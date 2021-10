La voltereta olímpica de Van Rysselberghe: senadora UDI ahora se declara en reflexión respecto a apoyar a Sichel o Kast

El emplazamiento que hizo el candidato presidencia de Chile Podemos +, Sebastián Sichel de dar libertad de acción a los militantes del oficialismo para apoyar al otro abanderado de la derecha, José Antonio Kast (Frente Social Cristiano), provocó un terremoto dentro del sector.

Lo anterior se ve reflejado en el descuelgue de tres parlamentarios de la UDI -el senador Claudio Alvarado y los diputados Iván Norambuena y Cristián Labbé- quienes manifestaron abiertamente su apoyo a Kast, sumándose así a otros que también han expresado su respaldo al líder del Partido Republicano, como Camila Flores, Miguel Mellado y Leonidas Romero, los tres de Renovación Nacional (RN).

Y en los próximos días, la lista de descuelgues podría seguir aumentando, ya que la senadora UDI Jacqueline van Rysselberghe se declaró en reflexión y admitió ser más cercana a las ideas que representa José Antonio Kast.

"Los adversarios políticos están al frente y, por lo tanto, para mí es de vital importancia que quede completamente claro que quien gane en la primera vuelta va a tener el apoyo de todo el resto, incluyendo los que no ganaron. Por lo tanto, mientras eso no quede claro, yo la verdad es que me declaro en reflexión", dijo la senadora en declaraciones que recoge Cooperativa.

"José Antonio no quiso participar en las primarias de Chile Vamos y formar un solo pacto político. Sin embargo, sin duda que sustenta ideas muy similares a nosotros y mucho más cercanas a lo que nosotros podemos pensar", agregó la parlamentaria.

Su postura es diametralmente opuesta a la expresada en julio de este año, cuando en una entrevista en Radio Universo, Van Rysselberghe aplaudió la advertencia que lanzó Sichel de restar su apoyo a los parlamentarios que aprobaran el cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones.

"Me parece super razonable lo que hizo Sebastián Sichel, porque en el fondo hoy día estamos en una época preelectoral, y siempre, el ahorro, sobre todo para las pensiones es obligatorio, en todos los países del mundo, porque es una realidad al jubilar, una realidad que uno la ve super lejana. Entonces, quienes hoy estén apoyando eso, se da más bien por un tema de no ser impopular, de vestirse con ropajes de izquierda", sostuvo en aquella ocasión.

También dijo que "me parece que es razonable que, si el aspira a ser presidente de Chile, quiera tener un Parlamento ordenado, porque hoy día nosotros en la Cámara tenemos un 40% de los diputados, pero realmente no se nota, porque actúan igual que la izquierda".

En dicha entrevista, y consultada si ella como militante de la UDI se siente representada por Sebastián Sichel, la extimonel gremialista respondió que “absolutamente”, y que a pesar de los orígenes DC del ganador de la primaria “tenemos una comunión perfecta de ideas del modelo de sociedad que a futuro. Por lo tanto, nos sentimos súper cómodos con él”, mucho más que con José Antonio Kast, dijo.