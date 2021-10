En medio de las mesas ciudadanas por Boric comités de vivienda de Peñalolén anunciaron movilización hacia el Congreso en noviembre

Dentro del marco de las discusiones de las mesas ciudadanas convocada por Apruebo Dignidad en medio de la campaña presidencial de Gabriel Boric, organizaciones habitacionales de Peñalolén anunciaron una movilización desde Santiago hasta el Congreso Nacional de Valparaíso el cual se realizará el 7, 8 y 9 de noviembre. Dentro de sus principales demandas están las soluciones para la casa propia, proponiendo y acelerando iniciativas que se encuentran en el parlamento.

En la cita también estuvieron los diputados Tomás Hirsch (Acción Humanista), Guillermo Teillier (PC); la Alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), los concejales de Peñalolén, Humberto Artigas (Acción Humanista), Mauricio Aguilar (PC) e Iván Tapia (CS); la convencional Constanza Schonhaut (CS); la candidata a senadora Karina Oliva (Comunes), y los candidatos a diputados Esteban Chávez (PC), Marcela Cubillos (Acción Humanista), Miguel Concha (RD), Daniela Lavarello (RD) y Grace Schmidt (CS).

El dirigente del Movimiento Autónomo de Vivienda, Juan Vera, se refirió a la iniciativa como “un tremendo acto, porque lo importante es la participación, o sea, que vengan a escuchar lo que la gente opina y que eso se transmita. La idea es que nuestras voces se repliquen en el programa del candidato Gabriel Boric”. Además, Vera anunció que “nos movilizaremos durante la primera semana de Noviembre para pedir tres cosas: acelerar el proyecto de ley de plebiscitos comunales vinculantes, que está en discusión en el Senado; lo segundo tiene que ver con la Ley de Plan de Emergencia a nivel nacional, para que se construyan viviendas decentes y no migajas; y lo tercero tiene que ver con una Ley de Plusvalía, porque creemos necesario que las empresas y los propietarios privados no ganen a costa del Estado”.

Carolina Trejo, dirigenta del Comité de vivienda Brilla el Sol de Peñalolén, aseguró que “estuvo buena la convocatoria, porque así los políticos pueden conocer un poco más de las problemáticas de vivienda, escuchar a las y los dirigentes, que son quienes conocen la realidad de las personas. Además, nos movilizaremos hacia el Congreso porque no nos escuchan y nosotros tenemos la necesidad de vivienda, pero más allá de eso, es la necesidad de un hogar. Lamentablemente hay que presionar, porque sin presión no hay respuesta y con la caminata que haremos no se les olvidarán nunca nuestros problemas”.

Por su parte, el diputado de Acción Humanista y representante del Distrito 11, Tomás Hirsch, expresó que “esto fue mucho más que una mesa ciudadana, fue un acto multitudinario que muestra la fuerza que tienen los comités y movimientos de vivienda. Esta es una demanda muy sentida por los vecinos de Peñalolén, porque son más de 20 mil las familias que han vivido la angustia por demasiados años de no tener acceso a la vivienda propia. La cantidad de asistentes hoy refleja hasta donde llega ese compromiso: acá hay respuestas claras, una señal contundente y que debe ser tomada por Apruebo Dignidad. Además se está organizado una gran marcha que es liderada por el Movimiento Autónomo de Vivienda y el Movimiento Vivienda Digna, con quienes hemos estado trabajando para recibirlos en Valparaíso y apoyarlos en todas las gestiones que ellos quieren realizar”.

Finalmente, el diputado del Partido Comunista y miembro de la comisión de Vivienda de la Cámara Baja, Guillermo Teillier, consideró que “me pareció extraordinariamente bien que las propias personas que están muy complicadas por no tener vivienda propia y digna se reúnan para decirle al futuro gobierno de Gabriel Boric que este es un tema crucial, que hay que hacer todos los esfuerzos por resolver y estamos todos en eso. La lucha tiene que empezar de inmediato, así que estoy también por apoyar la marcha que van a realizar hacia Valparaíso, por recibirlos como miembro en la Comisión de Vivienda pero además colaborar en todo lo que se pueda y seguramente vamos a trabajar con Tomás Hirsch y con todas y todos los que estuvieron aquí reunidos. El parlamento en este caso es un gran engranaje para presionar al gobierno. Porque los parlamentarios no tenemos iniciativa de ley para ningún proyecto que signifique gasto de plata para el Estado. Al que hay que exigirle es al gobierno, yo no creo que este gobierno de Piñera vaya a hacer mucho en lo que queda del periodo. Tenemos que buscar cómo estas soluciones empiezan a generarse en el próximo periodo. Es un tema complejo, difícil, hay una situación económica mala en el país, pero bien merece la pena que fijemos la mirada en centenares de miles, millones de personas que están en una situación muy desmedrada por no tener vivienda propia”.