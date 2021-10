Clases presenciales en universidades e institutos profesionales: superintendencia fiscalizará a planteles para que sus alumnos vuelvan a las aulas

En las universidades, institutos profesionales (IP) y centros de formación técnica (CFT), los alumnos podrán asistir de manera gradual a sus actividades presenciales este segundo semestre, de acuerdo a la actualización del Plan Paso a Paso del Gobierno. En ese contexto, la Superintendencia de Educación Superior (SES) anunció un nuevo plan de fiscalización que se aplicará a todas las instituciones del país.

El organismo revisará que las instituciones que ofrecieron en un inicio a sus estudiantes clases presenciales permitan que estos retornen a sus actividades. Por lo que se verificará si los establecimientos tienen una planificación que contemple la presencialidad como también si están considerados los protocolos de las distintas fases del Paso a Paso.

La Superintendencia se enfocará en conocer el estado del cierre del año académico 2020 y del primer semestre 2021, se fiscalizará que las instituciones cuenten con los protocolos de seguridad sanitaria para la realización de actividades presenciales (académicas y administrativas) y exigirá la actualización mensual de información relevante, incluyendo la modalidad de ejecución de las actividades en cada una de las sedes de las instituciones, según la situación sanitaria particular de la comuna en donde se ubiquen y el número de estudiantes que se encuentran asistiendo presencialmente.

Si el organismo constata casos de instituciones que puedan retomar actividades presenciales y no lo han hecho, como también que no cuenten con una planificación adecuada o que no hayan ejecutado las medidas necesarias para retomar la modalidad de enseñanza convenida originalmente con sus estudiantes, la SES podrá aplicar las sanciones que la ley establece.