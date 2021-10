Diputado Cruz-Coke pide retirar proyecto de indulto del Congreso: "No podemos validar la violencia"

El diputado Luciano Cruz-Coke (Evópoli) pidió a los parlamentarios que han apoyado el proyecto de indulto a los presos del estallido que retiren la iniciativa del Congreso. El parlamentario apuntó especialmente a la senadora Yasna Provoste y el diputado Gabriel Boric, ambos candidatos presidenciales, quienes han manifestado su respaldo a esta medida.

"Agradecerle al ministro (de la Segpres, Juan José) Ossa y al Gobierno la solicitud que le hemos hecho un grupo de parlamentarios que nos hemos opuesto permanentemente a la legitimación de la violencia, que es pedirle a los parlamentarios, particularmente a Yasna Provoste que firmó el proyecto de indulto a violentistas, saqueadores, y al candidato Gabriel Boric, que está apoyando también el indulto a los supuestos presos políticos, para que se retire ese proyecto del Congreso", dijo Cruz-Coke desde el Palacio de la Moneda acompañado por otros parlamentarios oficialistas.

El también candidato a senador señaló que "estos mismos parlamentarios son los que han votado en contra leyes como de infraestructura crítica, las leyes que aumentan las penas a quienes atacan a Carabineros, a bomberos, la tipificación del robo de madera que crea redes de narcotráfico y económicas que alimentan el terrorismo en La Araucanía, y por eso necesitamos la participación de todas las fuerzas políticas en condenar la violencia".

"Acá no bastan tuits. ¿Por qué se dice que se apunta con el dedo a Yasna Provoste y a Gabriel Boric? ¿Qué pretenden si permanentemente, y con la firma de ellos, están tratando de indultar a personas que delinquen?", cuestionó.

"No podemos validar la violencia, tenemos que ser claros como sociedad. Invitamos también a los medios de comunicación, a los conductores de matinales, columnistas, a las personas que tienen una influencia en la opinión pública a que no nos perdamos. La validación de la violencia es tremendamente grave en una sociedad. Sabemos donde se abre esa puerta pero no sabemos donde termina", agregó el congresista.

Finalmente, aseguró que emplazo al Gobierno "a que utilice todas las herramientas que tenga a mano para que los parlamentarios que han impulsado las leyes de indulto se comprometan a retirar sus firmas y a no apoyar el proyecto".