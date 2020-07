Hospital de Melipilla: Carabinera involucrada pide que se investigue "la verdad" y Justicia declara admisible querella

"Yo no atiendo pacos". Esa frase fue la que denunció Carabineros, tras un incidente con un doctor del Hospital San José de Melipilla, hecho que fue condenado por el ministro del Interior Gonzalo Blumel, pero, tras una investigación, desmentido por el Colegio Médico.

Sin embargo, una de las uniformadas involucradas en ese hecho, Irene Aravena, sargento de Carabineros de la Comisaría de Melipilla, asegura que los hechos ocurrieron: "Yo lo que quiero es que salga la verdad a la luz pública. Yo desde un comienzo lo denuncié a mis superiores y al Ministerio Público. Mi versión siempre va a ser la misma, no voy a cambiar en nada, no le voy a poner ni quitar antecedentes. Dijeron que ‘no atenderían más pacos’. Esa es la verdad y se tiene que investigar", indicó al diario La Tercera.

De acuerdo a su versión, llegó al recinto médico a tomarse un examen PCR. Allí presentó sus credenciales, su tarjeta de medicina curativa y cédula de identidad. Posteriormente esperó en el hall a que la atendieran. Escuchó su nombre y fue. Allí le preguntaron "por qué no había ido a la Clínica Los Maitenes, donde también tenemos convenio, o el Hospital de Carabineros (Hoscar)".

Al final, "llamaron a la carabinera Marilyn Riquelme. Ella entra al box y a los cinco minutos sale con un papel en las manos, en que decía 'Rubén Ibarra' y dos números de teléfonos. Le pregunto qué es y me dijo que el doctor le preguntó quién era la de más grado que estaba en el lugar, le dijo que yo, y mandaba a decir a nuestros jefes que no mandara a más carabineros, porque no estaban en el sistema para licencias médicas".

"Yo no iba por una licencia médica, y se lo dije: no vengo por eso, vengo a hacerme el PCR, como el resto de mis compañeros. Por lo mismo, voy a la portería y pido el libro de reclamos, pero no me lo pasaron. Es en eso, cuando voy de vuelta al hall para llamar a mis superiores y dar cuenta de la situación, escucho desde un box de urgencias que tres personas conversan, dos hombres y una mujer, y dado el silencio que había, escucho una voz masculina decir 'está lleno de pacos. No atenderemos pacos'. Textual", agregó.

Después, la vuelven a ingresar con su compañera, pero vuelve a escuchar la voz del doctor Rubén Ibarra, el de la frase: "Comenzó a explicarme que no nos podían hacer el examen porque no figuramos en el sistema de prevención de Dipreca, le dije que no quería eso, solo necesitaba el examen, porque tenía dos hijos y trabajo en labores de fiscalización. Finalmente le pregunto: '¿Me hará el examen?'. 'No', me dijo. Me retiré, pedí el Dato de Atención de Urgencia y me fui, pero al mirarlo me di cuenta que decía que sí me habían practicado el examen por coronavirus".

Justicia declara admisible querella

En paralelo, el Juzgado de Garantía de Melipilla declaró admisible la querella que presentaron hace algunas semanas tres efectivos de Carabineros, según informa Emol.

El juzgado instruyó poner en conocimiento al Ministerio Público.