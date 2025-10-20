Epilepsia: tratamientos para restablecer y reparar el cerebro

La epilepsia es una de las enfermedades neurológicas más comunes. Aproximadamente 50 millones de personas la padecen en el mundo. Puede afectar a cualquiera y de cualquier edad.

Las posibles causas incluyen la genética, daño cerebral, tumores cerebrales, accidente cerebrovascular y otras enfermedades de los vasos sanguíneos, así como algunas infecciones. A menudo, la causa de la epilepsia de una persona permanece desconocida.

“La epilepsia por sí sola tiene un gran impacto en la calidad de vida. Se producen estos episodios o crisis intermitentes e impredecibles –tormentas eléctricas en el cerebro– que pueden afectar la capacidad de comunicarse y de controlar el cuerpo. A menudo, las personas pierden la consciencia. Es una enfermedad realmente desafiante para convivir con ella”, explica el neurocirujano de Clínica Mayo (Phoenix), Jonathon Parker, quien también es director del Laboratorio de Investigación de Neuroelectrónica basada en dispositivos.

La medicación ha sido durante mucho tiempo el tratamiento contra la epilepsia, pero no detiene las convulsiones en todos los casos y puede conducir a efectos secundarios como somnolencia, alteraciones cognitivas, cambios de humor y sensación de confusión mental, lo que afecta todavía más la calidad de vida.

Las nuevas opciones en uso o en desarrollo incluyen dispositivos y terapias génicas y celulares, destinadas a restablecer o rehabilitar los circuitos cerebrales que provocan las convulsiones. El objetivo es un enfoque personalizado que proporcione a los pacientes las opciones de tratamiento más seguras y eficaces para cada caso.

“En hasta un tercio de los pacientes con epilepsia, los medicamentos eventualmente no pueden controlar las convulsiones”, dice el Dr. Parker.

En esos casos, la cirugía para quitar o ablacionar la parte del cerebro que provoca las convulsiones ha sido, tradicionalmente, la siguiente opción. En la ablación, la energía del láser se canaliza para desactivar el tejido epiléptico.

“Sin embargo, ahora contamos con nuevas opciones para intentar rehabilitar eléctricamente los circuitos anormales que provocan las convulsiones, un tipo de tratamiento denominado neuromodulación. Y estamos investigando terapias regenerativas para intentar abordar la causa raíz y reparar el cerebro a nivel celular o molecular, en lugar de quitar el tejido cerebral o reiniciar el cerebro”, agrega el neurocirujano.

¿Qué es la neuromodulación?

Utilizando técnicas de estimulación cerebral profunda, los neurocientíficos de Clínica Mayo buscan señales tempranas en el cerebro que ayuden a detener las convulsiones. En su iniciativa de descubrimiento de biomarcadores, un equipo de investigadores evalúa cómo distintos patrones de estimulación afectan a diferentes partes del cerebro.

“Buscamos esa huella dactilar de la señal cerebral que nos diga: ‘Estos son los parámetros de estimulación adecuados que están llevando al cerebro hacia un estado en el que las convulsiones sean menos probables’. En los pacientes que sufren múltiples ataques, a veces diarios o semanales, si logramos reducirlos de manera drástica, esto les permitirá vivir sus vidas de manera más predecible y realizar con mayor facilidad las actividades que les gustan, sin tener que vivir con el miedo a estos ataques neurológicos incontrolables”, destaca Jonathon Parker.

La estimulación cerebral profunda consiste en implantar electrodos en el cerebro capaces de generar impulsos eléctricos para tratar determinadas afecciones médicas, como la epilepsia.

El equipo incluye ingenieros, médicos y neurocientíficos que analizan las señales eléctricas del cerebro y extraen información para determinar los parámetros adecuados del dispositivo de estimulación cerebral profunda de cada paciente.

Terapia celular neuronal

Parker y sus colegas están estudiando terapias basadas en células para ayudar al cerebro a recuperar la capacidad de regular su actividad eléctrica.

“Se puede considerar la epilepsia, en cierto modo, como un trastorno de la regulación anormal de las neuronas cerebrales. En un cerebro sano, algunas señales excitan el cerebro y otras lo inhiben, y existe un equilibrio constante entre neuronas excitadoras y neuronas inhibidoras que permite que el cerebro funcione normalmente”, explica.

En las personas con epilepsia, el cerebro a veces pierde interneuronas, que son las neuronas encargadas de frenar las señales.

“Hay una tendencia a que las neuronas se exciten en exceso y acaben atrayendo a otras neuronas a eso, creando una actividad eléctrica rítmica en el cerebro conocida como convulsión”, dice el doctor Parker.

“La idea detrás de la terapia celular es trasplantar interneuronas en la zona del cerebro afectada por la epilepsia, el lóbulo temporal, de modo que las interneuronas persistan y ayuden a restablecer el equilibrio normal”, añade.

Terapia génica

Un equipo de investigación de Clínica Mayo –donde Jonathon Parker es colíder– está investigando una potencial terapia génica para la epilepsia. Para ello, están analizando proteínas o canales iónicos específicos en las células que controlan si una célula va a estar activa o inactiva.

En la epilepsia, algunos de estos “porteros” no funcionan normalmente. “Se abren y cierran de manera incorrecta, o permanecen abiertos o cerrados demasiado tiempo. Las neuronas se excitan y esa excitación se propaga de manera incontrolada, lo que desencadena una convulsión”, detalla el Dr. Parker.

El equipo está estudiando el uso de un adenovirus, un virus común en el organismo, para suministrar la terapia destinada a reducir la actividad de los genes en la parte del cerebro donde se originan las convulsiones, dice.

“Las opciones de las que disponemos están mejorando año tras año”, asegura el investigador.