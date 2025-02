Ranking de los mejores países para envejecer

Hola, ¿qué tal estás hoy? Espero que muy bien. Tengo una tía abuela, la tía María, que hace unos días cumplió 105 años. Ha pasado toda su vida en provincia, no tuvo hijos, no tiene enfermedades crónicas. Ahora le cuesta desplazarse, pero vive en su casa, acompañada por su empleada de años, y realiza sus autocuidados personales sin asistencia.

Ella es parte del pequeño porcentaje de chilenos que ha superado los 100 años. Una realidad que crece acá y en el mundo: la OMS señala que para el 2050 habrá 2.500 millones de mayores de 60 años. Pero ¿qué tan preparada está la sociedad (ciudades, servicios, economía, organizaciones) para enfrentar a un planeta habitado por viejos?

Un estudio de las universidades de Columbia y Singapur midió el Índice de Envejecimiento Global en 143 países, equivalente al 95,4% de la población mundial, para determinar cuáles son las naciones mejor preparadas para enfrentar el cambio demográfico. El top one es Suiza; el peor, Ruanda. Chile está en el lugar 42.

Este verano el cambio climático se ha hecho presente con temperaturas más altas que otros años. ¿Cómo has capeado el calor? Acá te cuento qué tan útiles son los ventiladores para combatir las olas de calor, en especial para las personas mayores.

En la sección Mito o Verdad, puedes leer qué tan beneficioso es sumergir la cara o el cuerpo completo en hielo o agua fría, una tendencia mundial entre los atletas e influencers. Y en el Chat con la especialista, la tecnóloga médica ORL, Stefania López Tamayo (@_stefifi ), explica cómo se puede superar el vértigo.



Mejores países para envejecer: Chile en el lugar 42

¿Te imaginas cómo será un planeta habitado por viejos? La Tierra, en 25 años más, en 2050, tendrá 2.500 millones de mayores de 60 años, más o menos un cuarto de la población total estimada (9.100 millones). Este envejecimiento global es un fenómeno que ya está redefiniendo las prioridades de las políticas públicas. Un panorama que plantea desafíos no solo para los sistemas de salud y asistencia social, sino también para garantizar un entorno inclusivo y adaptado a las necesidades de este grupo en crecimiento.

Para analizar cómo las naciones están adaptándose a este cambio demográfico, un equipo formado por investigadores de la Universidad Nacional de Singapur (NUS) y la Universidad de Columbia diseñó un índice que abarca cinco dominios esenciales, cada uno de ellos ponderados para reflejar su importancia relativa en el contexto del envejecimiento global. Se trata del Índice de Envejecimiento Global, que permite comparaciones entre países de ingresos altos, medianos y bajos.

Suiza encabeza la clasificación, con Japón ocupando el puesto 15 a nivel mundial y el segundo en Asia, mientras que Estados Unidos ocupa el puesto 24 y Chile el lugar 42, siendo el segundo de Latinoamérica después de Uruguay, que se ubicó en el puesto 34.

Este índice examina cinco áreas clave: bienestar, seguridad, productividad y compromiso, equidad y cohesión.

Ranking parcial de países

El estudio histórico –dirigido por la profesora de la Escuela de Salud Pública NUS Saw Swee Hock (SSHSPH), Cynthia Chen, y el profesor de la Escuela de Salud Pública Mailman de la Universidad de Columbia, John W. Rowe– se publicó en la revista científica Nature Aging el 27 de diciembre de 2024. La investigación evalúo 143 países, que equivalen al 95,4% de la población mundial, y 25 expertos de países de altos, medianos y bajos ingresos entregaron sus colaboraciones.

Los dominios que mide el índice fueron definidos de la siguiente forma:

Bienestar

El bienestar está relacionado con el acceso a servicios de salud adaptados a las necesidades específicas de los mayores. Los países de altos ingresos obtuvieron los mejores puntajes, gracias a sistemas de cobertura universal y altas expectativas de vida saludable. No obstante, estos mismos países enfrentan el reto de reducir los largos periodos de vida en mala salud que acompañan a la longevidad. Chile en este ítem obtuvo el puesto 40, con un puntaje de 67,3.

Seguridad

La seguridad abarca tanto la estabilidad económica como la protección física de los mayores. Los puntajes más bajos en esta dimensión se registraron en países de ingresos bajos, donde las redes de seguridad social son insuficientes o inexistentes, dejando a gran parte de la población vulnerable. Chile, con 64 puntos, se instaló en el puesto 65 en seguridad (es un país considerado de altos ingresos).

Productividad y compromiso

Este dominio se enfoca en fomentar la integración de los adultos mayores en actividades productivas, tanto remuneradas como voluntarias. Los puntajes bajos en esta categoría, reportados en la mayoría de los países analizados, evidencian una falta de políticas efectivas para aprovechar el potencial económico y social de esta población. Chile se ubicó en el lugar 23, con 65,7 puntos. EE.UU. quedó en el 63, con 65,1 puntos.

EE.UU. quedó en el 63, con 65,1 puntos. Pero escarbando un poco en las cifras, el Coeficiente de Gini (la diferencia de ingreso en una sociedad) de Chile ocupa el lugar 117, con un puntaje de 47,9. Y al medir la vulnerabilidad de las personas mayores, nuestro país marcó 16,1 puntos, posicionándose en el puesto 105.

Equidad

La equidad mide la distribución justa de recursos entre los mayores, buscando reducir las desigualdades. En esta dimensión, los países de altos ingresos lideraron, pero también se destacó que las brechas económicas internas persisten, afectando el acceso equitativo a servicios básicos. Chile se ubicó en el lugar 74, con 56,7 puntos.

Cohesión

Este dominio evalúa la conexión entre generaciones y la confianza social. Los países asiáticos y europeos sobresalieron en cohesión, mostrando altos niveles de apoyo comunitario y confianza vecinal. Este factor es fundamental para combatir la soledad y promover un envejecimiento activo. Chile está 49 en el ranking, con 65,7 puntos.

La profesora Chen explica:

“Mientras que los países de altos ingresos lideran las clasificaciones en preparación para una sociedad que envejece rápidamente, las naciones de ingresos bajos y medianos se quedan atrás. Aunque los países de ingresos bajos y medianos a menudo tienen poblaciones más jóvenes hoy en día, se espera que muchos experimenten un rápido envejecimiento de la población en el futuro”.

Y advierte: “Las personas con seguridad financiera limitada pueden enfrentar serios desafíos para acceder a la atención médica más adelante en la vida. Si los sistemas de salud y seguridad social siguen siendo insuficientes para satisfacer las necesidades de los adultos mayores, la carga financiera sobre las personas y sus familias podría aumentar, lo que podría llevar a consecuencias económicas generalizadas”.

Agrega que una respuesta efectiva al envejecimiento de la población puede ofrecer numerosos beneficios para toda la humanidad.

“Los países pueden mitigar el crecimiento de los costos de atención médica mientras aprovechan el potencial de los adultos mayores, cuya experiencia y sabiduría pueden contribuir significativamente a las sociedades. A largo plazo, esto puede conducir a beneficios sociales globales. Esperamos que nuestros hallazgos puedan ayudar a priorizar la acción para los países en todos los niveles de desarrollo”, dice Chen.

¿Son útiles los ventiladores para combatir las olas de calor?

Este verano hemos vivido, en carne propia, los efectos del cambio climático. En varios lugares de Chile las temperaturas llegaron a los 40 °C, amenazando la salud de las personas y también la de la naturaleza, a través de incendios que siguen activos.

Con el aumento de las temperaturas globales se necesitan urgentes intervenciones de enfriamiento sostenibles y asequibles, para prevenir la mortalidad relacionada con el calor (ver Efecto Placebo del 9 de enero de 2025). Porque enfriar los ambientes, cieErtamente, ayuda a tolerar los días y noches calurosos, pero también a mantener las condiciones de salud.

Entre todos los instrumentos de enfriamiento, los ventiladores son de las soluciones más económicas. Sin embargo, por sí solos proporcionan poco alivio de enfriamiento para los adultos mayores en interiores, en los calurosos días de verano. Esto, porque los mayores tienen una capacidad reducida para sudar, lo que puede conducir a entornos interiores similares a los de un horno.

Un estudio reciente publicado en Journal of the American Medical Association evaluó el impacto de los ventiladores eléctricos en la temperatura central corporal y la frecuencia cardíaca de personas de 65 a 85 años, que estuvieron expuestas a un entorno interior extremo simulado de 36 °C, con una humedad relativa del 45 por ciento, durante 8 horas.

Los participantes fueron monitoreados en tres días separados, pasando un día sin ventilador, uno con un ventilador soplando a dos metros por segundo (la velocidad media del aire de un ventilador doméstico) y otro con un ventilador a alta velocidad a cuatro metros por segundo.

Los resultados mostraron que los participantes no se veían afectados por el uso del ventilador, con las tres condiciones experimentales; que resultaron en una temperatura central corporal promedio de 38,3 °C y una frecuencia cardíaca de 100 latidos por minuto.

Si bien la comodidad percibida mejoró marginalmente, no hubo una reducción sustancial en la tensión fisiológica.

El investigador principal, doctor de la Escuela de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Griffith (Australia), Fergus O’Connor, dijo que los adultos mayores tenían una capacidad limitada para regular su temperatura corporal en el calor extremo.

“A medida que envejecemos, perdemos nuestra capacidad de sudar, lo que limita la efectividad de los ventiladores eléctricos. Esto puede comenzar a suceder a partir de los 30 o 40 años, pero a los 60 hay un deterioro significativo”, agregó.

El problema es que los adultos mayores también tienen menor capacidad para sentir el estrés por calor, lo que puede llevar a consecuencias terribles. “El calor extremo mata a más personas en Australia que todos los demás desastres naturales combinados, con más de 100 vidas perdidas cada año solo en Queensland, por la exposición a altas temperaturas”, explicó el investigador.

La falta de la capacidad de mantenernos a nosotros mismos y a nuestros hogares frescos puede provocar calambres por calor, agotamiento por calor y golpes de calor.

“A medida que nos enfrentamos a eventos de calor más frecuentes, estos hallazgos destacan la necesidad de intervenciones de enfriamiento sostenibles y efectivas, que aborden específicamente las necesidades fisiológicas de los adultos mayores”, dijo O’Connor.

Y agregó:

“El uso de un ventilador en estos entornos solo sopla aire caliente a través de la piel seca, lo que crea un efecto de calor, mientras que, en entornos más húmedos, un ventilador puede al menos ayudar a evaporar parte de esa humedad de la piel y proporcionar un alivio de enfriamiento, siempre que la temperatura ambiente no sea demasiado alta”.

Fergus O’Connor señaló que muchas personas dudarán en usar un aire acondicionado, debido a los altos costos operativos. Por esta razón, es importante buscar un uso más sostenible del aire acondicionado.

“En lugar de establecer temperaturas bajas y tratar de llenar la casa con una explosión ártica, ajuste la temperatura un poco más alta, alrededor de 26 o 28 grados. Usar el aire acondicionado a una temperatura más alta, junto con un ventilador, proporcionará alivio de enfriamiento y reducirá significativamente el costo de operar el aire acondicionado”, aconsejó.

Mito o Verdad: sumergirse en agua fría mantiene el bienestar

Una de las yoguis más conocidas de Suecia y del “orbe yoga”, Lotta Sebzda –a quien sigo hace tiempo–, comenzó hace años a sumergirse en lagos congelados para tonificar y también por beneficios mentales como estimular la concentración. Algo que, en el último año, se ha vuelto una moda popularizada por atletas y “guerreros” del bienestar para mantener la salud de la piel, de los músculos. Varios se lanzan a tinas o sumergen el rostro en un recipiente con agua y hielo.

¿Sirve realmente sumergirse en hielo o frías aguas?

En la revisión sistemática y el metanálisis más completo de su tipo, los investigadores de la Universidad de Australia del Sur (UniSA) han profundizado en los efectos de la inmersión en agua fría en la salud y el bienestar.

Analizando datos de 11 estudios con 3.177 participantes, los investigadores descubrieron que la inmersión en agua fría puede reducir el estrés, mejorar la calidad del sueño y aumentar la calidad de vida.

La investigadora de UniSA, Tara Cain, dice que el estudio revela efectos dependientes del tiempo y matizados en las medidas de salud y bienestar.

“La inmersión en agua fría ha sido ampliamente investigada y utilizada en contextos deportivos para ayudar a los atletas a recuperarse, pero, a pesar de su creciente popularidad entre los círculos de salud y bienestar, se sabe poco sobre sus efectos en la población general”, precisa Cain.

“En este estudio, notamos una gama de resultados dependientes del tiempo. En primer lugar, descubrimos que la inmersión en agua fría podía reducir los niveles de estrés, pero solo durante unas 12 horas después de la exposición”, agrega la investigadora.

“También notamos que los participantes que tomaron duchas frías de 20, 60 o 90 segundos reportaron puntuaciones de calidad de vida ligeramente más altas. Pero, de nuevo, después de tres meses estos efectos se habían desvanecido”, explica.

Los beneficios también se pueden obtener de las duchas frías, con un estudio que informa que los participantes que tomaron duchas frías regulares experimentaron una reducción al 29% en la ausencia de enfermedad.

También se hallaron algunos vínculos con la inmersión en agua fría y mejores resultados para dormir, pero los datos estaban restringidos a los hombres, por lo que su aplicación más amplia es limitada.

“Y aunque ha habido muchas afirmaciones de que las experiencias de inmersión en agua fría pueden aumentar su inmunidad y estado de ánimo, encontramos muy poca evidencia que respalde estas afirmaciones”, afirmó la investigadora Tara Cain.

La inmersión en agua fría implica sumergir en ella el cuerpo parcial o completamente, a temperaturas que normalmente oscilan entre 10-15 grados Celsius, y en este estudio los datos solo se incluyeron si la exposición estaba en o por encima del nivel del pecho, y durante un tiempo mínimo de 30 segundos. Incluía duchas frías, baños de hielo y baños fríos.

El coinvestigador, el Dr. Ben Singh de UniSA, dice que el estudio también mostró que la inmersión en agua fría causó un aumento temporal de la inflamación.

“A primera vista, esto parece contradictorio, ya que sabemos que los baños de hielo son utilizados regularmente por los atletas de élite para reducir la inflamación y el dolor muscular después del ejercicio”, señala Singh.

Y añade:

“El pico inmediato en la inflamación es la reacción del cuerpo al frío como factor estresante. Ayuda al cuerpo a adaptarse y recuperarse y es similar a cómo el ejercicio causa daño muscular antes de fortalecer los músculos, por lo que los atletas lo usan a pesar del aumento a corto plazo. Sabiendo esto, las personas con condiciones de salud preexistentes deben tener especial cuidado si participan en experiencias de inmersión en agua fría, ya que la inflamación inicial podría tener impactos perjudiciales para su salud”.

Los investigadores detallan que, si bien los hallazgos destacan los beneficios potenciales de la inmersión en agua fría, también subrayan la naturaleza altamente dependiente del tiempo y contextual de sus efectos.

“Ya sea que seas un atleta de élite o un buscador de bienestar diario, es importante entender los efectos de lo que haces pasar a tu cuerpo. En este momento, no hay suficiente investigación de alta calidad para decir exactamente quién se beneficia más o cuál es el enfoque ideal para la inmersión en agua fría. Se necesitan más estudios a largo plazo, entre poblaciones más diversas, para comprender sus efectos duraderos y aplicaciones prácticas”, señala la profesora Cain.

Chat con la especialista: cómo aliviar el vértigo

¿Alguna vez has sentido un leve mareo al cambiar bruscamente de posición? Como es algo tan breve y se estabiliza casi de inmediato el equilibrio, lo tenemos catalogado como “normal”. Pero conversando con un otorrino, me dijo que esto no tiene nada de normal, en especial si se vuelve algo recurrente. Claro, nos podemos marear ante estímulos como ir en un barco, avión, incluso un auto; esto se llama cinetosis. Y se produce porque el oído interno percibe que hay movimiento, pero los ojos no lo ven.

Pero ¿qué ocurre si te mareas sin haberte movido?

Debes hacerte un examen para determinar la causa. La más común (60% de los mareos) es el vértigo postural paroxístico benigno (VPPB). Y afecta más a las mujeres que a los hombres.

La razón es el desprendimiento de los otolitos (partículas de carbonato de calcio que ayudan a mantener el equilibrio y la orientación espacial en los mamíferos, gracias a los cuales percibimos la gravedad y la aceleración lineal), que migran desde el utrículo hacia los canales semicirculares. Esta migración de partículas al canal produce un cambio en la densidad del líquido contenido en estos “tubitos”, haciéndolo más pesado y generando pérdida de equilibrio.

“Estos cristales siempre deberían estar en una posición, pero ‘se sueltan’ por diversos motivos, como estrés, ansiedad, golpes en la cabeza, problemas hormonales, problemas metabólicos, entre otras causas. Entonces, el movimiento de la cabeza, dependiendo del ángulo de esta con la gravedad, hará que estas partículas se desplacen por el canal afectado, haciéndole creer al organismo que estamos girando. Cada vez que cambiamos la cabeza de posición, se genera el vértigo, por eso se llama vértigo posicional”, explica la tecnóloga médica ORL, Stefania López Tamayo.

El tratamiento es simple y no requiere medicación. Solo realizar las maniobras de reposición que se basan en exponer el conducto a la gravedad, para provocar el desplazamiento de las partículas hacia el utrículo. “Debemos reacomodar los cristales que tenemos en nuestro oído, volverlos a su posición y el vértigo desaparece”, añade Stefania López.

-¿Cuánto tiempo se demora en dar resultados la maniobra?

-Es muy relativo. Depende de cada persona y si sigue ordenadamente las indicaciones posmaniobra. También dependerá de la cantidad de cristales que tenga desprendidos y del grado de vértigo que sienta, porque eso varía en cada caso. Generalmente, con entre una y tres sesiones los pacientes están bien. Aunque siempre hay casos en donde puede hacerse necesario hacer más maniobras. Pero el promedio de las personas está completamente recuperado en la tercera sesión.

-¿Cuántas maniobras existen y cuáles son las más usadas?

-Hay muchísimas y diferentes maniobras, de acuerdo a las afecciones. Hay guías otorrinolaringológicas que explican esta cantidad de maniobras. La más usada es la del canal posterior. Hay que decir que tenemos tres canales semicirculares y el que tiene más probabilidades de ser afectado es el canal posterior. Entonces, la maniobra más usada se llama Maniobra de Epley. También sirven las Maniobras de Lempert para el canal horizontal; Maniobra de Gufoni, para el canal lateral.

-¿Existen contraindicaciones?

-Hay contraindicaciones cuando el paciente tiene algún problema lumbar o en el cuello, que le impida estar en cierta posición de extensión o giro de cabeza durante los tres o cuatro minutos en que se hace la maniobra.

