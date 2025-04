Novedades en vacunas y disponibilidad en Fonasa: infecciones urinarias recurrentes y herpes zóster

Hola, ¿cómo estás, cómo te has sentido? Espero que muy bien por dentro y por fuera. No es que me haya quedado pegada con el envejecimiento, pero en esta edición quería dar solo buenas noticias. Creo que prácticamente a todo podemos encontrarle un aspecto positivo, aunque sea mínimo. Mi hermana me planteó elegir: entre ser una persona mayor con serios problemas de movilidad o con demencia. Ella, sin titubear, prefiere esta última opción. Dice que piensa que podría ser más feliz. ¿Tú qué eliges?

Pero el asunto no es tan simple. Por eso, en esta edición de Efecto Placebo te entrego una alentadora noticia: una vacuna contra el herpes zóster –el mismo que nos produjo (a la mayoría) peste cristal cuando niños– ha demostrado reducir la posibilidad de sufrir demencia en un 20%. Es una vacuna disponible en Chile.

Siguiendo la idea de lo positivo, quiero que sepas algo que posiblemente, como una persona preocupada de lo saludable y del bienestar, ya conoces: entre los mejores antídotos para combatir el estrés está el baile. Veremos por qué.

En la sección Mito o Verdad , leeremos sobre la audición, quién tiene mejor oído, ¿hombres o mujeres? Y en el Chat con el Especialista , otra buena nueva: una vacuna efectiva para tratar las infecciones urinarias recurrentes y que ya está en el Sistema de Salud Público nacional. Hablamos de cómo funciona con el urólogo de Clínica Meds, Humberto Chiang .

, leeremos sobre la audición, quién tiene mejor oído, ¿hombres o mujeres? Y en el , otra buena nueva: una vacuna efectiva para tratar las infecciones urinarias recurrentes y que ya está en el Sistema de Salud Público nacional. Hablamos de cómo funciona con el urólogo de Clínica Meds, . Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te Inscribas gratis, para que no te pierdas nuestros contenidos de salud y bienestar.

Vacuna contra la demencia

Es verdad que en la literatura médica y también en los medios circulan datos, estudios y noticias sobre fármacos que prometen avances médicos. En especial relacionados con el alzhéimer y las demencias. Pero esta investigación –sin que suene a promoción– promete y ha sido probada. Se trata de Zostavax.

Se basa en el análisis de registros médicos de más de 280 mil adultos mayores de Gales y sugiere que recibir una vacuna de virus vivos atenuados contra herpes zóster –el mismo que produce la varicela o peste cristal– reduce la probabilidad de desarrollar demencia en aproximadamente 20% a lo largo de siete años, lo que respalda la teoría de que este virus podría contribuir a la neurodegeneración.

El estudio publicado en la revista Nature también muestra que el efecto protector es más marcado en mujeres, aunque todavía se ignora si los mismos beneficios pueden replicarse con la versión recombinante más reciente, que está reemplazando a la vieja formulación en la mayoría de países (hay algunos indicios alentadores de que podría ser así).

“Se recomienda la vacunación contra herpes zóster en adultos mayores. Si ofrece beneficios para retrasar o prevenir la demencia, además de su beneficio preventivo contra herpes zóster, es una razón más para vacunarse”, indicó uno de los autores, máster en Salud Pública, de los Departamentos de Medicina y Epidemiología y Salud Poblacional de la Stanford University, Ph. D., Pascal Geldsetzer.

El equipo de investigación replicó sus hallazgos en registros médicos de otros países, como Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, aunque ahora aspira a conducir un ensayo clínico aleatorizado que aumente el nivel de la evidencia.

El factor colesterol

En otro estudio de casos y controles con más de 200 mil participantes, publicado en el Journal of Neurology, Neurosurgery & Psychiatry , un nivel de colesterol de lipoproteínas de baja densidad por debajo de los 70 mg/dl se asoció con un riesgo 26% menor de demencia por todas las causas y 28% menor de demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer, y el uso de estatinas redujo aún más ese riesgo.

, un nivel de colesterol de lipoproteínas de baja densidad por debajo de los 70 mg/dl se asoció con un riesgo 26% menor de demencia por todas las causas y 28% menor de demencia relacionada con la enfermedad de Alzheimer, y el uso de estatinas redujo aún más ese riesgo. “Estos hallazgos enfatizan la importancia del manejo específico del colesterol de lipoproteínas de baja densidad como parte de las estrategias de prevención de la demencia, con posible integración en las guías clínicas. Los resultados respaldan el uso del tratamiento con estatinas dentro de rangos específicos de colesterol de lipoproteínas de baja densidad para obtener beneficios tanto para la salud cardiovascular como cognitiva”, concluyó el equipo autoral dirigido por el doctor Minwoo Lee, del Departamento de Neurología del Hospital del Sagrado Corazón y de la Facultad de Medicina de la Universidad de Hallym de Corea del Sur.

Un simple antídoto para el estrés

¿Te gusta bailar? ¿Hay melodías a las que no te resistes y puedes dar varios pasos a solas en medio de tu casa, simplemente porque te da la gana? Si respondiste afirmativamente, te felicito, porque bailar no solo levanta nuestro ánimo, sino que también juega un papel importante en el manejo efectivo del estrés, el fortalecimiento de la resiliencia y mejora el bienestar general. Esto, según un estudio internacional de la Universidad de Surrey, la Universidad Radboud, la Universidad de Roehampton y la Universidad del Sur de Dinamarca.

Los hallazgos sugieren que participar del baile puede facilitar la expresión emocional y fomentar los lazos sociales, creando un poderoso amortiguador contra el estrés. Estos elementos no solo elevan el estado de ánimo, sino que también estimulan la liberación de hormonas como la oxitocina y las endorfinas, que están vinculadas a sentimientos de felicidad y conexión.

El estudio sugiere que las intervenciones musicales redujeron la ansiedad de estado, el nerviosismo, la inquietud y los sentimientos de preocupación, así como los niveles de cortisol salival, la frecuencia cardíaca y la presión arterial.

El artículo, publicado en Psychology of Sport & Exercise, investiga la relación entre la danza y la regulación del estrés, utilizando ideas multidisciplinarias de la psicología, la neurobiología y las perspectivas socioculturales.

Al examinar varias formas de danza, la investigación destaca cómo el movimiento, la música y la conexión social pueden transformar la forma en que hacemos frente a los desafíos de la vida.

El equipo internacional de académicos, expertos en la enseñanza y el aprendizaje de la danza, recopiló datos de una amplia gama de estudios que investigaron los efectos del baile sobre el estrés. Esto implicó no solo revisar la literatura existente sobre danza, sino también explorar temas relacionados, como el impacto de la música y el ritmo, la interacción social y las respuestas fisiológicas al movimiento.

“Es fascinante ver cómo algo tan agradable como el baile puede tener profundos efectos en nuestra salud mental. La investigación muestra que, al bailar, podemos aprovechar un mecanismo natural de alivio del estrés que mejora nuestra resistencia y nos ayuda a hacer frente a las presiones diarias”, explica el antropólogo y coautor del estudio en la Universidad de Surrey, Jonathan Skinner.

En última instancia, esta investigación sugiere que incorporar el baile en nuestras rutinas semanales podría ser una estrategia simple pero efectiva para mejorar la salud mental y la resiliencia.

Skinner agrega:

“En un momento en que la salud mental es más crítica que nunca, nuestros hallazgos abogan por la integración de la danza en las iniciativas de salud comunitaria. Alentar a las personas a moverse juntas puede crear un sentido de pertenencia y apoyo mientras mejora su capacidad para hacer frente al estrés”.

Mito o Verdad: las mujeres oyen mejor que los hombres

Hay hombres que dicen que tienen una audición selectiva, en especial respecto de sus parejas. Broma o no, puede ser que exista algo de verdad en esta afirmación. Se ha reportado un alza en problemas auditivos en todo el mundo y, aunque se sabe que la sensibilidad auditiva disminuye con la edad, se ha hecho poca investigación sobre los otros factores biológicos y ambientales que influyen, como el género, el lado de la oreja, el idioma, la etnia y el entorno local.

El equipo, dirigido por la Dra. Patricia Balaresque, del Centro de Biodiversidad e Investigación Ambiental (CRBE) en Toulouse (Francia), y la profesora Turi King, de la Universidad de Bath (Reino Unido), realizó pruebas de audición a 450 personas en 13 poblaciones de Ecuador, Inglaterra, Gabón, Sudáfrica y Uzbekistán.

Investigaron la sensibilidad de la cóclea en el oído, mirando cómo transmitía señales cerebrales en respuesta a diferentes amplitudes y frecuencias de sonido, midiendo las llamadas emisiones otoacústicas evocadas transitorias (TEOAE).

Ya es bien sabido que las personas generalmente tienen mejor audición en su oído derecho, en comparación con su oído izquierdo, y que la audición generalmente disminuye con la edad. Sin embargo, los investigadores se sorprendieron por sus resultados sobre los efectos del género y el medio ambiente.

Sus hallazgos, publicados en la revista Scientific Reports, muestran que la amplitud auditiva está más influenciada por el sexo que por la edad, y las mujeres muestran un promedio de dos decibelios de audición más sensible que los hombres en todas las poblaciones estudiadas.

La segunda influencia más significativa fue el entorno, que no solo afectó la respuesta al volumen, sino también el rango de frecuencias del sonido percibido.

Las personas que vivían en áreas forestales tenían la sensibilidad auditiva más alta y las que vivían a gran altura tenían la más baja.

Encontraron que la población, el medio ambiente y el lenguaje contribuyen significativamente a la variación de la audición entre grupos humanos, pero no estaba claro si esto se debía a que todo el cuerpo se veía afectado por el medio ambiente o a adaptaciones a largo plazo a diferentes paisajes sonoros, niveles de ruido o exposición a la contaminación.

Los investigadores sugieren que las personas que viven en bosques podrían tener una mayor sensibilidad porque se han adaptado a paisajes sonoros con muchos sonidos no humanos, donde la vigilancia es esencial para la supervivencia. O podría deberse a estar expuestas a niveles más bajos de contaminación.

Las personas que viven a mayores altitudes pueden tener una sensibilidad reducida, debido a una serie de razones, incluido el impacto de la presión atmosférica más baja en las mediciones, la posible reducción del sonido en entornos de gran altitud o las adaptaciones fisiológicas a niveles más bajos de oxígeno.

El equipo también encontró una diferencia entre las poblaciones urbanas y rurales, con las que viven en las ciudades teniendo un cambio hacia frecuencias más altas, posiblemente debido a la filtración del ruido del tráfico de baja frecuencia.

La profesora Turi King, directora del Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath, recogió muestras de los participantes del Reino Unido mientras estaba en su puesto anterior en la Universidad de Leicester, y es coautora del estudio.

Ella dijo: “Sabemos que la audición generalmente disminuye con la edad y que la exposición a ruidos fuertes y productos químicos como el humo del tabaco puede dañar la audición. Queríamos investigar con más detalle qué factores dan forma a nuestra audición y diversidad de sensibilidades auditivas y ver cómo nuestra audición se ha adaptado a nuestro entorno local”.

Las mujeres –como se dijo antes– tenían dos decibelios más de audición sensible en todas las poblaciones medidas, y esto representó la mayoría de las variaciones entre los individuos.

“Esto podría deberse a la diferente exposición a las hormonas durante el desarrollo en el útero, debido a que hombres y mujeres tienen ligeras diferencias estructurales en la anatomía coclear”, dijo King.

Y añadió: “Además de tener una mayor sensibilidad auditiva, las mujeres también se desempeñan mejor en otras pruebas de audición y percepción del habla, lo que indica que sus cerebros también son mejores en el procesamiento de la información”.

“Realmente no sabemos por qué podría ser esto, pero dado el efecto perjudicial del ruido en la salud general, como la calidad del sueño y el aumento de las enfermedades cardiovasculares, tener una audición más sensible en entornos ruidosos puede no ser siempre algo bueno”, explicó la profesora.

“Nuestros hallazgos desafían las suposiciones existentes y destacan la necesidad de considerar tanto los factores biológicos como ambientales al estudiar la audición. Identificar los impulsores detrás de la variación auditiva natural mejorará nuestra comprensión de la pérdida auditiva y las diferencias individuales en la tolerancia al ruido”, señaló Patricia Balaresque, quien dirigió el estudio en CRBE.

La profesora King agregó: “Sabemos que los humanos continúan evolucionando, por lo que la siguiente pregunta es si nuestra audición puede cambiar en respuesta a diferentes entornos en general o si hay adaptaciones genéticas involucradas”.

Te dejo más sobre este tema en este podcast del Milner Centre for Evolution: Cómo su sexo y su entorno afectan su audición.

Chat con el Especialista: está en Chile la vacuna para las infecciones urinarias recurrentes

Si eres mujer, es posible que más de una vez hayas sufrido de una infección urinaria. Una dolencia extremadamente molesta –que puede atacar también a hombres y menores de edad– que puede ocasionar fiebre, dolor persistente, incluso daño renal o sepsis y hasta un deterioro en la salud mental, con cuadros de estrés, frustración, además de una calidad de vida disminuida, debido al temor a nuevos episodios y a los efectos secundarios de los tratamientos.

Normalmente, las infecciones urinarias recurrentes implican una combinación de estrategias antibióticas y no antibióticas, adaptadas a las necesidades de cada paciente y a las características específicas de las infecciones.

Sin embargo, el uso prolongado de antibióticos, si bien reduce las recurrencias, también aumenta el riesgo de resistencia bacteriana, alterando el microbioma normal de las pacientes y ocasionando efectos secundarios.

Todo lo explica el urólogo de Clínica Meds, Humberto Chiang.

“El tratamiento de las infecciones urinarias es con antibióticos, sin embargo, estos van adquiriendo experiencia y, en la medida que usamos más antibióticos, los gérmenes se van haciendo más resistentes y necesitamos cada vez antibióticos más nuevos, más potentes, que tienen mayor costo y que traen efectos secundarios indeseados, como alteraciones de la microbiota intestinal, efectos gastrointestinales, entre otros”.

Por ello, la vacuna MV140 ha ido ganando terreno entre los especialistas. Se trata de un líquido compuesto por bacterias inactivadas de los patógenos más comunes responsables de infecciones urinarias (Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus vulgaris y Enterococcus faecalis), que se ubica debajo de la lengua y en tres meses promete reducir la recurrencia de esta patología. Hablamos de recurrencia si una persona tiene dos infecciones en seis meses y tres en un año.

Esta vacuna está siendo utilizada en algunos hospitales del Sistema de Salud Público en Chile.

-¿Qué debe hacer una persona que tiene esta recurrencia?

-Debe consultar con un urólogo para descartar otras patologías. Una vez que el médico haya completado el estudio, podrá indicar la vacuna como una prevención de infecciones urinarias recurrentes (IUR). No se recomienda utilizar la vacuna sin consultar un médico antes.

Las estadísticas de la vacuna, desarrollada en España, indican que aproximadamente la mitad de las pacientes españolas y de otros países de Europa, que tenían IUR, dejaron de sufrir de infecciones al año de utilizar la vacuna, y dentro de la otra mitad de pacientes, disminuyeron las infecciones urinarias y disminuyó la severidad de estas.

El tratamiento estándar consiste en una dosis diaria durante un período de tres meses, tiempo suficiente para que el sistema inmunológico desarrolle una memoria robusta contra las bacterias involucradas.

-¿Cómo se aplica la vacuna?

-Se administra de manera sublingual, lo que significa que el paciente pone una dosis líquida bajo la lengua. Este método permite que los antígenos bacterianos entren en contacto directo con el tejido linfático oral, estimulando una respuesta inmunitaria eficiente sin necesidad de inyecciones ni procedimientos invasivos.

-¿Es necesario repetir el tratamiento?

-Se recomienda repetir la vacuna si la o el paciente tiene de nuevo IUR. Si una persona se inoculó y durante un tiempo no tuvo infecciones, pero al año siguiente comienza a tener infecciones nuevamente, en ese caso se puede repetir la vacuna. Hay algunos médicos que, sin embargo, la repiten por una vez al año siguiente de ser aplicada.

Aquí concluye otra edición de Efecto Placebo y te espero en una semana más.