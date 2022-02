Presidente Piñera y trabajo de la Convención Constitucional: "No queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos"

El Presidente Sebastián Piñera se refirió a la labor de la Convención Constitucional, en el marco de las votaciones en general y particular del Pleno, que iniciaron el martes de la semana pasada. Al respecto, sostuvo que "no queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos".

"Una Constitución es el gran marco de unidad, estabilidad, proyección que permite a los países, dentro del marco de la Constitución, enfrentar sus legítimas diferencias, los problemas, los desafíos que se van presentando en el camino", dijo el Mandatario en un punto de prensa, a propósito del arribo de vacunas anticovid de Moderna.

"Llevamos 40 años dividiéndonos y enfrentándonos por la Constitución del 80, no queremos pasar los próximos 40 años dividiéndonos y enfrentándonos por la Constitución que esperamos que surja de la Convención", añadió el jefe de Estado.

"Una Constitución tiene que ser de todos y debe ser reconocida, respetada y que todos se sientan incorporados y protegidos por esa Constitución. Si es de un grupo y no del otro grupo, no es una solución como Chile necesita y merece. Además, una Constitución debe defender ciertos valores fundamentales", complementó.

En esa línea, comentó que "no es bueno debilitar, por ejemplo, el concepto de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El Estado está al servicio de las personas y no al revés. Una Constitución debe darle poder a las personas y no sólo a los políticos, pero además me parece preocupante debilitar la independencia y la separación de los poderes del Estado, debilitar la independencia y la autonomía del Poder Judicial o Legislativo".