Exrector de la Usach sale al paso por permiso laboral de Elisa Loncon: "Está en todo su derecho a pedirlo"

El exrector de la Universidad de Santiago de Chile (Usach) Juan Manuel Zolezzi defendió este martes el “permiso sabático remunerado” de un año -firmado por el mismo Zolezzi- de la expresidenta de la Convención Constitucional Elisa Loncon. La oposición ha criticado a Loncon por el permiso.

“Hay un desconocimiento supino de la situación y cada uno inventa el cuento que le viene en gana. En todas las universidades del mundo, y la nuestra no es distinta en eso, los académicos, después de un número de años de academia y ciertos logros, tienen derecho a pedir un año sabático con remuneración. Es parte de la carrera académica”, dijo el exrector en conversación con La Segunda.

“Ella pidió esto cuando previó que se iba a terminar la Convención. Ella fue a hablar conmigo y, a su vez, habló con el subdirector del departamento, con su decana y nos contó que tenía muchos compromisos en el extranjero, de conferencias y temas acerca de lo que fue la Convención Constituyente y su rol en ella: como mujer, como presidenta y como descendiente de pueblos originarios", añadió.

Loncon "nos dijo que había interés de universidades extranjeras, mostró algunas incluso (...) Ella planteó que iba a dar conferencias sobre la situación política en Chile asociada a la Convención Constituyente. Eso se aprobó en la vicerrectoría y yo lo firmé”, sostuvo Zolezzi.

Acceso al permiso

Sobre el acceso de académicos al permiso, el ingeniero civil apuntó que se “debe tener cierta jerarquía académica y antigüedad, un currículum importante desde el punto de vista de las publicaciones, de los trabajos que ha hecho y en base a eso la comisión que analiza los casos, toma una decisión".

"Cada seis años los académicos pueden pedir este permiso y en el caso de Loncón, nunca lo había pedido. Ella está en todo su derecho de pedir ese permiso, además es una académica muy distinguida… aunque no se lo crean”, agregó.

Oficio a Contraloría y respuesta de Loncon

Los diputados RN Marcia Raphael y Hugo Rey oficiaron hace unos días a la Contraloría General de la República (CGR) para determinar la naturaleza jurídica del permiso que usa Loncon.

"No existe claridad (...) de que la Sra. Loncón se encuentre en una comisión de servicio en el extranjero, ya que se desconocen las labores que desempeñaría allí y, en sus últimas alocuciones públicas en el extranjero, lo ha hecho en relación con su rol como ex convencional constituyente y expresidenta de la Convención Constitucional, lo que no es un rol propio de la Universidad de Santiago", señalaron en el escrito.

Loncon respondió al oficio de los diputados RN. "La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía. Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo", indicó en su cuenta de Twitter.







La derecha y sus mentiras. Así ganaron el plebiscito, con injurias y confundiendo a la ciudadanía. Tengo el derecho a utilizar un sabático y participar en seminarios internacionales. Soy académica universitaria, aunque le duela al racismo https://t.co/Q9X6Al6eK5 a través de @emol — Elisa Loncon Antileo (@ElisaLoncon) December 5, 2022