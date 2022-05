Manchester City confirma la llegada de Erling Haaland

El jugador noruego de 21 años, Erling Haaland, puso fin a los rumores sobre en qué club jugaría al iniciar la próxima temporada. Manchester City oficializó el acuerdo del traspaso del jugador proveniente del equipo alemán, Borussia Dortmund.

"El Manchester City puede confirmar que hemos llegado a un principio de acuerdo con el Borussia Dortmund para el traspaso del delantero Erling Haaland al club el 1 de julio de 2022", comunicaron a través de sus redes sociales.

Manchester City can confirm that we have reached an agreement in principle with Borussia Dortmund for the transfer of striker Erling Haaland to the Club on 1st July 2022.

The transfer remains subject to the Club finalising terms with the player.

