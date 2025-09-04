5 formas de mantener a raya el intestino irritable

Hola, mente única e inquieta, espero que estés muy bien. ¿Eres de las personas que, cada vez que enfrentan una situación estresante, es su intestino el que sufre las consecuencias? Molestias, dolor, hinchazón, calambres y más. En esta edición daremos un breve repaso de por qué sucede esto y 5 formas de combatir el síndrome del intestino o colon irritable.

La esclerosis múltiple es una enfermedad crónica autoinmune del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), donde el sistema inmunitario ataca la mielina, la cubierta que protege los nervios. Nuevos hallazgos advierten que parte 15 años antes de que aparezcan los síntomas. Te dejo una lista de señales que pueden alertar sobre esta enfermedad.

¿Tienes la capacidad de devorar una serie de 10 capítulos en un día? En Mito o Verdad dilucidaremos qué tan dañinos son los atracones de series. Un estudio sugiere que hay ciertos beneficios.

Y en Lo + enigmático, te cuento la historia del Corán escrito con la sangre de Saddam Hussein hace 25 años. Los secretos de los litros de sangre que se usaron.

5 consejos para lidiar con el colon irritable

¿Qué es lo primero que sientes ante una situación estresante? Para muchos, el aviso comienza en el intestino. Tal vez te pase como a muchas personas que sufren de síndrome del intestino irritable (SII) o colon irritable, donde el estrés es uno de los principales desencadenantes.

Eso no quiere decir que el síndrome del intestino irritable pueda reducirse a una simple reacción de estrés o que el dolor sea menos real en este escenario. Más bien, refleja la conexión cableada entre el cerebro y el intestino: están en constante comunicación, rebotando señales de un lado a otro a través de neurotransmisores y hormonas. Por eso un ataque de estrés puede provocar un episodio de diarrea o estreñimiento incluso en personas que no tienen colon irritable. Se cree que esto pasa cuando la conexión intestino-cerebro no está funcionando bien. Y agregar estrés puede exacerbar incluso más las cosas.

Aun así, no puedes borrar cosas difíciles de tu vida, pero quizá podrás aprender a manejar el estrés para disminuir su impacto en tu cerebro y tu vientre.

Sabemos que el estrés es la respuesta natural del cuerpo a una amenaza. Es el mecanismo que hace que la sangre vaya rápidamente a tu corazón y pulmones, para que puedas luchar o huir. Eso puede acelerar o ralentizar el paso de los alimentos o causar espasmos. Si tienes síndrome del intestino irritable, tu intestino puede reaccionar de forma exagerada a estos cambios o podría sentirlos más intensamente, lo que los médicos llaman hipersensibilidad visceral. Es decir, una oleada de síntomas que puede incluir dolor abdominal, hinchazón y, por lo general, estreñimiento, diarrea o ambos.

Las técnicas de terapia cognitiva conductual (TCC) podrían ayudar. El psicólogo Martin Hsia señala que “atenuar esa tendencia a rumiar sobre cosas en el futuro o perseverar en problemas del pasado” puede suavizar la respuesta a un brote de síndrome del intestino irritable. Y al quedar menos atrapado en el malestar, tu cerebro aprende a interpretar estos síntomas como menos intensos. No es de extrañar que la investigación haya demostrado que la TCC puede provocar mejoras “moderadas a sustanciales” en los problemas gastrointestinales para la mayoría de las personas con el síndrome.

Consejos para lidiar con el intestino irritable

1. Respira: toda la vida te han dicho que respires. La respiración diafragmática –respiraciones profundas que llevan tu vientre a subir y bajar– puede sacar físicamente tu cuerpo de la lucha o huida. Las respiraciones profundas estimulan tu nervio vago, que se da la vuelta en la respuesta opuesta: el acertadamente llamado descanso y digestión, que regula tanto el cerebro como el intestino. La relajación muscular progresiva –que implica tensar y liberar los músculos en sucesión desde los dedos de los pies hasta la cabeza– puede tener un efecto similar. Pero no esperes a estar en una crisis, es mejor que practiques cada día.

2. Atiéndete: el estrés puede hacerte perder de vista tus necesidades básicas y deslizarte en patrones que inadvertidamente ponen tu instinto al límite. Por ejemplo, priorizar el trabajo podría llevarte a retrasar o saltarte el almuerzo. De la misma manera, estar agotado por cualquier motivo podría poner una llave inglesa en tu entrenamiento habitual u horario social. Quedarse corto en el autocuidado diario no solo empeora cómo te sientes mentalmente; puede acumularse en el caos intestinal resultante. Esto puede ayudarte cuando surjan problemas de estrés o intestino: mueve tu cuerpo. Conecta con alguien y encuentra una manera de reírte. Esto suena básico, pero un pequeño ajuste puede llevarte muy lejos.

3. Desafía los malos pensamientos: rumiar sobre resultados terribles –lo que los psicólogos llaman catastrofizar– es lo peor. Tal vez tu cerebro esté lanzando todo tipo de posibilidades vergonzosas para esa próxima presentación de trabajo o primera cita. Ser capaz de detectar y cuestionar tus pensamientos puede ayudarte a conectarte a tierra en el momento presente, dicen los especialistas.

4. Puedes enfrentar los problemas: recuerda que ya has enfrentado situaciones similares y has salido adelante. Hazles frente a los problemas con declaraciones como: “Puedo hacer cosas difíciles”, “soy capaz”, “puedo calmar mi cuerpo” y “puedo manejar esto”. La forma en que te hablas puede cambiar la química de tu cerebro, lo que puede tener un efecto dominó positivo en tu intestino.

5. Baja el perfil del trastorno: la profesora asociada en medicina y psiquiatría, Kathryn N. Tomasino, codirectora del programa de Medicina Conductual para la Salud Digestiva de la Escuela de Medicina Feinberg de la Universidad Northwestern, dice que una narrativa que surja repetidamente, por ejemplo, “esa vieja historia de síndrome del intestino irritable está arruinando mi vida otra vez”, ayuda a darle una etiqueta mental, ponerlo en una caja, archivarlo y seguir adelante.

Estos consejos pueden parecerte simples, pero la solución no está en una píldora, está en calmar tu cerebro para que no afecte el intestino. Aprender a manejar tus pensamientos puede llevarte a manejar tu estrés y a vivir mejor.

Esclerosis múltiple: parte 15 años antes de que aparezcan los síntomas

Debes haber leído o escuchado sobre la esclerosis múltiple (EM). Una enfermedad crónica autoinmune del sistema nervioso central (cerebro y médula espinal), que se caracteriza por el ataque del sistema inmunitario a la mielina, la cubierta que protege los nervios, causando cicatrización (esclerosis) y daños en las vías nerviosas. Una investigación de la Universidad de Columbia Británica señala que los primeros signos de advertencia de la EM pueden surgir más de una década antes de que ocurran los síntomas neurológicos clásicos.

Publicado en JAMA Network Open, el estudio analizó los registros de salud de más de 12 mil personas en Columbia Británica y encontró que aquellos con EM comenzaron a usar los servicios de atención médica a tasas elevadas 15 años antes de que aparecieran sus primeros síntomas.

Los hallazgos desafían las convenciones sobre cuándo comienza realmente la enfermedad, ofreciendo la imagen más completa hasta la fecha de cómo los pacientes interactúan con una variedad de proveedores de atención médica en los años previos a un diagnóstico, mientras buscan respuestas a desafíos médicos mal definidos.

“La EM puede ser difícil de reconocer, ya que muchos de los primeros signos, como la fatiga, el dolor de cabeza y los problemas de salud mental, pueden ser bastante generales y confundirse fácilmente con otras afecciones”, dijo la autora principal y profesora de neurología en la Facultad de Medicina de la UBC, Helen Tremlett, investigadora del Centro Djavad Mowafaghian para la Salud Cerebral.

“Nuestros hallazgos cambian drásticamente el cronograma de cuándo se cree que comienzan estas señales de advertencia temprana, abriendo potencialmente la puerta a oportunidades para una detección e intervención más tempranas”, agregó.

El estudio utilizó datos clínicos y administrativos de salud provinciales vinculados, con el fin de rastrear las visitas al médico en los 25 años previos al inicio de los síntomas de EM de un paciente, según lo determinado por un neurólogo a través de la historia clínica detallada y las evaluaciones clínicas.

Los hallazgos revelaron que, en comparación con la población general, las personas con EM tuvieron una acumulación constante de compromiso con la atención médica durante 15 años, con diferentes tipos de visitas al médico, aumentando en distintos momentos.

Quince años antes del inicio de los síntomas: las visitas a médicos de práctica general aumentaron, al igual que las visitas a cualquier médico por síntomas como fatiga, dolor, mareos y afecciones de salud mental, como ansiedad y depresión.

• Doce años antes: las visitas a un psiquiatra aumentaron.

• Hace ocho o nueve años: aumentaron las visitas a neurólogos y oftalmólogos, lo que podría estar relacionado con problemas como visión borrosa o dolor ocular.

• De tres a cinco años antes: las visitas de medicina de emergencia y radiología aumentaron.

• Un año antes: las visitas médicas a múltiples especialidades alcanzaron su punto máximo, incluyendo neurología, medicina de emergencia y radiología.

“Estos patrones sugieren que la EM tiene una fase previa larga y compleja, donde algo está sucediendo debajo de la superficie, pero aún no se ha declarado como EM. Solo ahora estamos empezando a entender qué son estas señales de advertencia temprana, y los problemas relacionados con la salud mental parecen estar entre los primeros indicadores”, dijo la becaria postdoctoral en la UBC y primera autora del estudio, Marta Ruiz-Algueró.

El estudio se basa en el trabajo anterior de la doctora Tremlett y su equipo, donde caracterizan las primeras etapas de la EM, o fase prodromal, cuando aparecen síntomas sutiles antes de que los signos distintivos se vuelvan reconocibles. Los períodos prodrómicos están bien establecidos en otros trastornos neurológicos, como la enfermedad de Parkinson, donde los cambios de humor, los trastornos del sueño y el estreñimiento surgen, a menudo, años antes que los síntomas motores más familiares, como los temblores y la rigidez.

Si bien los investigadores advierten que la gran mayoría de las personas que experimentan síntomas generales no desarrollarán EM, dicen que reconocer y caracterizar sus síntomas podría algún día ayudar a acelerar el diagnóstico y mejorar los resultados para los pacientes.

“Al identificar estas banderas rojas anteriores, es posible que eventualmente podamos intervenir antes, ya sea a través de monitoreo, apoyo o estrategias preventivas. Abre nuevas vías para la investigación sobre los primeros biomarcadores, los factores de estilo de vida y otros desencadenantes potenciales que pueden estar en juego durante esta fase previamente pasada por alto de la enfermedad”, concluyó Tremlett.

Mito o Verdad: un atracón de series puede ser beneficioso

¿Te has pillado diciéndote, ante la pantalla y frente a una serie de la que llevas ya una cantidad de capítulos vistos, “solo un episodio más”? ¿O te has pegado un atracón y devorado ocho, diez capítulos en un día o una noche?

Y aunque el binge-watching (como se conoce en inglés a esta práctica) puede parecer un mal hábito, un nuevo estudio de la Universidad de Georgia sugiere que puede haber algunos beneficios en la maratón de series.

Si a menudo te encuentras viendo episodio tras episodio, puede ser más difícil que una historia salga de tu cabeza, dicen los investigadores. Pero eso no es necesariamente algo malo.

El estudio encontró que las personas que maratonean películas, programas o libros tienen más probabilidades de recordar historias y seguir interactuando con ellas a través de sueños despiertos y fantasías.

“Los humanos son criaturas que cuentan historias”, dijo Joshua Baldwin, autor principal del estudio e investigador postdoctoral de la Universidad de Georgia.

“Una de las funciones de las narrativas es la capacidad de satisfacer las motivaciones para cosas como conectarse con otras personas, sentirse autónomo y confiado, e incluso seguridad y protección. Las historias tienen personajes que cumplen estos roles y podemos satisfacer esas necesidades a través de ellos”, señaló.

El binge-watching puede ayudar a los espectadores a construir mundos mentales donde las historias continúen incluso después de terminar la serie. Y estos cuentos pueden ayudarles a sobrellevar los momentos de estrés.

Las personas que miran series en exceso tienen más probabilidades de involucrarse con las tramas a través de la imaginación.

El estudio sugiere que es probable que los observadores por atracones piensen más en las historias que han terminado que aquellos que consumen los medios más lentamente.

“Las personas que tienen ese hábito de ver programas en exceso a menudo no lo hacen de forma pasiva, sino que en realidad están pensando activamente en ello después. Tienen muchas ganas de involucrarse con las historias, incluso cuando no están cerca para ver programas”.

Historias memorables para la imaginación

Para imaginar una historia, una persona necesita un buen recuerdo de ella. La mayoría de los participantes señalaron que tienden a recordar y fantasear más a menudo con historias que disfrutaron o que pensaron que eran conmovedoras y significativas.

En general, los encuestados dijeron que los programas de televisión eran más memorables que los libros. Pero eso no significa que los libros sean olvidables.

“Si piensas en personas que son ávidas lectoras de libros, como aquellas que podrían leer un libro entero de principio a fin, podrían tener una mejor memoria de ese libro y tener una mayor probabilidad de involucrarse con la historia mentalmente después de terminarla”, dijo Baldwin.

Aunque los impactos en el bienestar deben explorarse más a fondo, los aspectos positivos y negativos de los atracones pueden reducirse al individuo, dijeron los investigadores.

“Hay mucho debate sobre si los medios de comunicación son algo bueno o malo, pero siempre es un argumento matizado. Siempre depende del contenido en sí, de por qué la gente lo está viendo, del trasfondo psicológico del individuo y del contexto”, añadió Baldwin.

Lo + enigmático: el Corán escrito con 25 litros de la sangre de Saddam Hussein

Hace 25 años, en septiembre del año 2000, el dictador iraquí Saddam Hussein recibió una copia del Corán escrito con su propia sangre. La tarea la había comisionado tres años antes, al cumplir los 60, para agradecer a Dios por haber escapado ileso de “una vida llena de peligros durante la cual he perdido mucha sangre”, dijo entonces.

El libro de 605 páginas y más de 330 mil palabras fue exhibido para visitantes en la Mezquita de Umm al-Qura (Madre de todas las batallas), en Bagdad, hasta su caída en 2003. Luego fue atrapado, juzgado y sentenciado a muerte en diciembre de 2006.

La obra no solo generó controversia por las críticas de eruditos musulmanes de Irak, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, que consideran que escribir el Corán con sangre es impuro o prohibido, sino que también se puso en duda cuánto volumen sanguíneo se utilizó en la tarea.

Según la versión oficial del calígrafo, Hussein donó entre 24 y 27 litros de sangre durante dos años, lo cual ha sido considerado implausible por expertos. Por ejemplo, el volumen de donaciones permitidas para donadores de sangre en Estados Unidos es de 2,4 a 2,8 litros en un año.

A esta tasa, Hussein habría tardado nueve años en donar toda la sangre, no dos.

Es un volumen increíble. “Si la cifra es correcta, las donaciones ciertamente le habrían causado anemia”, declaró en 2010 Celso Bianco, vicepresidente ejecutivo de America’s Blood Centers, en Washington.

Algunos críticos asumen que Saddam donó solo una pequeña parte de la sangre o que su sangre se diluyó mucho. Un reportero de Telegraph estimó que alrededor de 1,7 litros de sangre habrían sido suficientes para copiar el Corán una vez diluida la sangre.

Abbas Shakir Joudi, el calígrafo que firmó el Corán para Saddam, dijo a The Guardian en 2010 que el ataque a Udai había sido el motivo decisivo para la comisión. “En 2 años, a Saddam le extrajeron un total de 24 a 27 litros de sangre en el hospital Ibn Sina. Con esto, se copiaron las 114 suras, más de 6 mil versos y más de 330 mil palabras”, afirmó.

En todo caso, incluso los alegados 24 a 27 litros de sangre extraídos a Hussein empequeñecen frente a los cientos de litros que donó a lo largo de su vida el australiano James Harrison, que falleció en febrero último a los 88 años.

Entre los 18 y 81 años, Harrison (conocido como “El hombre del brazo dorado”) donó sangre o plasma 1.173 veces, lo cual habría salvado a más de 2,4 millones de recién nacidos, dado que tenía niveles altos de inmunoglobulina G anti-D, que se utiliza para la prevención de la aloinmunización Rhesus (Rh) durante el embarazo –cuando una madre Rh negativo produce anticuerpos contra los glóbulos rojos Rh positivo de su feto–.

“Mi abuelo creía firmemente que ser donador era lo correcto y por eso se mantuvo firme. Era un hombre de principios”, explicó a The Lancet el nieto de Harrison, Jarrod Mellowship.

