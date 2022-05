ONU y OSCE: ataques a periodistas en Ucrania son crímenes de guerra

"Estamos profundamente preocupados por la seguridad de los periodistas", señalan en una "declaración conjunta" los observadores de la libertad de prensa de cuatro organizaciones internacionales.

En su comunicado, los representantes de Naciones Unidas, la Comisión Africana de Derechos Humanos (CADH), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), resaltan el "alto riesgo" que corren actualmente los periodistas en Ucrania.

Se refieren en este contexto a "numerosos informes" sobre profesionales de la prensa atacados, torturados, secuestrados y asesinados: "Un ataque para matar, herir o secuestrar a un periodista constituye un crimen de guerra" y sus responsables "ser llevados ante la justicia", subrayan.

Aunque no acusan explícitamente a las tropas rusas de la responsabilidad de estos casos, la nota sí condena claramente a Moscú por su agresión contra Ucrania: "Condenamos colectivamente la invasión y la continua agresión contra Ucrania, su soberanía e integridad territorial por parte de la Federación Rusa", reza la declaración.

Las acciones de Rusia "violan el derecho internacional y los compromisos comunes de la ONU, la OSCE, la CIDH y la CADH, así como los propios principios en los que se basan nuestras organizaciones (...) Estas acciones son aborrecibles y deben detenerse inmediatamente", añade.

Las organizaciones piden que se adopten "medidas para localizar a los periodistas desaparecidos" y proporcionarles asistencia, así como otras para proteger a los medios de comunicación y la red de internet en Ucrania de eventuales ataques cibernéticos.

Por otro lado, recuerdan al Kremlin que "la propaganda a favor de la guerra y el odio nacional (...) está prohibida por el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos", y piden a Rusia que "se abstenga inmediatamente de estas prácticas ilegales".

In war and armed conflict freedom of expression and free access to information must be vigorously defended. My joint statement on the invasion of #Ukraine and the importance of free speech ahead of #WPFD with @Irenekhan, @PVacaV & @achpr_cadhp. See here: https://t.co/qUUDzIlVlg

— OSCE media freedom (@OSCE_RFoM) May 2, 2022