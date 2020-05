Senador Quinteros tras dar negativo en segundo examen de Covid-19: "Pido disculpas a la gente que hice sufrir, pero no lo hice adrede"

Un vuelco tuvo la polémica del senador socialista Rabindranath Quinteros, sindicado como el primer parlamentario contagiado con coronavirus, luego que un nuevo examen arrojara un resultado negativo a su supuesto contagio.

"Pido disculpas a la gente que hice sufrir estos días pensando que podrían estar contagiadas", dijo Quinteros en entrevista con La Tercera.

Recordemos que el positivo del senador no fue toda la noticia, Quinteros, a la espera del primer resultado, decidió viajar a Puerto Montt en avión, lo que causó aún más polémica. Consultado por si está arrepentido, el senador dice que "por supuesto".

"¿Cómo yo iba a suponer esto, si yo siempre supuse que estaba sano? En mi mente lo único que sabía era que tenía que viajar el día viernes (de la semana pasada) porque era el único avión que tenía de regreso a Puerto Montt", justificó.

"Hoy día no hay vuelos 10 veces al día, hay a lo más uno. Entonces, yo no tenía otra opción. Nunca se me pasó por la mente que esto me iba a suceder. Pero con lo que esto generó, cómo no pensar por qué viajé, obvio. Pero siendo honesto, nunca se me pasó por la mente (...) Por supuesto que lo lamento profundamente, pero eso no significa que yo lo hice adrede. Si yo no tenía idea de esto, no tenía conocimiento", añadió.

El vicepresidente del Senado aseguró que el segundo examen se lo hizo convencido que no tenía ninguna enfermedad, ya que nunca tuvo temperatura ni dolores de cabeza ni pérdida de olfato. "O sea, ningún síntoma de algún resfrío siquiera", explicó.

Quinteros dice que le da tranquilidad que además todos los pasajeros del avión que se tomaron la muestra son negativos, que toda su familia es negativa y que toda la gente que tuvo contacto con él es negativa.

Por lo tanto, "lo único que quiero es que las autoridades sanitarias tomen las medidas que sean pertinentes para enfrentar esta realidad de si efectivamente hay falsos negativos o falsos positivos. Porque si este caso sigue adelante tal cómo se está dando, ojo con lo que estamos haciendo en este país", dijo el parlamentarios.

Quinteros explicó que-de todas formas existe la posibilidad de que el Instituto de Salud Pública (ISP) realice una contramuestra para clarificar esta situación, lo que daría aún mayor tranquilidad a las personas con las cuales mantuvo contacto cercano.