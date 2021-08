Ministra Pérez tras resultados de Chile en los JJ.OO.: "El balance es bien positivo (...) logramos clasificar a la delegación más grande de la historia de Chile"

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, realizó un balance del desempeño de Chile en los recientes Juegos Olímpicos de Tokio. En la cita olímpica, los representantes del país no obtuvieron ninguna presea.

"El balance es bien positivo, me siento muy orgullosa de los logros en términos de delegación que obtuvieron nuestras deportistas convencionales, primero para clasificar a los Juegos Olímpicos al que solo llegan los mejores, nosotros logramos clasificar a la delegación más grande de la historia de nuestro país, con 58 deportistas, y la mayor cantidad de deportes, con 24", sostuvo Pérez en conversación con Radio Cooperativa.

"Obtener medallas en unos Juegos Olímpicos obedece a un trabajo en equipo y a un proceso, el que iniciamos el 2010 con la creación del Ministerio del Deporte y establecimos un Plan Olímpico para poder profesionalizar el alto rendimiento y nos propusimos metas a 10 años de tener resultados continentales", señaló la titular del Ministerio del Deporte.

Pérez referenció a los Juegos Panamericanos de Lima, donde el país obtuvo 50 medallas y 34 medallas paralímpicas. "La idea es poder en dos ciclos olímpicos más, tener presencia permanente en Juegos", indicó.

"Desde 1928 a la fecha solo hemos tenido 13 medallas y ocho en deportes no profesionales, por eso creemos que si no hay un proceso permanente como el que estamos revisando que traspase los Gobiernos de turno y lo que nuestros deportistas merecen es que se siga avanzando con este proceso para poder cumplir con la segunda etapa que es que Chile pueda obtener medallas permanentes en Juegos Olímpicos", comentó.

Recursos

Respecto a materia de recursos, la secretaria de Estado apuntó "que no ha sido tema porque en el último ciclo olímpico Chile fue el país que más invirtió con 50 millones de dólares al año". En esa línea, pidió "un avance más comprometido y permanente en el proceso del sector privado".

Sobre el impacto de los recursos públicos, Pérez señaló que "uno no puede relacionar aportes públicos con obtención de medallas, es una visión economicista que no me acomoda... Si hubiésemos focalizado en uno o dos deportes como Colombia y Venezuela lo más probable es que hubiésemos obtenido medalla, pero qué pasa con el resto de los deportistas".

Por último, la ministra explicó que "estamos con dos proyectos, uno que es el de alto rendimiento y el otro que dice relación con la profesionalización".

"Son proyectos que sirven para dar pasos importantes y también teniendo la convicción de exista un sistema de deporte y actividad física que espero sea considerado en la nueva Constitución, que los deportistas no teman por un posible cambio de Gobierno", agregó.