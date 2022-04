Diputados de la UDI critican a ministra Siches por desconocer información sobre saqueo en Talagante: "Renunció a liderar la lucha contra la delincuencia"

Diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI) criticaron durante esta jornada a la ministra del Interior, Izkia Siches, por desconocer sobre el saqueo a un supermercado ocurrido la noche de ayer en la comuna de Talagante.

Al ser consultada al respecto, la titular del Interior respondió que "voy a consultar, no tengo esa información en este momento. Hemos estado al calor de las movilizaciones, consulto y les transmitimos la información", argumentando que ha estado enfocada en el paro de camioneros.

Ante estos dichos, el diputado UDI, Juan Antonio Coloma expresó en Emol que "tenemos una ministra del Interior que renunció a liderar la lucha contra la delincuencia. Es una vergüenza que la ministra Siches diga no conocer detalles del saqueo en Talagante y que tenga que 'preguntar' a asesores qué hacer".

"No puede ser que transcurridas doce horas de un saqueo transmitido incluso por los medios de comunicación, diga que no tiene antecedentes (...) no podemos seguir perdiendo tiempo y arriesgarnos a que los detenidos salgan en el libertad cuando son personas que no dudaron en saquear un supermercado para robar televisores y electrodomésticos para ser verdaderos delincuentes", agregó.

Para el diputado gremialista, "ante la violencia no se puede titubear, espero se presenten querellas antes que la justicia deje en libertad a muchos o todos los saqueadores".

En tanto, su compañero de bancada, el parlamentario, Henry Leal, manifestó que "es una vergüenza que habiendo transcurrido más de 12 horas del violento saqueo en Talagante, la ministra del Interior, que se supone que es la encargada de velar por la seguridad y tranquilidad de todos los chilenos, le reconozca al país que no sabe si se querellarán por este hecho".

"La ministra ni siquiera debería 'consultar' si van a querellarse o no, sino que inmediatamente ejercer su liderazgo y presentar todas las acciones judiciales que correspondan, además de anunciar que perseguirán a estos delincuentes y vándalos", complementó.

Finalmente, ambos parlamentarios instaron a la ministra Siches a presentar querellar por la "Ley Antisaqueo" frente a los responsables del hecho. "Entendemos que el Presidente Boric y los ministros Jackson y Vallejo votaron en contra de esta ley, pero esto no impide ni justifica que, una vez que son Gobierno, no presenten las acciones judiciales correspondientes. Cuando estamos hablando de saqueadores y ladrones, tenemos que actuar con todo el rigor de la ley", finalizaron.

Respuesta del Gobierno

El Presidente de la República, Gabriel Boric, calificó los hechos como "inaceptables" y destacó el actuar de Carabineros.

En medio del punto de prensa tras el segundo consejo de gabinete, el Mandatario señaló que "por primera vez hubo una reacción contundente de la fuerza policial que permitió tener más de 40 detenidos".

Además, agregó que "lo que sucedió es absolutamente inaceptable. Acá no se puede naturalizar que haya acciones de este tipo y lo que nos corresponde como Gobierno es preocuparnos que se haga cumplir la ley".

Finalmente, solo siete del total de los detenidos pasaron a control de detención, mientras que el resto están apercibidos al tribunal.