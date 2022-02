Alcalde de Temuco llama a un diálogo sin exclusiones por hechos de violencia en macrozona sur: "Si se queda alguien fuera de este proceso, nunca se sanarán las heridas”

El alcalde de Temuco, Roberto Neira Aburto, llamó a un diálogo sin exclusiones por los hechos de violencia registrados en la macrozona sur, ligados al conflicto mapuche. Además, espera mayor comunicación con el próximo gobierno, que presidirá Gabriel Boric.

El edil sostuvo que es fundamental mantener un dialogo con todos los involucrados en este conflicto, que sea sin exclusiones y con altura de miras. “Si se queda alguien fuera de este proceso, nunca se sanarán las heridas”, dijo Neira.

Estado de Excepción

Sobre la decisión anunciada por la futura ministra del Interior, Izkia Siches, de no renovar el Estado de Excepción en la macrozona sur, el jefe comunal manifestó que espera una mayor comunicación con el próximo gobierno.

“No podemos hacer lo mismo de siempre y esperar diferentes resultados. Y creo lamentablemente, falta afinar la comunicación", comentó.

"Yo siempre he estado disponible para dialogar. Incluso he hablado con las futuras autoridades, pero se anuncian medidas como terminar con los Estados de Excepción y en la región aún no sabemos qué es lo que viene y con quiénes se trabajará por dar solución a este tema”, apuntó el alcalde de Temuco.

Asimismo, afirmó que el Estado de Excepción "cambia poco o nada la realidad. Hemos sido testigos de más muertos y atentados, quizás menos, pero de igual connotación grave. Entonces, puedo estar de acuerdo con no utilizar más esta medida, pero no sabemos cuál es el plan futuro".

"No es que quiera adelantarme al trabajo del Gobierno entrante, ahí yo soy respetuoso, pero si anunciamos acciones, no podemos dejar en el aire el qué vendrá. Debemos cortar los círculos de incomunicación que existe en Santiago a La Araucanía, esa lógica en todos los gobiernos anteriores no ha avanzado”, enfatizó.

Por último, dijo que como "alcaldes y aquí hablo por muchos que queremos ser parte de la solución, no hemos tenido el espacio aún. Espero que una vez asumido si exista. Por eso mi llamado es a abrir el dialogo en lo que venga y ahí estaremos apoyando".

"Estamos contra el tiempo y los equipos que lleguen a la región, deben tener la sintonía fina ciudadana que al menos los alcaldes tenemos. No podemos esperar más”, cerró.