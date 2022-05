Presidente Gabriel Boric se abre ante propuesta de convencional Cubillos sobre duración en el cargo: "Que se discuta, no vine a aferrarme al poder"

El Presidente de la República, Gabriel Boric, manifestó su disposición a que se discuta la extensión de su mandato en la Convención Constitucional. Esto, tras la propuesta presentada por la convencional de derecha, Marcela Cubillos en el órgano redactor.

"A mi me parece que habría que incorporar al Poder Ejecutivo, la duración del actual mandato presidencial y las autoridades del Poder Ejecutivo, porque también cambia sustancialmente, la Presidencia cambia sustancialmente en sus atribuciones respecto de lo que tiene hoy", señaló la exministra de Educación.

"El gabinete cambia, los ministros cambian, no solamente el tema de incorporar los ministros de pueblos originarios, sino que cambian completamente las atribuciones del Presidente de la República, cambia el sistema entero", agregó.

Ante esto, y en conversación con Radio Polar de Punta Arenas, el Mandatario comentó "que se discuta, yo no tengo ningún problema, eso lo van a discutir en las normas transitorias. Yo no vine acá a aferrarme al poder a cualquier costo. A mi lo que me interesa es que este proceso de cambios salga bien y eso lo definirán los constituyentes en las normas transitorias".

"Creo innecesario caer en provocaciones de ese tipo, que solamente buscan levantar polémica y subirle la voz a los aspectos de desencuentro", complementó.

El mandatario recordó que "hay un consenso mayoritario en la sociedad chilena que la Constitución de 1980 está caduca, y espero que eso lo podamos resolver el 4 de septiembre en el Plebiscito que vamos a tener cuando tengamos el texto definitivo la gente pueda comprender los cambios positivos que traería una nueva Constitución".

"Pero las dos alternativas son legítimas y yo voy a respetar, por cierto, los resultados que plantee el pueblo de Chile”, agregó, junto con expresar su esperanza de que "el 4 de septiembre tengamos un momento de encuentro entre los chilenos para avanzar juntos en el futuro y no de división", concluyó.