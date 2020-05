Organizaciones de investigadores emplazan al Ministerio de Ciencia por recortes presupuestarios en plena pandemia

Diversas organizaciones científicas le exigieron al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI) explicaciones por el recorte presupuestario realizado el 27 de abril de este año y acusaron una nula “discusión con la comunidad científica”.

Desde el mundo científico aseguraron que la determinación gubernamental “provoca incertidumbre, ya que no se conoce el motivo por el cual se decide disminuir recursos al MinCTCI, en lugar de reasignarlos para fortalecer la investigación nacional y hacer frente a la contingencia” de la pandemia.

“Además, consideramos que se requiere transparencia y una activa e informada participación de las asociaciones y organizaciones de investigadoras e investigadores en la discusión y toma de decisiones en asuntos que dicen relación directa con el bienestar y salud de nuestra sociedad”, manifestaron.

Asimismo recalcan que “como investigadores de diversas áreas, disciplinas y momentos en nuestras carreras consideramos que este recorte demuestra una preocupante paradoja: al mismo tiempo que el gobierno y la sociedad consideran que la ciencia y el conocimiento son esenciales para generar soluciones, medidas y políticas públicas para enfrentar la pandemia, se podría entregar una señal equivocada por parte de las autoridades al disminuir los recursos para el conocimiento avanzado que, por lo demás, ya cuenta con el financiamiento caso según el presupuesto general de la nación”.

La queja responde al recorte presupuestario que realizó el Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación (MinCTCI) llevado a cabo el 27 de abril de este año, lo que implica la suspensión de fondos de investigación para múltiples concursos, en especial aquellos que implican formación en el extranjero y lo que, a juicio de las organizaciones firmantes, no han dado cuenta de “los criterios políticos, sociales y técnicos mediante los cuales se han definido estas redistribuciones, que no han sido discutidas a priori con la ciudadanía y la comunidad científica”.

“Por todo lo anterior solicitamos que cualquier cambio que nos afecte como comunidad, investigadora y generadora de conocimiento, no solo sea informado a las organizaciones, sino que sea discutida previamente con estas, de manera abierta y transparente. A su vez, es necesario que se flexibilicen los plazos y formas de postulación, rendición y retribución de proyectos y becas dada la emergencia sanitaria”, exigen.

No obstante, pese a la exigencia, reconocen que “dadas las complejidades que se han suscitado por el escenario global y nacional, muchos proyectos financiados por diversas agencias estatales, como también planes de estudio que se están ejecutando, no podrán desarrollarse según las condiciones “normales” en que estaban presupuestados. Anticipamos que existirá dificultades para realizar las investigaciones previstas, por lo que no será posible cumplir con la entrega de actividades propias del quehacer investigativo, tales como avances de investigación y artículos, actividades académicas y de difusión o bien de rendición de fondos, según los plazos previstos”.

Aunque, pese a las dificultades, sostienen que “es preocupante que los concursos que se han abierto, por ejemplo el Fondecyt Regular y el fondo extraordinario de investigación sobre el Covid-19, contemplan requisitos y plazos de postulación muy estrechos, los cuales son difíciles de cumplir en medio de las actuales condiciones de teletrabajo y de sobrecarga de cuidado doméstico, el cual muchas veces recae en las investigadoras, lo cual profundiza aún más las inequidades de género, perjudicándolas en gran manera, por ejemplo afectando postulaciones de mujeres en concursos actuales y próximos”, comentan.

Finalmente, y pese a las dificultades, “como organizaciones dedicadas a la investigación, manifestamos nuestra disposición a aportar a la superación de la actual crisis desde nuestras disciplinas y especialidades”, manifestaron, aunque “frente a la situación del recorte presupuestario, consideramos que el MinCTCI debe asegurar que no se presupuesten nuevos recortes a futuro y – asegurar - que los actuales recortes tienen un carácter estrictamente temporal, atendida la situación global y nacional que estamos viviendo”.