Para agosto, fijan audiencia de formalización contra hija de empresario Eliodoro Matte Larraín, por contrabando de joyas

El Primer Juzgado de Garantía de Santiago estableció la fecha en que se formalizará a Pilar Matte Capdevila, hija del empresario Eliodoro Matte, por el delito de contrabando de joyas.

Según consignó Diario Financiero (DF), la audiencia de formalización quedó fijada para el próximo 14 de agosto de 2023 a las 11:00 horas.

Matte Capdevila declaró mercancías por un valor inferior al que realmente llevaba. Ante esto, el Servicio Nacional de Aduanas presentó una querella en su contra y pide 5 años de prisión, además de un multa de $148 millones.

Entre los productos no declarados por Pilar Matte se encuentran una pulsera de oro amarillo con diamantes, un anillo de oro blanco con zafiros y un anillo de oro amarillo con diamantes blancos. Todo avaluado en US$40.697 y no en US$526 como declaró la hija del empresario al ingresar a Chile desde Estados Unidos.

El servicio público describió a fines de junio del año pasado en la acción judicial que “la mercancía no fue declarada, siendo internadas en forma irregular a nuestro país, no efectuando además el pago de los impuestos respectivos, en particular del impuesto especial o adicional”.

La defensa de la querellada, liderada por el abogado Rodrigo González Holmes, aseguró que tal situación fue “un error sin mala fe”.

Cabe mencionar que entre el equipaje de Pilar Matte incluso venía una carta dedicatoria de la diseñadora de joyas de lujo Suzanne Kalan. Y además se encontraron cinco set de copas del diseñador Mario Luca Goust, valoradas en cerca de $700 mil y no solo uno como declaró la hija del empresario.