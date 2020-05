Rubilar confirma que 48 personas fueron enviadas a cuarentena por trabajador de la prensa en La Moneda contagiado con Covid-19

La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, confirmó este miércoles, en un punto de prensa realizado en La Moneda, que se envió a 48 personas a cuarentena por 14 días luego de que un trabajador de la prensa acreditada en el Palacio diera positivo al test de Covid-19.

De acuerdo a lo informado, el trabajador "se sintió mal el día viernes, se realizó el examen el día lunes y tras obtener el resultado positivo, se tomó la decisión de enviar a cuarentena a todos sus contactos. Este levantamiento lo hicimos con los equipos de prensa (…) es por eso que vamos a enviar a 48 funcionarios a cuarentena".

Además, según dictó el protocolo de La Moneda, dichos contactos van a mantenerse en cuarentena 14 días, independiente de si dan o no positivo en el PCR.

“Si los exámenes salen negativos posterior a estos 14 días, van a poder volver sin inconvenientes a realizar sus labores”, sostuvo Rubilar.

Rubilar también explicó que se acordó con los medios que se determinarán equipos de reemplazo para trabajar en La Moneda.

Finalmente, agregó que se ordenó la sanitización del espacio habitualmente usado por la prensa, estipulándose el establecimiento de distintos lugares para los puntos de prensa.

Cuarentena en la RM

Rubilar también se refirió a la cuarentena total que se aplicará en el Gran Santiago.

Sobre eso, dijo que "hoy es necesaria dada la cantidad de contagios positivos que estamos teniendo en el día y la estamos tomando antes de que el sistema de salud colapse, que funciona como un gran hospital”.

Aseguró además que "estamos tomando una media preventiva para que, en una o dos semanas más, no tengamos que lamentar que no tuvimos la capacidad. Por eso es que ahora tomamos una medida preventiva. Antes de que tengamos un nivel de contagio que no podamos atender".

En ese mismo sentido, precisó que "las cuarentenas dinámicas a lo largo del país han ido funcionando, bajando la tasa de contagio. Es momento de ver que la cuarentena total en la región Metropolitana comienza a funcionar y para que empiece a funcionar, necesitamos que la gente cumpla las indicaciones sanitarias".

Por ello, llamó la ciudadanía a colaborar y "tomar conciencia", ya que ninguna medida dará resultados si es que las personas no se quedan en sus casas.