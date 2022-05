Elon Musk advierte que la compra de Twitter no se concretará sin garantías sobre cuentas falsas

Elon Musk, presidente ejecutivo de SpaceX y de Tesla, es actualmente la persona más rica del mundo, según la revista Forbes, con una fortuna estimada en 230.000 millones de dólares.

Este empresario, cuyos partidarios lo consideran un genio iconoclasta y sus críticos un megalómano errático, sorprendió al mundo de las finanzas en abril cuando anunció que quería comprar Twitter. Pero su oferta por 44.000 millones de dólares está en suspenso hasta que se resuelva el número estimado que hay de cuentas falsas, conocidas como "bots".

También te puede interesar:

"El director ejecutivo de Twitter se negó ayer a demostrar que menos del 5% de las cuentas son falsas", tuiteó Musk, que tiene casi 94 millones de seguidores en la red social. "Hasta que no lo haga, el acuerdo no puede seguir adelante", añadió.

El consejero delegado de Twitter Parag Agrawal afirma que la plataforma suspende más de medio millón de cuentas que parecen falsas cada día, muchas veces antes de que estas sean públicas y que cada semana bloquea a millones de supuestos usuarios por sospechas de que son cuentas manejadas por una aplicación de ordenador.

Los análisis internos muestran que menos de 5% de las cuentas activas en un día promedio son calificadas como "spam", pero estas cuentas no pueden ser replicadas por terceros debido a los requerimientos de privacidad, aseguró Agrawa.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022