Fiscalía iniciará investigación contra core de RN que habría ofrecido terrenos a cambio de apoyo político

La Fiscalía Local de Antofagasta comenzará una investigación contra el core de Renovación Nacional (RN), Guillermo Guerrero, por el audio en el que habría ofrecido terrenos a cambio de apoyo en la próxima elección.

Este martes, el Ministerio Público informó que recibió una denuncia penal por parte de la diputada Catalina Pérez (RD) y otros militantes de su conglomerado, contra Guerrero por los delitos de cohecho y negociación incompatible.

En el audio, se escucha al funcionario público decir que "yo he entregado harto, y me he echado muchos comités (de vivienda) encima por esto, y casi me voy a Contraloría. Entonces ‘pucha’, espero el apoyo amiga, de verdad que me he jugado mucho el pellejo mío".

Además de la denuncia penal, se otorgó un oficio por parte del gobernador regional Ricardo Díaz. Y ayer, diversos parlamentarios de la zona anunciaron que solicitaran una investigación formal a la Controlaría General de la República.