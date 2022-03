Pleno de la Convención Constitucional suspende sesión por desacuerdo en normas transitorias y la discusión se retomará el próximo martes

Los constituyentes de la Convención Constitucional debían discutir sobre el informe emanado desde la comisión de Sistemas de Justicia, pero una discrepancia sobre la interpretación del reglamento generó una discusión generalizada y obligó a posponer el debate hasta el próximo martes 22 de marzo.

Según consigna Emol, la procedencia de la votación de las normas transitorias incluidas en el informe fue lo que causó el conflicto. Cabe destacar que en el documento existen decenas de normas de este tipo, las cuales tienen como objetivo generas las condiciones necesarias para la implementación de los nuevos artículos en la propuesta de Constitución. El problema surgió ya que, según dijeron en el pleno, existía un acuerdo sobre no presentar este tipo de iniciativas hasta que no estuviera la mayoría del texto constitucional aprobado.

De todas formas, la comisión de Sistemas de Justicia envió nueve normas transitorias para su discusión y la mesa informó al principio de la votación que se iba a abrir un nuevo periodo para su ingreso.

A raíz de esto, la convencional Vanessa Hoppe (MSC), preguntó, debido a la confusión que se generó, si debían rechazar las que ya estaban presentadas para que vuelvan a la comisión o llegar a un consenso de no votarlas. La vicepresidenta adjunta Amaya Alvez, respondió que "toda norma presentada hoy debe ser votada, no obstante parece razonable que vuelvan a la comisión para que luego se tome una decisión". Para que puedan volver a la comisión, necesitan por lo menos 78 votos. De no lograrlos, quedan definitivamente excluidas del proceso.

Una de las normas transitorias rechazadas no logró conseguir estos 78 votos y quedó eliminada completamente, lo que generó una discusión y los convencionales de Vamos por Chile alegaron que se iba a permitir ingresar iniciativas ya rechazadas, por lo que la sesión debió ser suspendida.

Cuando volvieron, la mesa propuso que la votación de normas transitorias se pospusiera, a excepción de aquellas que ya habían sido votadas, y que se suspendiera la sesión hasta el próximo martes, lo que fue aprobado por 131 votos a favor, tres en contra y 15 abstenciones.

Tras la situación, el constituyente Rodrigo Álvarez (UDI), acusó que se estaba intentando "torcer la visión del reglamento".

"Terminamos teniendo que suspender la sesión por una inadecuada interpretación del reglamento: se rechazó una norma y se pretendió anunciarnos que con una reforma del reglamento futura, la misma norma rechazada podía volver a presentarse. Y finalmente se toma esta decisión, que es suspender para el martes una votación que era la de hoy. Es inaceptable como procedimiento", reclamó.

La vicepresidenta adjunta de la Convención, Amaya Alvez, afirmó que la decisión que se resolvió a través del acuerdo, permitirá "ordenar el debate".

"Creo que hubo de buena fe una comprensión del procedimiento que no era del todo adecuada, pero se resolvió a través de este acuerdo y esperemos que ordene más el debate. Son más de las 11 de la noche, parecía inadecuado partir ahora más de 100 votaciones, habríamos terminado de madrugada, cuando mañana a las 09:30 tenemos un pleno de Sistema Político", afirmó.

Alvez aprovechó de criticar a los convencionales de Vamos por Chile por la situación, ya que a su parecer, la derecha no había dicho nada sobre las normas hasta que comenzó la votación.

"Este debate se produjo al inicio de este pleno y la derecha no dijo nada. Y el único minuto en que parece que las transitorias eran lo más importante de todo el debate, fue cuando se empezó a votar", concluyó.