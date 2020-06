"Es un escándalo": Diputada Natalia Castillo recibe caja de "Alimentos para Chile" y anuncia que recurrirá a Contraloría

La diputada de Revolución Democrática, Natalia Castillo, denunció a través de un video -que ella compartió en sus redes sociales- que le llegó una de las cajas de la campaña "Alimentos para Chile", con la que el Gobierno busca ayudar a las familias vulnerables en medio de la pandemia del Covid-19.

En el video, Castillo revisa el contenido de la caja y asegura que le llegó a su "domicilio particular, una de las cajas que están destinadas a las familias más vulnerables del país”.

“Yo no sé con qué criterio están repartiéndose esas cajas que hace que le llegue a una diputada de la República en condiciones que hoy día hay familias que realmente no están pudiendo parar la olla", agregó.

“Me parece a mí que es una vergüenza cómo el Gobierno ha utilizado esto de las cajas para hacer un verdadero show y no se ha preocupado y ocupado de que esto efectivamente le llegue a las familias que más lo necesitan”, remarcó Castillo.



Posteriormente, en entrevista con radio ADN, Castillo agregó que vive en la comuna de Ñuñoa y dijo que en todo su barrio entregaron la caja de alimentos. “Que me llegue una caja, encuentro que es un escándalo. No puede ser, bajo qué criterio. Jamás he postulado a algún beneficio social, no estoy en el Registro Social de Hogares. No soy de las personas más vulnerables del país”, indicó.

“Voy a hacer la denuncia, voy a entregar los antecedentes a la Contraloría y estamos viendo qué otras acciones podemos hacer. Lo que más preocupa es que esto no siga ocurriendo, que la ayuda llegue a las personas que más lo necesitan”, finalizó.