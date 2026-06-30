Keiko Fujimori gana en Perú y Senado vota acusación contra Grau

Keiko Fujimori es electa presidenta de Perú

Keiko Fujimori fue electa presidenta de Perú por un estrecho margen frente al izquierdista Roberto Sánchez, tres semanas después del balotaje. Con el 100% de las actas contabilizadas, la candidata de derecha obtuvo 50,13% de los votos, contra 49,86% de su rival, una diferencia menor a 50 mil sufragios entre más de 18 millones válidos. Sánchez dijo que no reconocerá un eventual gobierno fujimorista y alegó fraude en el exterior sin aportar pruebas. Fujimori afirmó que asume con responsabilidad, que el país está dividido y que sus primeras medidas serán recuperar el orden y preparar medidas preventivas ante El Niño.

Senado vota acusación contra Nicolás Grau con quórum estrecho

El Senado votará este martes, desde las 9:30 horas, la acusación constitucional contra el exministro Nicolás Grau, en una jornada cuyo resultado sigue abierto. Para aprobar el libelo se requieren 26 votos, pero el permiso constitucional de Manuel José Ossandón podría bajar el quórum a 25. También pesa la inhabilitación de Luciano Cruz-Coke y las dudas sobre votos como los de Matías Walker y Miguel Ángel Calisto.

Kast llega a Paraguay para participar en Cumbre del Mercosur

José Antonio Kast llegó a Paraguay para participar en la Cumbre del Mercosur, que se realizará este martes y miércoles en Asunción. El mandatario arribó al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi en un Boeing 737 de la FACh, junto a la primera dama María Pía Adriasola y su delegación. En el lugar fueron recibidos con honores por la banda militar paraguaya y por autoridades de ambos países. La agenda del día contempla una cena protocolar en el domicilio del embajador chileno Hernán Brantes, antes de la participación presidencial en la cumbre de este martes.

Bachelet expone ante el Consejo de Seguridad por carrera a la ONU

Michelle Bachelet vivirá este martes una jornada clave en su postulación a la Secretaría General de la ONU, cuando presente su programa ante los 15 países del Consejo de Seguridad, en Nueva York. La sesión será privada y se anticipa con contenido sustancial, distinta a su presentación de abril ante la Asamblea General. La exmandataria sostuvo antes reuniones con diplomáticos de México y Brasil, países que apoyan directamente su candidatura. Analistas advierten que pesa la influencia de las potencias, un eventual veto de Estados Unidos y la irrupción de Fernanda Espinosa en una carrera de cuatro candidaturas.

Kast respalda legislar Ley Alejandro y cita con familias de víctimas

José Antonio Kast respaldó avanzar en la idea de legislar iniciativas vinculadas a la Ley Alejandro, tras el crimen de un menor de 12 años, y anunció una reunión con familias de víctimas de delitos violentos. En entrevista con Radio Polar, dijo que el Gobierno busca enfrentar el tema de manera integral, con proyectos ya presentados y nuevas propuestas del Ejecutivo. También afirmó que preocupa el uso de jóvenes por el crimen organizado y que las medidas deben incluir rehabilitación, acogida escolar y coordinación entre Justicia, Desarrollo Social y Seguridad e Interior.

Supremo de EE.UU. frena despido de gobernadora de la Fed

El Tribunal Supremo de Estados Unidos denegó este lunes la destitución de Lisa Cook como gobernadora de la Reserva Federal, una medida ordenada por Donald Trump y considerada inédita en la historia del banco central. La decisión limita, por ahora, el intento del mandatario de apartarla del cargo y mantiene a Cook en la junta de gobernadores. El caso abrió una disputa sobre el alcance del poder presidencial frente a organismos independientes. En paralelo, la Corte avaló una mayor autoridad de Trump para remover a otros altos funcionarios, aunque mantuvo un resguardo especial para la Fed.

ANP condena amenazas contra medio local de Puente Alto por parte de alcalde Toledo

La Asociación Nacional de Prensa condenó la reacción del alcalde de Puente Alto, Matías Toledo, contra el medio Puente Alto al Día, al que acusó de “ensuciar la gestión municipal” y amenazó con denunciar. El conflicto surgió tras una nota sobre una eventual opción de instalar un estadio de la U en la comuna. Según la ANP, luego de los dichos del edil, el equipo periodístico recibió mensajes intimidatorios, insultos y descalificaciones. El gremio llamó a deponer la descalificación pública, rebajar la tensión y respetar el ejercicio del periodismo.

Académicos cuestionan acusación constitucional contra Grau

Un grupo de 36 abogados y politólogos cuestionó la acusación constitucional contra el exministro de Hacienda Nicolás Grau, que será revisada este martes por la Sala del Senado. En una carta titulada “Acusación constitucional y legitimidad democrática”, advirtieron que esta herramienta debe usarse con responsabilidad y solo ante una falta concreta y verificada del orden constitucional. También sostuvieron que los hechos imputados, vinculados a supuestos errores de proyección de deuda, fueron descartados por expertos y por el Consejo Fiscal Autónomo. A su juicio, el libelo degrada la fiscalización del Congreso.