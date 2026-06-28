Mundial: Canadá gana en los descuentos a Sudáfrica y clasifica a octavos de final

Canadá se convirtió este domingo en la primera selección clasificada a los octavos de final del Mundial 2026, luego de derrotar por 1-0 a Sudáfrica en el encuentro que abrió la fase de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

El compromiso, disputado en el SoFi Stadium de Los Ángeles, se mantuvo igualado durante prácticamente todo el tiempo reglamentario, con escasas diferencias entre ambos equipos.

Sudáfrica buscaba seguir haciendo historia tras convertirse en una de las grandes sorpresas del Grupo A, donde consiguió la clasificación luego de vencer a Corea del Sur en la última fecha y avanzar por primera vez a una instancia de eliminación directa en un Mundial.

Canadá, en tanto, llegaba como uno de los países anfitriones del torneo, aunque tras finalizar en el segundo lugar del Grupo B debió abandonar su territorio para disputar este compromiso en Estados Unidos.

Cuando todo parecía encaminado a la prórroga, apareció Stephen Eustaquio para romper el equilibrio.

A los 90+2 minutos, el mediocampista canadiense sacó un remate rasante desde fuera del área que venció al arquero sudafricano y selló el 1-0 definitivo, desatando la celebración del conjunto norteamericano.

Con esta victoria, Canadá avanzó por primera vez en su historia a los octavos de final de una Copa del Mundo.

En la siguiente ronda, la selección canadiense enfrentará al vencedor del cruce entre Marruecos y Países Bajos, que definirá al próximo rival en la lucha por un lugar entre los ocho mejores del torneo.