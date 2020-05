Varados en Australia: más de 170 chilenos exigen volver al país y denuncian que la única respuesta del consulado es “hagan una lista”

Alrededor de 170 son los chilenos varados en Australia que exigen retornar a Chile, quienes aseguran que no cuentan con las condiciones para quedarse en dicho país ya que muchos presentan enfermedades graves como cáncer y el sistema de salud y las condiciones económicas impiden que puedan continuar con sus tratamientos

En ese sentido, denuncian que las autoridades chilenas, más precisamente desde Cancillería, no da soluciones oficiales ni formales, y lo mismo caso ocurre con las aerolíneas Latam y Qantas, las cuales tampoco han respondido de manera formal.

La situación ha empeorado con los días ya que no ha habido ninguna respuesta y muchos han indicado que se han tratado de comunicar con las dos cancillerías y con la embajada chilena en Australia por distintos medios, sin obtener certeza de algún vuelo comercial o de repatriación: “Todos hemos escrito a diferentes entidades tanto como consulados, Cancillería y a las empresas Latam y Qantas. En todas las respuestas que se nos ha entregado tenemos el denominador común, en el que nos indican que a quién le corresponde realizar dichas gestiones y de dar soluciones a la problemática es al consulado”, cuenta Alfredo Dättwyler Llanos, uno de los afectados por esta situación a El Mostrador.

Siguiendo el conducto regular, cuando han recurrido al consulado chileno en Australia, la respuesta que les han proporcionado ha sido que “hagan una lista con los casos más urgentes y así exponerlo con el embajador”, no obstante, mantienen que “muchos llaman pero no obtienen ninguna respuesta oficial” y que "saben menos que nosotros".

Hay que considerar que la mayoría de los casos cuenta con pasaje comprado a Santiago, por lo que resaltan que no se está pidiendo volver al país gratuitamente: “Lo único que necesitamos es regresar a nuestro país por diferentes motivos de necesidades y que además contamos con un ticket aéreo, por lo cual no estamos solicitando gratuidad”, dijo Dättwyler Llanos.

Difícil subsistencia

Debido al Covid-19 y la consiguiente crisis en la economía australiana, muchos estudiantes y turistas fueron advertidos por el Gobierno local que muchos puestos de trabajo se perderían y que sería mejor volver a sus países de origen, de no poder auto sustentarse por lo que dure esta crisis. Este es el caso de muchos chilenos que quieren volver. El problema es que no tienen cómo hacerlo ni tampoco han logrado una versión oficial de las aerolíneas ni de los representantes del Estado chileno en Australia.

En ese sentido, la situación para ellos se vuelve cada día más compleja, ya que muchos no cuentan con un trabajo estable desde que empezó la crisis y debido a su condición de visa temporal, no pueden acceder a programas de asistencia social del Gobierno.

También destacan que, por parte del Gobierno australiano, solo dejaron que los que llevaban más de un año trabajando e imponiendo pudieran recibir hasta 10.000 dólares australianos. Sin embargo, a juicio de los afectados, eso es algo a lo que no muchos pueden acceder.

Es sabido que Australia es uno de los países con costos de vida más elevados y muchos chilenos que han perdido su fuente laboral han debido apelar a sus ahorros para pagar arriendo y gastos básicos como alimentación.

Chilenos en apuros y sus principales problemas

Dentro de las problemáticas que acechan a los chilenos y chilenas que se encuentran varados en Australia se encuentran casos como el del padre de un compatriota chileno que fue diagnosticado con cáncer terminal hace tres semanas. Los médicos no indican expectativas de vida por lo avanzado de la enfermedad, por lo cual, necesita estar con su progenitor este tiempo que le queda de vida.

Otro caso es el de un connacional con epilepsia, enfermedad que, según indican, no puede ser tratada en Australia porque no está cubierta por su seguro médico. Además, no puede comprar sus medicamentos ya que la receta chilena no es válida y tampoco cuenta con dinero para realizarse nuevamente los exámenes.

A este caso se suma la madre de un chileno en Australia que fue diagnosticada con alzhéimer en Chile. Este necesita volver ya que debe velar por sus cuidados, considerando que es el único hijo y ningún familiar vive en la región.

También se suma el caso de un niño de un año con pielectasia renal, quien no cuenta con seguro de salud en Australia y debe volver a Chile para realizarse nuevos exámenes en junio y posteriormente una posible operación.

A los casos anteriores se añade una persona de la tercera edad en estado de angustia que necesita viajar ya que han entrado a robar a su casa en Chile, perdiendo gran parte de sus pertenencias.

Considerando los casos mencionados, se agregan muchos tantos más con problemas de ansiedad, crisis de pánico y estrés, todo debido a la preocupación que conlleva la situación de no contar con una fecha confirmada de vuelo para volver a su país.