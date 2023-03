Diputado Félix González (PEV) tras rechazo a reforma tributaria: "Necesitamos que los ministerios conversen con las bancadas"

El diputado y jefe de bancada del Partido Ecologista Verde (PEV), Félix González, abordó este jueves el rechazo de la Cámara de Diputadas y Diputados al proyecto de reforma tributaria del Gobierno, sucedido ayer. Al respecto, apuntó que "necesitamos que los ministerios tengan conversaciones con las bancadas".

"Para este tipo de proyectos, necesitamos que los ministerios tengan conversaciones con las bancadas y parlamentarios. Si usted me pregunta cuándo un ministro Segpres ha hablado conmigo desde que asumimos este periodo en 2022, ninguna vez. Solo hoy día, 10 segundos antes de la votación, la ministra Ana Lya Uriarte se sentó al lado mío para preguntarme qué vamos a hacer", dijo el legislador en conversación con T13.

Recordemos que la Cámara de Diputados rechazó en general el proyecto con 73 votos a favor, 71 en contra y tres abstenciones. Los votos en contra vinieron de Chile Vamos, el Partido Republicano, PDG, algunos independientes y los ex-DC Miguel Ángel Calisto y Joanna Pérez.

Las ausencias de las diputadas Pamela Jiles (IND), Mónica Arce (IND) y Viviana Delgado (PEV) al momento de la votación también influyeron en el rechazo. Delgado tuvo el martes un altercado con el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, en el Congreso. La parlamentaria relató que pidió al secretario de Estado la reapertura de un colegio, a lo que Ávila le gritó.

González: "El Gobierno se tiene que hacer responsable"

El diputado González apuntó que "yo voté a favor de la reforma tributaria. Me parece que es necesario recaudar más y que quienes más tienen, son quienes tienen que poner esos dineros para poder implementar las ayudas sociales que se necesitan", agregó.-

Sin embargo, sostuvo que "aquí tiene que haber un Gobierno que levante una agenda, y esa agenda tiene que contar con un amplio respaldo parlamentario. No sé si no saben hacer las planillas Excel para poder sumar los votos, pero no tenían los votos para parte importante del proyecto que requería 78 votos".

"La idea de legislar requería mayoría simple. Ahí, efectivamente, faltaron dos votos, pero no tenían los votos para poder implementarla. Eso no es serio. El Gobierno se tiene que hacer responsable de que su propuesta no contaba con los votos precisos para poder ser aprobada en particular", complementó.