Qué ver en el Mundial este martes 30: juega la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland
La jornada de este martes tendrá tres partidos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Francia buscará instalarse entre los mejores 16 ante Suecia, mientras Noruega y México también disputarán su paso a la siguiente ronda.
El Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, instancia que definirá a otros tres clasificados para los octavos de final del torneo.
La programación contempla partidos en Dallas, Nueva York y Ciudad de México, destacando la presentación de la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland.
La actividad comenzará a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Costa de Marfil enfrentará a Noruega por un cupo entre los 16 mejores del Mundial.
El compromiso se podrá seguir por D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, además de Paramount+.
El partido estelar de la jornada se disputará desde las 17:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Francia se medirá ante Suecia.
El conjunto encabezado por Kylian Mbappé intentará confirmar su favoritismo y avanzar a la siguiente ronda frente a una selección sueca que busca dar una de las sorpresas del certamen.
El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, junto a Paramount+.
La jornada concluirá a partir de las 21:00 horas en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Ecuador en otro atractivo duelo de eliminación directa.
El compromiso será transmisión de ADN Deportes y también podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, junto a Paramount+.
Programación del Mundial 2026 – Martes 30 de junio
- 13:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega (AT&T Stadium, Dallas).
- 17:00 horas: Francia vs. Suecia (MetLife Stadium, Nueva York).
- 21:00 horas: México vs. Ecuador (Estadio Azteca, Ciudad de México).
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