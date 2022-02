Caso Chilean Eagle: Red de Sitios de Memoria rechazan declaraciones de ministro (s) de las Culturas contra encargada de la unidad de DD.HH. del ministerio

Adicionalmente desde la Red de Sitios de Memoria agregaron: "Ante la preocupación expresada por nuestras organizaciones y por ex estudiantes, profesoras, profesores, vecinas y vecinos ante la inminente destrucción del colegio Chilean Eagles College, una vez más la Unidad y su encargada nacional respondiendo coherentemente a las obligaciones del Estado y sus instituciones se dirigió formalmente al Ilustre alcalde de La Florida y al concejo municipal no solo para expresar la preocupación de las organizaciones de la sociedad civil ante la demolición de un sitio que se señala como un posible ex centro de represión de la dictadura cívico militar, sino también para poner a disposición del municipio todas las herramientas técnicas y profesionales de su Unidad en pos de avanzar en verdad, justicia, memoria y reparación".

Declaración de sitios de memoria pendientes

La Asociación Nacional de Funcionarios de Cultura (Anfucultura) también emitió un comunicado apoyando la labor que realizó Francia Jamett y rechazaron "tajantemente la carta del Ministro (s) Silva, descalificando la gestión oportuna y transparente de la Encargada, al no esperar su “visto bueno”, para cumplir su deber".

Finalmente, recalcaron que hay pendiente "la declaración de 6 sitios de memoria", entre ellos la casa de Varas Mena presentada por Anfucultura y por AFEF. Por lo que han debido esperar "4 años o más para ser considerados".

"Es más que claro que a este gobierno no le interesa, ni priorizará en el mes que le queda en lo administrativo, el resguardo y defensa de estos lugares, menos aún de la cultura asociada a esta etapa de nuestra historia reciente. Por lo tanto, no corresponde, a estas alturas, sentirse “pasado a llevar”, cuando lo que se ha hecho durante cuatro años es, justamente, pasar a llevar la cultura y pisotear la memoria de Chile", sentenció la asociación.