Al Jazeera acusa a Israel de asesinar a periodista

La cadena qatarí de noticias Al Jazeera emitió este miércoles (11.05.2022) un comunicado acusando a Israel de haber "asesinado a sangre fría” a la periodista palestina Shireen Abu Akleh (51), una de las más destacadas de esa emisora en árabe, durante una redada del Ejército israelí en un campamento de refugiados en la ciudad de Jenin, al norte de la Cisjordania ocupada.

"En un trágico asesinato premeditado que viola las leyes y normas internacionales, las fuerzas de ocupación israelíes, a sangre fría, mataron a nuestra reportera Shireen Abu Akleh", dice el comunicado de Al Jazeera, cuya sede está en Doha. La periodista falleció después de que una bala le alcanzara en la cabeza, mientras que otro compañero periodista, Ali al Samudi, fue herido con una bala en la espalda y su condición es estable, según el Ministerio de Salud palestino.

"Condenamos este crimen atroz, a través del cual se pretende impedir que los medios de comunicación lleven a cabo su mensaje, y responsabilizamos al Gobierno israelí y a las fuerzas de ocupación por el asesinato de la difunta colega Shireen", apunta la cadena, que llamó a la comunidad internacional a condenar y responsabilizar "a las fuerzas de ocupación israelíes por atacar y matar deliberadamente a nuestra colega Shireen Abu Akleh".

La viceministra de Asuntos Exteriores de Qatar, Lolwah Al Khater, aseguró en Twitter que las tropas israelíes dispararon a la periodista "en la cara”, a pesar de que ella vestía un chaleco de prensa y un casco, y agregó que "este terrorismo auspiciado por Israel debe parar, y el apoyo incondicional a ese país debe terminar”.

Israeli occupation killed Aljazeera journalist Sherine Abu Aqleh by shooting her in the face while wearing the Press vest and a helmet. She was covering their attack in Jenin refugee camp. This state sponsored Israeli terrorism must STOP, unconditional support to Israel must END. pic.twitter.com/Zg5QZkJ2bx

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) May 11, 2022