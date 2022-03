Quinto retiro del 10%: Presidente de la Cámara se abrió a posibilidad mientras que Gobierno descartó la idea

Desde la Cámara de Diputados y Diputadas comenzó a circular otra vez, el hasta ahora ausente, quinto retiro del 10%, en la antesala del trabajo con el Congreso que comenzará, este martes, el Gobierno de Gabriel Boric.

Y es que durante esta jornada, el diputado René Alinco (independiente) anunció que presentará el proyecto del quinto retiro de fondos, argumentando en 24 horas que la economía del pueblo chileno "va de mal en peor" y que dejará de apoyar los retiros de pensiones si estas suben de 250 y el sueldo mínimo a 500 mil pesos.

En esa línea, por su parte el presidente de la Cámara Baja, Raúl Soto (PPD), afirmó que se va evaluar la iniciativa en su momento y no se cierra a la posibilidad. Mientras que la vocera, Camila Vallejo descartó la idea, recalcando que esta posición del Ejecutivo ha sido "sumamente transparente, clara durante la campaña y durante el tiempo previo a la asunción del mandato presidencial".

Consultado ya por el mismo tema en varios medios, Soto desde hace dos días que mantiene su posición de que si "la ciudadanía entiende que hay una necesidad de reabrir ese debate, por cierto que tenemos que darlo, y cada parlamentario dirá cuál es su posición" señaló en "Estado Nacional" (TVN) por el quinto retiro.

Asimismo, aclaró que "las prioridades legislativas de este año las coordinaremos en conjunto con el Gobierno del Presidente Gabriel Boric" y estas irán "más por la línea de la Reforma Tributaria, la Reforma de Pensiones, el salario mínimo, la recaudación de las jornadas laborales, la reforma de salud", puntualizó.

No obstante, ante un eventual quinto retiro, el presidente de la Cámara Baja aseguró que en su momento, "yo no me cierro a la posibilidad, pero es algo que hay que evaluar".

En tanto, la vocera de Gobierno, descartó la iniciativa, ya que "nuestra posición ha sido sumamente clara, es la posición que hemos tenido como Gobierno (…) y durante el tiempo previo a la asunción del mandato presidencial".

Ante lo que se ofrecen como solución otras vías: "Estamos trabajando en alternativas que está enfocadas a una recuperación inclusiva de la economía. El ministro de Hacienda (Mario Marcel), el ministro de Economía (Nicolás Grau) y la ministra del Trabajo (Jeannette Jara) están buscando alternativas para poder incluir en la recuperación económica y laboral aquellos sectores postergados, donde está más fuertemente golpeada la situación: mujeres, jóvenes, el mundo de la cultura", complementó la vocera en el punto de prensa posterior al Comité Político.

Con respecto a la primera prioridad vinculada a la Reforma Tributaria, el senador Ricardo Lagos Weber, consignó Cooperativa, planteó que "en materia tributaria se debe separar un proyecto, uno de más corto plazo para permitir una recaudación más rápida y ojalá de más fácil manera", eliminando las exenciones tributarias y "de esta forma también enfrentar la evasión".

Por lo que para conseguir esto "habría que ponerle urgencia a un proyecto que está en la Cámara de Diputados". Y simultáneamente y en paralelo trabajar "prelegislativamente para una reforma tributuaria más estructural", indicó Lagos Weber.