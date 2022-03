Macron ofreció una puerta de salida a Putin en Ucrania: "He apostado por mantener el contacto con el presidente para tratar de convencerle de que renuncie a las armas"

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se dirigió solemnemente este miércoles a los franceses en un discurso en el que no ahorró críticas a la intervención rusa en Ucrania, pero dejó una puerta abierta al diálogo con su homólogo, Vladímir Putin, para poner fin a la agresión.

"He apostado por mantener el contacto con el presidente Putin y lo haré mientras pueda, mientras sea necesario para tratar, sin descanso, de convencerle de que renuncie a las armas", aseguró el jefe de Estado francés en su segundo discurso a la nación desde que estalló la intervención el pasado día 24 de febrero.

Macron, que durante meses se mantuvo como el único líder occidental que confiaba en la vía diplomática para detener las intenciones agresivas de Putin, aunó la dureza contra el presidente ruso, a quien atribuyó un "espíritu de revancha", con esa apelación al diálogo que le distingue de otros mandatarios mundiales.

Aseguró que mantendrán la presión sobre Moscú, tanto en las sanciones, que señaló que pueden intensificarse y agravarse en los próximos días, como en el apoyo al pueblo ucraniano, cuyo coraje ensalzó, al igual que el de su presidente, Volodímir Zelenski.

No hizo referencias a su petición de entrada en la Unión Europea, a la que Francia se oponía de forma firme hasta ahora y que el conflicto parece haber avanzado en pocos días. Macron no quiere dejar ningún frente que no sirva para ablandar a Moscú, incluido el interno, porque reiteró que Occidente "no está en guerra contra Rusia".

Y lanzó un llamamiento a la oposición rusa para que se levante contra Putin: "Estamos con los rusos que rechazan una guerra indigna en su nombre y que tienen el coraje de defender la paz y lo demuestran, en Rusia y en otros lugares".

Macron negó la retórica del Kremlin de que en el campo de batalla ucraniano se libra una guerra entre Rusia y Occidente, pero reconoció que ese conflicto tendrá consecuencias "cada vez más graves" también en los países occidentales y marcará la historia de Europa para los próximos años.

"La guerra en Europa ha salido de los libros de historia y se ha situado ante nuestros ojos. La democracia está cuestionada ante nuestra mirada", aseguró Macron, quien consideró que el viejo continente asiste a "un cambio de era".

El conflicto, confesó, afectará a la vida cotidiana de los ciudadanos porque "el crecimiento económico se verá afectado" y "los precios de la gasolina y la factura de la calefacción pueden elevarse en Francia", al tiempo que alertó de la llegada de cientos de miles de desplazados. Frente a ello, prometió acoger a los que correspondan en Francia y ayudar a los sectores de la economía francesa más perjudicados, pero pidió que tanto Francia como Europa se preparen para los nuevos tiempos, que pasan por una mayor independencia económica, energética y militar.

"La unidad de Europa ha sido notable, pero ahora tenemos que pagar el precio de la paz, de la libertad, de la democracia. Europa tiene que invertir más para ser menos dependiente de los otros y convertirse en una potencia más soberana", indicó.

En esa línea avanzó una ampliación del presupuesto francés dedicado a la defensa, sobre el que no precisó cifras. Macron recordó su apuesta por las energías renovables y por la nuclear, que ofrecen una alternativa clara al gas ruso, pero pidió más inversión en investigación y reiteró su llamamiento a construir una Europa de la defensa que proteja su modelo democrático frente a ataques como el que está teniendo lugar en Ucrania.

Este conflicto ha estallado en una semana en la que el presidente debe lanzar su candidatura a la reelección en los comicios de abril próximo. Tiene hasta este viernes para hacerlo y aseguró que su implicación en esta crisis no privará a los franceses de un auténtico debate electoral. "Esta guerra ha perturbado nuestra vida democrática y la campaña electoral permitirá un debate democrático importante para la nación, que no nos impedirá estar unidos", dijo.