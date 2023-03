Juan Manuel Santos tras visitar Museo de la Memoria: "Pedir perdón ayuda muchísimo a sanar las heridas"

El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, visitó el Museo de la Memoria y los DDHH, en el inicio de ciclo Diálogos de la Memoria, que durante este año serán parte de las actividades conmemorativas por los 50 años del golpe de Estado.

El también Premio Nobel de la Paz fue acompañado por la presidenta del directorio del Museo, Marcia Scantlebury, y de la directora ejecutiva, Fernanda García. El recorrido culminó en la zona Ausencia y Memoria, con un homenaje a las víctimas de la dictadura.

Tras la visita, el exmandatario señaló que "la derecha, y quienes participaron en el golpe, reconozcan una responsabilidad en la tragedia que se generó con ese golpe… inclusive pido perdón, y eso ayuda muchísimo a sanar las heridas. Muchas de las víctimas con las que yo hablaba me decían ‘yo no necesito reparación, ¿cuánto vale mi hija? ¿Cuánto vale mi hijo? Eso no tiene precio. Necesito que me digan la verdad, ¿por qué lo hicieron? Y que reconozcan su responsabilidad’”.