Publicidad
Qué ver en el Mundial este martes 30: juega la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland DEPORTES Archivo

Qué ver en el Mundial este martes 30: juega la Francia de Mbappé y la Noruega de Haaland

Publicidad
El Mostrador Deportes
Por : El Mostrador Deportes
Ver Más

La jornada de este martes tendrá tres partidos por los dieciseisavos de final del Mundial 2026. Francia buscará instalarse entre los mejores 16 ante Suecia, mientras Noruega y México también disputarán su paso a la siguiente ronda.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con tres partidos correspondientes a los dieciseisavos de final. Francia enfrentará a Suecia, Noruega jugará ante Costa de Marfil y México buscará la clasificación frente a Ecuador. Revisa los horarios y dónde ver cada encuentro.
Desarrollado por El Mostrador
El Mostrador Fuente Preferida

El Mundial 2026 continúa este martes 30 de junio con una nueva jornada de los dieciseisavos de final, instancia que definirá a otros tres clasificados para los octavos de final del torneo.

La programación contempla partidos en Dallas, Nueva York y Ciudad de México, destacando la presentación de la Francia de Kylian Mbappé y la Noruega de Erling Haaland.

La actividad comenzará a las 13:00 horas en el AT&T Stadium de Dallas, donde Costa de Marfil enfrentará a Noruega por un cupo entre los 16 mejores del Mundial.

El compromiso se podrá seguir por D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, además de Paramount+.

También te puede interesar:
Mundial: en un partidazo, Marruecos elimina en penales a Países Bajos y pasa a octavos de final
Mundial: en un partidazo, Marruecos elimina en penales a Países Bajos y pasa a octavos de final
Brasil remonta ante Japón con gol agónico y avanza a octavos del Mundial
Brasil remonta ante Japón con gol agónico y avanza a octavos del Mundial

El partido estelar de la jornada se disputará desde las 17:00 horas en el MetLife Stadium de Nueva York, donde Francia se medirá ante Suecia.

El conjunto encabezado por Kylian Mbappé intentará confirmar su favoritismo y avanzar a la siguiente ronda frente a una selección sueca que busca dar una de las sorpresas del certamen.

El encuentro será transmitido por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, junto a Paramount+.

La jornada concluirá a partir de las 21:00 horas en el Estadio Azteca, donde México enfrentará a Ecuador en otro atractivo duelo de eliminación directa.

El compromiso será transmisión de ADN Deportes y también podrá verse por Chilevisión en televisión abierta, además de D Sports en televisión por cable o satélite y la plataforma Directv GO, junto a Paramount+.

Programación del Mundial 2026 – Martes 30 de junio

  • 13:00 horas: Costa de Marfil vs. Noruega (AT&T Stadium, Dallas).
  • 17:00 horas: Francia vs. Suecia (MetLife Stadium, Nueva York).
  • 21:00 horas: México vs. Ecuador (Estadio Azteca, Ciudad de México).

Inscríbete en el Newsletter +Política de El Mostrador, súmate a nuestra comunidad para informado/a con noticias precisas, seguimiento detallado de políticas públicas y entrevistas con personajes que influyen.

Síguenos en:
Síguenos en: Google News
Súmate a nuestro canal en:
Publicidad