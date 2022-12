Schalper (RN) dice que idea oficialista de plebiscito de entrada es exponer a Presidente Boric "a dos derrotas electorales en un año"

En el marco de las negociaciones que mantienen los partidos políticos para continuar con el proceso constituyente, el diputado y secretario general de Renovación Nacional (RN), Diego Schalper, advirtió al oficialismo por la idea de realizar un plebiscito de entrada. Al respecto, manifestó que ello sería exponer al Presidente Gabriel Boric a dos derrotas electorales en un mismo año.

"Yo le hago una invitación al Presidente, yo creo que un Gobierno que pierde una vez dentro de su primer año de mandato, ya la tiene muy difícil, perder dos veces es una cosa mucho más difícil. Yo le pido al oficialismo que no exponga al Presidente Boric a dos derrotas electorales en un mismo año", expresó el legislador.

También te puede interesar:

A su vez, manifestó que "cuando escucho al oficialismo hablar de un plebiscito de entrada, yo les pediría no jueguen con la ciudadanía".

"Ellos saben perfectamente que no hay estudio de opinión alguno que no dé que un órgano mixto gana con mucha claridad respecto de un órgano 100% electo, porque la ciudadanía no quiere repetir la mala experiencia que acabamos de tener", agregó Schalper.

Recordemos que la presidenta del Partido Socialista (PS), Paulina Vodanovic, propuso esta semana que, ante la imposibilidad de que los partidos alcancen un acuerdo -debido a las divergencias en cuanto al mecanismo de redacción-, realizar un plebiscito de entrada.

El presidente de Convergencia Social (CS), Diego Ibáñez, se sumó este viernes a la propuesta del PS.







El punto en las conversaciones es la composición del órgano que redactará la nueva Constitución. El oficialismo plantea que sea 100% electo, mientras que la oposición propone que sea mixto (con expertos elegidos por el Congreso y personas electas).