Estará habilitado para votar: Tribunal oficia al Servel para levantar suspensión de derechos políticos de senador Ossandón

El Juzgado de Garantía de Puente Alto determinó este lunes oficiar al Servicio Electoral (Servel) para levantar la suspensión de los derechos políticos del senador Manuel José Ossandón (RN), por lo que podrá votar en las elecciones venideras.

El parlamentario, imputado por el delito reiterado de tráfico de influencias, no pudo sufragar en las elecciones primarias, realizadas el 18 de julio.

Sin embargo, Ossandón no ha sido condenado y tampoco fue desaforado, luego de que la Corte de Apelaciones de San Miguel concluyera que los antecedentes "no eran suficientes para acreditar la existencia de los hechos investigados".

En ese contexto, el magistrado Cristián Villegas acogió la solicitud presentada por la defensa del senador, Samuel Donoso. "Me tranquiliza que se haya zanjado esta controversia legal que me quitó mis derechos como ciudadano en las elecciones primarias pasadas, en la cual no me dejaron votar (...) En las próximas elecciones tengo derecho a votar y tengo derecho a ser elegido, si la gente vota por mi", indicó el legislador RN.

"He facilitado todo para que se investigue y se deje mi nombre y el de mi familia libre de toda sospecha. Sin embargo, eso no ha sido suficiente y han continuado con esta persecución", agregó.

En tanto, el abogado Samuel Donoso señaló que "un senador o un diputado de la República, mientras no sea desaforado, y que en el caso del senador Ossandón no solo se trata de que no haya sido desaforado, sino que el desafuero fue rechazado por la Corte de San Miguel, no puede ser impedido del ejercicio de su derecho a voto y del derecho a ser postulado a un cargo de elección popular".