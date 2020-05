Youtube transmitirá durante tres días concierto de Prince

Los herederos de Prince, junto con YouTube, presentarán durante tres días "Prince and The Revolution: Live", un histórico concierto que tuvo lugar en el Carrier Dome de Siracusa, Nueva York, el 30 de marzo de 1985.

"Prince and The Revolution: Live" muestra a Prince y su histórica banda en el momento culminante de la gira Purple Rain Tour, y fue el primer concierto en vivo que Prince lanzó oficialmente para televisión y video.

En una sincronizada interpretación con su banda –formada por Wendy Melvoin, Lisa Coleman, Dr. Fink, BrownMark, Eric Leeds, y Bobby Z., junto a un elenco de invitados especiales— el concierto en vivo en Siracusa incluyó éxitos de Purple Rain como “Let’s Go Crazy”, “When Doves Cry”, “I Would Die 4 U” y “Purple Rain”, además de otros favoritos de sus primeras etapas como “1999”, “Little Red Corvette” y “How Come U Don’t Call Me Anymore”.

Para celebrar el lanzamiento de "Prince and The Revolution: Live", los herederos de Prince y YouTube organizarán un grupo de visualización el jueves 14 de mayo a las 19:00 (hora central de Estados Unidos -misma hora en Chile-). Una hora antes, los fans tendrán la oportunidad de participar en una reunión de preguntas y respuestas con el baterista de The Revolution, Bobby Z., moderada por Andrea Swensson de la radio The Current de Minesotta.

Prince and The Revolution: Live estará disponible en el canal oficial de Prince en YouTube sólo durante tres días, hasta el domingo 17 de mayo a las 23:59 hrs.

El concierto se lanzó oficialmente en 1985 en VHS y CD, seguido de un DVD incluido en Purple Rain Deluxe Edition. El audio del concierto fue remasterizado por el ingeniero de Prince Bernie Grundman y estará disponible por un tiempo limitado en todas las plataformas digitales desde el viernes 15 de mayo.