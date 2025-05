Soledad: cómo cuidarse y aprovecharla

Hola, ¿cómo estás? Espero que descansando y con tiempo para leer esta nueva edición de Efecto Placebo. Y ojalá en compañía de familia o amigos, porque, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es una de las mayores amenazas del siglo XXI para la salud pública. Una de cada cuatro personas mayores está socialmente aislada o se siente sola, lo mismo que uno de cada seis adolescentes. Te dejo dos textos, uno acerca de cómo enfrentar la soledad y otro que explica por qué un poco de aislamiento ayuda a recuperar la energía.

En Mito o Verdad veremos cuánto influye el olor en nuestras relaciones de amistad. ¿Será que rechazamos a los "malolientes"? Un estudio de la Universidad de Cornell nos explica. Y en el Chat con el Especialista, un informe oficial preparado por los especialistas de Medscape sobre la causa de muerte del papa Francisco y su historial médico.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Efecto Placebo, así nuestra comunidad crecerá más cada día.

Inscríbete gratis

Estar solo no es lo mismo que sentirse solo

La soledad no deseada no es simplemente estar solo, sino sentirse aislado, desconectado y sin redes de apoyo, una situación que puede generar problemas de salud. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la soledad no deseada es una de las mayores amenazas del siglo XXI para la salud pública, comparable en impacto con el tabaquismo o la obesidad.

Tal es el impacto de la soledad que, en determinados países, se han creado programas oficiales para actuar contra este problema social. Reino Unido fue el primer país del mundo en crear un Ministerio de la Soledad en 2018, tras comprobar que más de 9 millones de ciudadanos se sentían solos habitualmente. Luego lo hizo Japón, en 2021, después de la pandemia de COVID-19, principalmente para prevenir el suicidio –en especial entre jóvenes y ancianos– y promover la conexión social.

El aislamiento social, cuya prevalencia es similar en todas las regiones, afecta actualmente a una de cada cuatro personas mayores. Pero también a los jóvenes. Los estudios indican que al menos uno de cada seis adolescentes está socialmente aislado o se siente solo.

Si bien la soledad y el aislamiento social pueden afectar a cualquiera, en cualquier lugar, hay diversos factores que exponen a las personas a un mayor riesgo, como los problemas de salud física y mental, la discapacidad, el uso y abuso de la tecnología por parte de los jóvenes y algunos aspectos del entorno urbano, por ejemplo, un transporte público deficiente o la escasez de espacios comunitarios.

La paradoja es que esta “epidemia de soledad” se da en un mundo hiperconectado por internet y redes sociales. Una investigación de la Universidad de Michigan reveló que la forma en que los medios retratan la soledad, aunque bienintencionada, podría exacerbarla, al influir negativamente en las creencias de las personas sobre estar solas.

Un análisis exhaustivo de 144 artículos de noticias de los principales periódicos de EE.UU., publicados entre 2020 y 2022, reveló una tendencia sorprendente: la soledad es representada de manera abrumadora como un estado negativo e incluso peligroso. Es 10 veces más probable que estas historias describan estar solo como algo más perjudicial que beneficioso.

“El discurso público generalizado sobre los peligros de estar solo podría estar causando más daño que bien. Este trabajo resalta la necesidad de que los medios de comunicación y las campañas de salud pública distingan claramente entre estar solo y sentirse solo, y reconozcan que pasar tiempo a solas, que es una parte inevitable de la vida diaria, a veces puede ser beneficioso”, dijo la autora principal, estudiante de posgrado en Psicología de la Universidad de Michigan (UM), Micaela Rodríguez.

Este artículo, publicado en Nature Communications, analiza críticamente cómo los medios de comunicación retratan el estar solo. Dice que las personas que creen que estar solo es perjudicial tienden a sentirse más solas después de pasar tiempo en soledad en la vida diaria. Sin embargo, aquellos con una visión más positiva de la soledad, no solo se sienten menos solos en las mismas situaciones, sino que en realidad se sienten más positivos.

“La soledad no solo se trata de nuestras relaciones con otras personas, también se trata de nuestra relación con nuestro tiempo a solas”, dijo el coautor Ethan Kross, profesor de psicología de la UM. “Nuestra investigación sugiere que aprender a ver el tiempo a solas como una experiencia positiva no solo protege a las personas de sentirse solas, sino que también promueve experiencias saludables de soledad que fomentan el bienestar”, agregó.

Los hallazgos desafían la idea de que la soledad es inherentemente negativa y sugieren que los mensajes sociales que advierten sobre los peligros de estar solo podrían ser contraproducentes, haciendo que las personas se sientan incluso peor en su soledad.

“Nuestro trabajo abre nuevas oportunidades para abordar la llamada ‘epidemia de soledad’. Además de alentar a las personas a desarrollar relaciones significativas, también deberíamos ayudarlas a cultivar una relación más saludable y positiva con la soledad”, explicó Kross.

Esta nueva investigación introduce un matiz crítico: estar solo no es necesariamente el problema. De hecho, la soledad puede ser una fuente de crecimiento personal, creatividad y recarga emocional cuando se aborda con la mentalidad correcta, dicen los investigadores.

Tiempo a solas: un gran restaurador de energía

Caminar a solas en lo profundo de un bosque y otras experiencias similares de intensa soledad no son tan efectivas para restaurar la energía y mejorar la conexión social como las formas menos completas de soledad, por ejemplo, leer en una cafetería o escuchar Spotify mientras caminas, sugiere una investigación de la Universidad Estatal de Oregón (OSU, por sus siglas en inglés).

Los hallazgos son importantes, debido al papel que juega la soledad en la construcción de la conexión, un factor clave en el panorama general de la salud de una persona. Los fuertes lazos sociales están vinculados a una vida útil más larga, una mejor salud mental y un menor riesgo de enfermedades graves, incluidas las enfermedades cardíacas, los accidentes cerebrovasculares y la demencia.

El profesor de comunicación en la Facultad de Artes Liberales de la OSU, Morgan Quinn Ross, y Scott Campbell de la Universidad Estatal de Ohio, encuestaron a casi 900 adultos y descubrieron que las actividades que proporcionan formas menos completas de soledad, como usar un juego en el teléfono o ir al cine solo, ofrecen algunas ventajas sobre conducir en solitario por el desierto o encerrarse a escribir en una cabaña aislada.

“Aprendimos que es más probable que una soledad parcial restaure la energía y mantenga un sentimiento de conexión con los demás. En un mundo donde la interacción social casi siempre está a solo un clic de distancia, necesitamos entender cómo equilibrar la interacción social con diferentes tipos de soledad”, dijo Ross.

Ross y Campbell examinaron las condiciones bajo las cuales la soledad de un individuo podría verse afectada por las personas y/o la tecnología. La accesibilidad a los demás y el compromiso con los medios de comunicación pueden ensombrecer la experiencia de la soledad, al hacer que el tiempo a solas sea de naturaleza más social, señalaron.

Los investigadores construyeron una matriz de soledad que incluye un nivel básico –ninguna interacción con las personas– y un nivel total, que se refiere a ser inaccesible para los demás y no involucrarse con los medios de comunicación. La matriz les permitió investigar la compensación de la soledad, es decir, ¿experimentarla más maximiza completamente la restauración, mientras que experimentarla menos maximiza completamente el parentesco?

Ross explica que una teoría comúnmente utilizada, Communicate Bond Belong, postula que la interacción social puede construir relación con los demás a expensas de la energía social y que la soledad puede restaurar la energía social, pero a costa de la relación. La energía social describe la capacidad de interacción social de una persona y puede considerarse como una batería que puede cargarse por completo, ser parcialmente cargada o drenada.

“Nuestro estudio sugiere que la soledad no es, de hecho, la otra cara de la interacción social. Mientras que la interacción social más intensa produce conexión, pero agota la energía, la soledad más intensa agota tanto la energía como la conexión. La soledad no parece funcionar simplemente como una forma de recuperar la energía utilizada en la interacción social”, añadió el investigador.

Los científicos también aprendieron que la soledad era menos perjudicial para el bienestar de las personas que pensaban que les ayudaba a restaurar la energía y mantener la conexión, independientemente de cuánta energía les costaran sus interacciones sociales.

“Curiosamente, estos hallazgos suelen ser válidos tanto para los extrovertidos como para los introvertidos”, señaló Ross, quien agregó que una sugerencia basada en el estudio –y que la gente podría intentar– es buscar la soledad solo cuando se está motivado de manera constructiva para hacerlo.

“Si tienes una actitud positiva hacia la soledad, porque la usas para restaurar la energía y saber que podrás conectarte con la gente más adelante, entonces elegir la soledad probablemente te hará sentir mejor. Pero si eliges la soledad debido a una actitud negativa hacia la interacción social, porque no quieres hablar con la gente, probablemente te hará sentir peor”, finalizó.

Mito o Verdad: ¿eliges a tus amigos por su olor?

¿Recuerdas cómo huele tu mejor amiga o amigo? Yo no. Pero sí podría reconocer a algunas personas por cómo huelen. Una investigación de la Universidad de Cornell, sobre la formación de la amistad, evaluó el rol del olor en la interacción entre dos personas cuando se ven por primera vez y cómo ese “primer olfateo” determina si habrá amistad o no. No se está midiendo atracción, se trata de relaciones platónicas.

“El papel interactivo de las asociaciones de olores en las preferencias de amistad”, publicado en Scientific Reports , señala que “dos mujeres que se encuentran por primera vez pueden juzgar en minutos si tienen el potencial de ser amigas, guiadas tanto por el olfato como por cualquier otro sentido”.

, señala que “dos mujeres que se encuentran por primera vez pueden juzgar en minutos si tienen el potencial de ser amigas, guiadas tanto por el olfato como por cualquier otro sentido”. En el estudio de mujeres heterosexuales, los investigadores encontraron que las preferencias personales e idiosincrásicas basadas en el olor cotidiano de una persona, capturadas en una camiseta, predijeron cuánto les gustaban a las mujeres sus parejas de interacción después de cuatro minutos de charlas de “amistad rápida”. Estas conversaciones cara a cara, a su vez, influyeron en cómo los participantes juzgaron más tarde solo los aromas de la camiseta.

“La gente se fija en muchas cosas cuando se encuentra cara a cara. Pero el olor, que está registrando cada persona en algún nivel no consciente, predice si termina gustándote esta persona”, dijo la profesora de psicología y coautora del artículo, Vivian Zayas.

Mientras que la investigación olfativa social a menudo se centra en la selección de compañeros, los investigadores centraron su atención en las interacciones platónicas. Y en lugar de “medir” el olor “natural” delos individuos, aislado de los productos, las mascotas y otros factores ambientales, el estudio se apoyó en la idea de que las personas moldean activamente su aroma característico a través de las muchas elecciones que toman todos los días, lo que se conoce como su olor “diplomático”.

Las evaluaciones solo de olor fueron paralelas a las evaluaciones en persona: si un participante juzgaba que alguien tenía un alto potencial de amistad basado en el olor de una camiseta, su evaluación de esa misma persona después de una interacción de cuatro minutos era igualmente alta.

Además, las evaluaciones de la interacción en vivo predijeron cambios en una segunda ronda de juicios diplomáticos por olores, lo que sugiere que la calidad de la interacción en persona influyó en la forma en que los participantes percibían el olor del otro.

Zayas dijo que la consistencia de los juicios a través de las oportunidades de calificación es notable.

“Todos demostraron que tenían una firma consistente de lo que les gustaba. Y la consistencia no era que, en el grupo, una persona olía muy mal y otra olía muy bien. No, era idiosincrásico. Podría gustarme la persona A sobre B o sobre C en función del olor, y este patrón predice quién termina gustando en la conversación”.

Chat con el Especialista: la causa oficial de la muerte del papa

“Ictus cerebral, coma, colapso cardiocirculatorio irreversible”, fue la causa oficial del deceso del papa Francisco. Nacido en Buenos Aires como Jorge Mario Bergoglio en diciembre de 1936 y primer papa latinoamericano, falleció el pasado lunes 21 de abril, a las 7:35 (hora de Roma), certificó oficialmente el director de la Dirección de Sanidad e Higiene del Estado de la Ciudad de Vaticano, Andrea Arcangeli, que también consignó que Bergoglio registraba antecedentes de insuficiencia respiratoria aguda causada por una neumonía bilateral multibacteriana, múltiples bronquiectasias, hipertensión arterial y diabetes tipo 2.

Los especialistas de la revista médica Medscaperealizaron un análisis de su historial médico, que me pareció interesante para compartirlo contigo.

El historial médico del papa Francisco empezó tempranamente. Antes de cumplir 45 años, Bergoglio ya había atravesado dos cirugías críticas: a los 21 años le extirparon el lóbulo superior del pulmón derecho y a los 44 tuvo una colecistectomía tras gangrena vesicular y peritonitis.

“Fue una cirugía difícil que duró casi cinco horas, pero al cerrar el abdomen lo hice convencido de que el cura iba a sobrevivir”, recordó décadas después el cirujano que lo asistió, Juan Carlos Parodi.

Pero la hospitalización más extensa de Francisco fue en Roma, desde mediados de febrero de este año, cuando sufrió una neumonía bilateral complicada con una crisis asmática aguda e insuficiencia renal leve. Recibió el alta 38 días después, el 23 de marzo, casi un mes antes de morir.

El antecedente de una hospitalización por infección en los 30 días previos aumenta siete veces el riesgo de ictus isquémico agudo, señaló un estudio de 2011, aunque en el caso del papa no se precisó si el ictus fue isquémico o hemorrágico.

El joven Bergoglio contempló alguna vez estudiar medicina y así lo anunció a su madre, pero finalmente optó por ser “médico de almas”.

Es posible –aunque existe una probabilidad baja- que su sucesor sea médico. Se trata de uno de los cardenales considerados “papables”, el teólogo neerlandés Willem Jacobus Eijk, de 71 años, graduado de médico en Ámsterdam en 1978 y ordenado sacerdote en 1985. De perfil conservador y experto en cuestiones de bioética, sería el segundo médico y papa después del portugués Juan XXI (João Pedro Julião, también conocido como Petrus Hispanus), que ejerció ese cargo pocos meses entre septiembre de 1276 y mayo de 1277, cuando sucumbió trágicamente por el derrumbe parcial de la Catedral de Viterbo.

Aquí finaliza otra edición de Efecto Placebo, espero que tengas un gran fin de semana.