San Ramón: Fiscalía acusa a Miguel Ángel Aguilera de presentar pruebas falsas en caso por delitos de corrupción

En el marco del tercer intento -fallido- del cambio de medida cautelar contra el ex alcalde de San Ramón, Miguel Ángel Aguilera, quien se encuentra en prisión preventiva desde el 26 de julio tras ser formalizado por enriquecimiento ilícito, cohecho reiterado y lavado de activos, el fiscal jefe de Delitos Generales de la Fiscalía Sur, Víctor Núñez, entregó antecedentes en los que se acusa que el ex jefe comunal presentó pruebas falsas en el proceso para justificar con ello su crecimiento patrimonial que -a juicio del investigador- no está justificado.

“Su libertad es un peligro para la seguridad de la investigación, ya que no debemos olvidar que el imputado Aguilera ha pretendido justificar algunos de los delitos que se le imputan con la presentación de documentos públicos falsos. Partió incorporando como elemento de descargo la famosa compraventa de un inmueble anterior que habría justificado los dineros futuros, donde se determinó que era una promesa de compraventa falsa, porque incorporaba cláusulas que se hacían cargo de hechos futuros y de años posteriores, en circunstancias que esto se habría suscrito en 2014″, apuntó el fiscal en la audiencia, según reporta el diario La Tercera.

En esa línea, el fiscal Núñez le dijo a la magistrada Marcela Dattas, del 15° Juzgado de Garantía de Santiago, que si bien la defensa de Aguilera dijo que la documentación era verdadera, después presentaron otra que resultó no ser falsa. Tras diligencias, confirmaron que se trataba de falsificaciones.

Por eso, el Ministerio Público insistió en que se han agravado las circunstancias que pesan sobre el exalcalde de San Ramón a partir de la presentación de antecedentes falsos.

La respuesta de la defensa de Aguilera

El abogado Mario Vargas, que representa al exalcalde, respondió que “desde un inicio nuestro cliente nos ha manifestado que los documentos presentados son verdaderos y efectivamente la casa fue vendida, creo que no es prudente que el Ministerio Público afirme que los documentos son falsos cuando estamos en medio de una investigación y aún faltan diligencias importantes para acreditar, si estos documentos privados son o no verdaderos, eso no va en línea con la objetividad que uno espera en la investigación. A mayor abundamiento, las diligencias que nosotros hemos solicitado no han sido realizadas y consideramos fundamentales para aclarar estos hechos”.