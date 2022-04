Tras críticas a las declaraciones de la ministra de las Culturas sobre derecho de autor, organizaciones culturales se reúnen con Julieta Brodsky

Un gran debate se ha generado en la esfera cultural en torno al concepto de derecho de autor debido a la discusión en la Convención Constitucional y tras los dichos de la ministra de las Culturas, Julieta Brodsky, en una entrevista en CNN.

Hace unas semanas, el artículo que consagraba los derechos de autor, propuesta por la Comisión de Sistemas de Conocimiento, fue rechazada por el pleno de la Convención. La norma ha generado expectativas y diferencias en el mundo artístico.

Dos de tres incisos de la propuesta obtuvieron mayoría simple por lo que debieron volver a la comisión para nuevamente ser votados en el pleno. Sin embargo, estos no lograron alcanzar los votos necesarios de los constituyentes, por lo que vuelve nuevamente a la comisión para que sea revisada.

Las declaraciones de la ministra

Frente a esto la ministra de las Culturas, en una entrevista se refirió al trabajo realizado por la Convención en relación al derecho de autor, sin embargo, declaró: "Me parece que la Convención ha hecho un trabajo interesante, en el sentido de poder equilibrar dos derechos que en el derecho de autor generalmente se ven enfrentados: que es el derecho al acceso a la cultura y el derecho de los autores a recibir una retribución por su trabajo", señaló.

"Me parece que la precarización del sector, las características específicas que tiene el trabajo cultural –que son muy particulares y que hace muy difícil que haya un ingreso estable en el tiempo, un trabajo estable–, hacen que sea necesario el derecho de autor, pero entendiéndolo desde una lógica laboral, desde una lógica de derechos laborales de los trabajadores culturales. Pero tiene que tener ciertos límites y siento que ahí la Convención ha tratado de generar este equilibrio, así que espero que efectivamente logren sacar la norma", sostuvo la autoridad.

Sus dichos no fueron bien recibidos en los artistas, por lo que la presidenta de Corporación de Actrices y Actores de Chile (ChileActores), Esperanza Silva, solicitó una audiencia con la ministra Julieta Brodsky.

"El acceso al goce y beneficio de los productos culturales es un tema que debe garantizar el estado haciendo uso de los múltiples recursos e instituciones que dispone (bibliotecas, apoyos a organizaciones de gestión, patrocinios, etc.), los derechos de los autores y autoras, y la industria del libro que los posibilita, corresponden al derecho que toda persona tiene a recibir la justa retribución por su trabajo y creación. Es evidente que para que haya un acceso a los bienes culturales, deben existir trabajadores que hayan creado dichos bienes con su trabajo", afirmó en un comunicado la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL).

"No son parte de nuestros derechos laborales, ni son un complemento a nuestros salarios, como sugiere la ministra", declaró la organización Autoras Chilenas Feministas (AUCH).

Mientras que desde Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramturgos (ATN) argumentaron que el derecho de autor "es un derecho que ha costado muchísimo alcanzar, devuelve la dignidad a los creadores y está consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos".

La audiencia con carácter de urgencia

La reunión con el Ministerio de las Culturas, se realizó al mediodía de este martes y estuvieron presentes distintas organizaciones artísticas entre ellos, la Corporación de Directores y Guionistas Audiovisuales de Chile (Dyga), la Sociedad Chilena de Autores e Intérpretes Musicales (SCD), Autoras Chilenas Feministas (AUCH), el Sindicato de actores (SIDARTE), Sociedad de Directores Audiovisuales, Guionistas y Dramturgos (ATN), la Unión Nacional de Artistas(UNA) y la Sociedad de Derechos de las Letras (SADEL).

"No quedamos conformes ni tranquilos, la opinión de ella es concordante con las voces de su mismo sector que al interior de la convención constituyente han tratado de crear una falsa tensión entre derechos de los creadores y derechos de acceso a la cultura , en circunstancias que eso no es así . Se enredó y no supo explicar de qué manera los derechos intelectuales se relacionan con los derechos laborales", expresó la presidenta de ChileActores luego de la reunión.

Fue a raíz de la audiencia que se realizó con carácter de urgencia que el Ministerio emitió un comunicado donde lamentaron que las declaraciones entregadas a CNN Chile "se hayan mal interpretado y dado pie a una confusión entre los Derechos de Autor y los Derechos Laborales".