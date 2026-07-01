Kast apuesta por unidad con Uruguay “más allá de las diferencias políticas” para agenda antinarco

Los presidentes de Uruguay, Yamandú Orsi, y de Chile, José Antonio Kast, reafirmaron este miércoles su compromiso de trabajar de manera conjunta para enfrentar la amenaza del crimen organizado transnacional e impulsar una mayor integración económica en América Latina.

Los dos mandatarios mantuvieron una reunión que duró alrededor de una hora en la residencia presidencial de Suárez y Reyes, en el marco de la visita oficial de Kast a Uruguay y Paraguay.

El presidente uruguayo enmarcó esta cumbre en un proceso de diálogo continuo que se inició el día de la toma de posesión de Kast, y subrayó que la actual presidencia uruguaya del Mercosur y de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), ubica a Montevideo, en un “sitio importante de articulación” regional.

“Acuerdo de Santiago”

Kast advirtió que la soberanía de las naciones ha sido “vulnerada por el crimen organizado transnacional” e incidió en que este flagelo “puede ser extirpado de una nación, pero necesita de las mismas normas en todas las naciones”.

En este sentido, el mandatario chileno celebró que Uruguay y Paraguay se hayan sumado al “Acuerdo de Santiago”, una iniciativa impulsada por su Cancillería para coordinar el combate al crimen organizado a nivel regional.

“Usted nos hace un llamado a todos a unirnos y generar una sinergia positiva”, agradeció Kast a su homólogo uruguayo, al remarcar que más allá de las diferencias políticas, a ambas naciones las une “la democracia y el bienestar” de sus ciudadanos.

“Tenemos que aprender de las naciones hermanas”

Kast, por otra parte, sostuvo que Chile atraviesa una “situación crítica en temas de desempleo y crecimiento, y elogió la estabilidad uruguaya: “Queremos volver a esa senda de crecimiento. Así como Chile fue un faro queremos volver a iluminar, pero tenemos que aprender también de las naciones hermanas que, incluso con una población bastante más pequeña, han instalado una marca en el mundo”.

Como primer paso de esta hoja de ruta conjunta, los gobiernos suscribieron dos acuerdos entre sus respectivas Cancillerías enfocados en la cooperación entre escuelas de diplomacia y el reconocimiento de la firma digital. Además, Orsi adelantó que en los próximos meses se firmarán nuevos memorandos en materia de seguridad e infraestructura.

Kast llegó este miércoles a Montevideo tras su viaje a Paraguay y este jueves disertará en un encuentro empresarial organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing de Uruguay.