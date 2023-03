TC rechaza parcialmente solicitudes de la oposición para acceder a expedientes administrativos de indultos

El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) rechazó parcialmente las solicitudes -realizadas por senadores opositores- de acceso a los expedientes administrativos que sustentaron los 13 indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric. El Mandatario los aplicó a finales de diciembre del 2022.

De acuerdo a El Mercurio, los ministros del TC rechazaron dos de las tres solicitudes realizadas por legisladores de Chile Vamos y Demócratas. El TC acogió solo una: una petición subsidiaria de acceder a las copias de la información a la que se pueda acceder, sin vulnerar las disposiciones vigentes.

"No resulta posible denegar el acceso a los antecedentes referidos en la primera petición subsidiaria, toda vez que esta puede ser obtenida a través de los mecanismos que, a su respecto, ha previsto el ordenamiento jurídico en los términos que actualmente rigen el régimen de reserva o secreto, respecto de aquella información acompañada a estos autos que, total o parcialmente, es pública y, en esos términos, consta en portal institucional del respectivo órgano", señaló el TC.

Sobre la decisión de disponer la reserva de la información solicitada al Ministerio de Justicia, el TC apuntó a "la finalidad de cumplir estrictamente con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias que rigen el tratamiento de la información solicitada".

"Esta, por su especial naturaleza, tiene carácter sensible y puede afectar los derechos no solo de las partes involucradas en la resolución del conflicto constitucional que se ha iniciado, sino que, también, de terceros que no están involucrados en el mismo", agregó el TC en el fallo.

El TC fijó los alegatos de la causa para el jueves 16 de marzo, desde las 9:30 horas.