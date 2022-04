Alcalde Jadue saluda a FF.AA bolivarianas y condena actuar de Ejército Chileno: "Se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar su propio gobierno"

Durante la jornada del lunes, el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, viajó a Venezuela, donde sostuvo una reunión con el ministro de Poder Popular, Jorge Arreaza y participó de la Cumbre Nacional Contra el Fascismo junto al presidente venezolano, Nicolás Maduro.

En la instancia, Jadue conversó con maduro y recordó que la cumbre que se realiza 20 años después del fallido golpe de Estado contra Hugo Chávez, tuvo el respaldo del Gobierno chileno en 2002.

Te puede interesar también:

"Es un orgullo estar aquí 20 años después de ese golpe de Estado, y, lo digo con mucha alegría y pena, porque soy chileno. La vergüenza viene de recordar que el gobierno de Chile, en ese golpe de Estado, un gobierno que se decía progresista y democrático, fue el primer en correr a reconocer el gobierno golpista que había cerrado el parlamento venezolano. Ese señor se llama Ricardo Lagos Escobar y esa canciller Soledad Alvear", manifestó.

En la misma línea, el alcalde de Recoleta aprovechó de saludar a los militares venezolanos, asegurando que en Chile las FF.AA se han puesto "al servicio de gobiernos extranjeros para realizar golpes de Estado".

"Yo quiero saludar a las fuerzas armadas bolivarianas a través suyo presidente, porque en nuestro país los militares se han puesto más de una vez al servicio de un país extranjero para derrocar a su propio gobierno", indicó.

En la instancia, el edil destacó al gobierno de Maduro en materia de Derechos Humanos, indicando que en Venezuela se han encarcelado a militares o policías por casos de violaciones de DD.HH, hecho que considera no se repite en Chile tras los crímenes de lesa humanidad en el estallido social.

"Tiene unas fuerzas armadas incapaces de ponerse contra su propio pueblo para servir a los intereses de un país extranjero, y yo creo que eso hay que reconocerlo. Y esto es porque me gusta discutir, y algunos hablan de Venezuela sin nunca venir, y quiero decir que estoy muy bien impresionado, porque en mi país cuando se violan los derechos humanos, nunca se ha visto que un violador de DD.HH sea perseguido por la justicia. Nunca en mi país han encarcelado a los que le quitaron los ojos a los que salieron a protestar hace tres años", enfatizó.

"Entonces saber que en este país, donde todos dicen que no hay separación de poderes del Estado, enterarnos y poder contarle al mundo que hay cientos de agentes del Estado condenados por violaciones a los DD.HH. Porque en Chile donde dicen que no hay separación de los poderes del Estado y el Gobierno no incide en la justicia, no hay ninguno", añadió.

Tras sus palabras, Maduro agradeció la exposición del militante del Partido Comunista, aprovechando de indicar que ofreció ayuda médica al gobierno de Piñera por los casos de lesiones oculares durante el estallido social.

Video Vía Twitter: @PaoladrateleSUR