Cuántas calorías podrías sumar en Fiestas Patrias

Hola, ¿cómo está tu ánimo para estas fiestas? Compartir con los cercanos y hacer algún desarreglo en la dieta no tiene que ser un problema, pero sí debes poner atención si en pocos días aumentas el aporte calórico y no necesariamente de buena calidad.

Más adelante encontrarás un artículo que trata de cómo el exceso de grasa y de alcohol puede generar cambios metabólicos importantes, además de alterar los niveles de glicemia, de resistencia a la insulina, de hígado graso, entre otros daños. No es alarma, la idea es que te cuides.

Por lo anterior, y si también te preocupa mantener un peso saludable, debemos aprender a contar las calorías de cada comida y cómo distribuirlas durante el día. En Chat con la especialista, la nutrióloga del Hospital de La Florida y de la Clínica Universidad de los Andes, Camila Hernández, explica cómo distribuir las calorías y también cuántas contiene cada alimento tradicional de Fiestas Patrias.

¿Conoces la expresión brain rot? Un término muy usado en redes sociales que alude a los contenidos banales y virales. En Mito o Verdad descubre qué hay detrás de este concepto que acuñó en 1854 Henry David Thoreau en su libro Walden. En el texto, Thoreau lo usó para referirse a la preferencia social por las ideas simples en lugar de las complejas como una forma de deterioro o podredumbre cerebral.

¿Conoces a alguien que sufre reiteradamente de gastritis o se queja de ardor en la boca del estómago? Envíale este artículo porque es posible que esté infectado o infectada con la bacteria Helicobacter pylori. Lo que no sería mucha novedad, porque el 70% de los chilenos la posee. Pero si está sintiendo molestias, debería eliminarla porque es una de la causas del cáncer de estómago y de úlceras, entre otras enfermedades.

Investigaciones chilenas –lideradas por el académico y director de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Vicente Torres– lo explica en un artículo más abajo.

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El impacto del 18 en la salud metabólica

Convengamos que, para muchos, Fiestas Patrias es una especie de tregua en el cuidado de la alimentación. Una celebración con familia y amigos que permite empanadas, asados, choripanes, acompañamientos y dulces, a lo que se suma el consumo de alcohol en dosis superiores a las normales.

El resultado: una ingesta calórica y de grasa considerablemente mayor, cuyos efectos pueden extenderse más allá de las celebraciones y traducirse en aumento de peso, pero también en cambios metabólicos que no necesariamente son visibles y cuya magnitud depende del estado de salud de cada persona.

La evidencia disponible sobre otros periodos festivos permite dimensionar este fenómeno.

Un análisis publicado en Nutrients revisó 10 investigaciones con más de 4.600 participantes y concluyó que durante las fiestas de fin de año el aumento de peso promedio oscila entre 0,4 y 0,9 kg, una cifra que puede parecer pequeña, pero difícil de revertir en los meses siguientes.

“Cuando en pocos días existe un aumento de aporte calórico y no de buena calidad, con exceso de grasa y de alcohol, pueden generarse cambios metabólicos directos, así como también favorecer alteraciones de los niveles de glicemia, de resistencia a la insulina, de hígado graso, hipertrigliceridemia y dislipidemia”, explica el diabetólogo de la Red de Salud UC Christus, Javier Vega.

El especialista señala que estos cambios metabólicos se relacionan con la forma en que el organismo responde al aumento de peso.

“Para el cuerpo, la reserva de energía funciona como un mecanismo de defensa. Cuando el peso aumenta rápidamente, el organismo tiende a conservar esa nueva reserva y adapta su metabolismo para evitar gastarla. De la misma forma, cuando intentamos bajar de peso mediante un déficit calórico, el cuerpo puede interpretarlo como una amenaza. Por eso es tan fácil subir de peso y tan difícil bajar”, agrega.

Según Vega, alteraciones de triglicéridos, colesterol o hígado graso pueden exacerbarse rápidamente: “Muchas personas comienzan a modificar sus hábitos durante casi todo septiembre, haciendo que el efecto se prolongue más allá de los días centrales de las celebraciones”.

El organismo de personas sanas tiene una importante capacidad de adaptación frente a periodos breves de alta ingesta. Pero el panorama puede ser diferente cuando existen condiciones previas como obesidad, diabetes, enfermedades del hígado, de los riñones o antecedentes de colesterol elevado.

“En personas con alguna condición o predisposición, podemos ver que el aumento del consumo de azúcares sí podría elevarles las glicemias de manera transitoria. Por otro lado, el consumo de sal excesivo podría generar elevaciones transitorias de la presión arterial”, explica la nutrióloga del Hospital de La Florida y de la Clínica Universidad de los Andes, Camila Hernández.

El consumo de las preparaciones típicas puede hacer que sea fácil superar las necesidades calóricas diarias durante Fiestas Patrias. “Una empanada de pino tiene alrededor de 500 calorías. Para ponerlo en perspectiva, una mujer de 1,50 metro puede requerir cerca de 1.400 calorías al día, mientras que un hombre de entre 1,70 o 1,75 metro puede necesitar entre 1.800 y 2.000. Todo lo que se consume por sobre ese requerimiento se va sumando como un exceso calórico y, si ese exceso llega a unas 7.000 calorías, puede traducirse en un aumento de alrededor de un kilo de peso”, detalla Hernández.

Cómo enfrentar las celebraciones

El impacto de estos excesos cobra especial relevancia en Chile, donde la obesidad alcanza a una proporción importante de la población. Según el informe Health at a Glance 2025 de la OCDE, el 31% de los adultos en el país presenta obesidad, por sobre el promedio de 19% registrado entre los países de la organización.

Para quienes viven con obesidad, la recomendación no pasa necesariamente por dejar de lado las comidas tradicionales. El foco está en las porciones y en distribuir las distintas preparaciones entre los días de celebración, evitando concentrarlas todas en una misma jornada.

“Si un día comí más calorías de lo habitual, al siguiente puedo optar por comer más liviano y evitar los carbohidratos y azúcares presentes en preparaciones como los postres o el mote con huesillo. La clave es el equilibrio”, señala la nutrióloga.

Las bebidas son otro elemento que entra en la cuenta durante estos días. “Hay que tener mucho cuidado con el consumo de alcohol, porque muchas veces no se consideran las calorías que se están tomando en un líquido, que además genera menos sensación de saciedad que la comida. Por eso es importante no subestimarlas: el alcohol entra en la misma ecuación que los alimentos”, advierte Hernández.

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Chat con la especialista: cuántas calorías puedes consumir para no alterar tu salud

¿Te fijas en cuántas calorías tienen los alimentos que consumes? Probablemente no detalladamente. Quizá tomar conciencia de cuántas estamos ingiriendo en cada plato ayude a cuidarnos en las celebraciones.

El cálculo de calorías se hace sobre la base de ecuaciones predictivas y estimativas. Una frecuentemente utilizada es la ecuación de Mifflin-St Jeor, la más validada en población adulta para estimar el gasto energético. Luego de ese cálculo, se ajusta por un factor de actividad.

En general, también el cálculo de las calorías depende del objetivo de la persona: aumentar, perder o mantener el peso. La nutriologa del Hospital de La Florida y de la Clínica Universidad de los Andes, Camila Hernández, nos explica lo que hay que saber para estimar cuánto estamos comiendo.

-¿Qué porcentaje de las calorías diarias debe tener cada comida del día: desayuno, almuerzo, cena, meriendas?

-La evidencia sobre la distribución exacta es débil. Lo que más pesa es el total del día y la calidad de los alimentos. Dicho eso, sí hay evidencia de que concentrar más energía temprano (desayuno y almuerzo abundantes, cena liviana) favorece el control glicémico, la saciedad y la calidad del sueño. Los porcentajes son aproximadamente los siguientes: desayuno 20-25%; colación 5-10%; almuerzo 30-35%; colación 10-15%; cena 20-25%.

La nutrióloga agrega que las calorías se calculan con la comida cocida.

-¿Intervienen en el recuento de calorías los medicamentos, suplementos?

-La mayoría de los medicamentos en comprimido o cápsula aportan menos de 5 kcal y son irrelevantes. Pero hay excepciones que sí cuentan:

⁠ ⁠Jarabes y soluciones orales azucaradas: pueden aportar 20-60 kcal por dosis; relevante en uso crónico o pediátrico.

⁠ ⁠⁠Suplementos nutricionales orales (tipo Ensure, Fresubin, Enterex): 1 a 2 kcal por ml. Un vaso de 200 ml son 200 a 400 kcal.

⁠ ⁠⁠Proteína en polvo: 110-130 kcal por medida.

⁠ ⁠⁠Colágeno: 35-40 kcal por 10 g.

⁠ ⁠⁠Omega-3 y aceites en cápsula: 9 kcal por gramo de aceite.

⁠ ⁠⁠Gomitas de vitaminas: 10-15 kcal cada una.

⁠ ⁠⁠Creatina, vitaminas en comprimido, minerales: prácticamente 0 kcal.

Y algo distinto pero relacionado: hay fármacos que no aportan calorías pero podrían afectar en ganancia de peso: corticoides, algunos antipsicóticos, insulina y sulfonilureas favorecen la ganancia de peso.

-¿Cuál es el rol de los líquidos?

-El agua no aporta calorías y es la forma de hidratación de elección. Se recomiendan unos 2 a 2,5 litros diarios de agua total, de los cuales un 20-30% viene de los alimentos. Beber agua antes y durante las comidas contribuye a la saciedad.

Las calorías líquidas son las que más se subestiman y las que menos sacian. Las bebidas azucaradas y el alcohol generan una respuesta de saciedad mucho menor que la misma energía en forma sólida.

Acá te dejo una lista con las calorías que tienen algunos alimentos frecuentes en Fiestas Patrias.

Ten en cuenta que, grosso modo, para subir 1 kilo hay que consumir aproximadamente 7.700 calorías en exceso. Al revés, para bajar 1 kilo, hay que “crear” un déficit de 7.700 calorías con dieta o ejercicios. Todo dependerá también de otros factores, pero esto te servirá de referencia.

Valores aproximados –varían según receta y tamaño de porción–:

-Choripán (marraqueta + chorizo + pebre): 600 – 800 kcal.

-Empanada de pino al horno (200-250 g): 700 – 800 kcal.

-Empanada de pino frita: 900 – 1.000 kcal.

-Plato de asado: carne o pollo (150 g) + papas cocidas + arroz + ensalada a la chilena: 750 – 950 kcal.

-Vaso de vino tinto, 250 ml: 180 – 210 kcal.

-Vaso de chicha, 250 ml: 250 – 300 kcal.

-Vaso de cerveza, 250 ml: 100 – 125 kcal.

-Terremoto, 500 ml: 500 – 700 kcal.

Mote con huesillos, 250 ml: 230 – 300 kcal.

Para otras preparaciones puedes usar la calculadora de calorías de Clínica Mayo, AQUÍ.

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Mito o Verdad: las redes sociales pudren el cerebro

¿Has visto en redes sociales algún meme o publicación que alude al brain rot? Un término que suele utilizarse para denominar un contenido con poca sustancia, sin sentido y repetitivo.

El brain rot (cerebro podrido o podredumbre cerebral) fue utilizado por Henry David Thoreau en su libro Walden (1854).

Thoreau lo usó para referirse a la preferencia social por las ideas simples en lugar de las complejas como una forma de deterioro o podredumbre cerebral.

En 2026, el término conserva parte de su significado original, pero también se ha convertido en sinónimo de contenidos banales.

Influencers como Kai Cenat, miembro de Any Means Possible, un colectivo de creadores de contenido con más de 40 millones de seguidores en todas sus redes, o IShowSpeed, uno de los streamers y youtubers más populares del mundo, con más de 40 millones de suscriptores solo en YouTube, califican con frecuencia como brain rot los videos a los que reaccionan públicamente.

Según expresan de manera irónica, consumir estos contenidos les “corroe el cerebro por dentro”, los vuelve menos inteligentes y reduce sus capacidades. Y adolescentes en todos los países imitan su vocabulario y su forma de interpretar el mundo.

Efectos de las redes

Pero ¿se ha demostrado que los contenidos de las redes sociales pueden realmente producir un deterioro de las capacidades cognitivas o volver a las personas menos inteligentes?

En 2025, Oli Ahmed y sus colegas señalaron que la exposición excesiva a contenidos de baja calidad en redes sociales se asociaba a desensibilización emocional, sobrecarga cognitiva y autopercepción negativa.

El equipo autoral agrupó estos cambios bajo el concepto de brain rot, y se relacionaron con el doomscrolling o búsqueda y consumo compulsivos de noticias negativas en internet, acompañados de una respuesta emocional negativa, el zombie scrolling –que se traduce como desplazamiento zombi–, es decir, navegación prácticamente interminable en internet sin un objetivo definido, y la adicción a las redes sociales.

Diversos estudios han mostrado una asociación entre el uso frecuente de redes sociales y una peor atención selectiva, así como un menor control cognitivo.

Muchas plataformas exponen a los usuarios a cambios constantes de contexto, notificaciones incesantes y estímulos visuales y auditivos extremadamente breves, factores que podrían contribuir a los resultados observados. Sin embargo, hasta el momento solo se ha demostrado una correlación, no una relación causal.

Hábitos desfavorables

Los metanálisis han mostrado que un mayor consumo de redes sociales se correlaciona con un peor desempeño de las funciones ejecutivas. La planificación, la memoria de trabajo, el control de impulsos y la toma de decisiones constituyen las capacidades afectadas con mayor frecuencia.

Sin embargo, según la evidencia disponible, es más probable que existan mecanismos indirectos: quienes consumen redes sociales en exceso suelen acostarse más tarde, dormir menos y presentar un sueño de peor calidad.

A su vez, una baja calidad del sueño puede deteriorar de forma transitoria la atención, la memoria, la velocidad de reacción y la regulación emocional.

Si bien algunos estudios han encontrado una correlación débil entre un elevado consumo de redes sociales y la depresión, la ansiedad, el estrés y una menor satisfacción con la vida, la dirección de esta posible asociación continúa siendo incierta.

También es posible que las personas con malestar psicológico, o aquellas que atraviesan periodos de mayor carga emocional, sean más propensas a utilizar las redes sociales de manera excesiva.

De acuerdo con el conocimiento actual, el brain rot entendido como una reducción real del tamaño cerebral como consecuencia del consumo excesivo de redes sociales no existe. Tampoco hay evidencia hasta el momento de que el consumo frecuente de publicaciones breves o reels reduzca de manera permanente el cociente intelectual.

En cambio, sí se ha observado que el consumo desmedido de contenido de redes sociales, en especial el de baja calidad, se relaciona con peor atención selectiva, sobrecarga cognitiva y autopercepción más negativa.

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Esta bacteria puede cambiar las células de tu estómago

¿Sueles sufrir de gastritis, con frecuencia los alimentos te caen mal y el ardor en la “boca” del estómago se ha vuelto frecuente? Quizá podrías tener una infección por Helicobacter pylori.

Una bacteria que la mitad de los humanos suele contraer en la infancia y puede alojarse de por vida en nuestro intestino sin síntomas.

Se estima que el 70% de la población chilena está infectada. La mayoría de las personas no se da cuenta de que tiene una infección por Helicobacter pylori porque nunca se enferma. Pero su presencia es uno de los principales factores de úlcera y de cáncer gástrico.

Investigaciones chilenas –lideradas por el académico y director de Investigación de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile e investigador del Centro Avanzado de Enfermedades Crónicas (ACCDiS) y del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, Vicente Torres– buscan explicar qué ocurre en las células gástricas cuando la infección por esta bacteria persiste y cómo estos cambios pueden favorecer la progresión tumoral.

“Tener Helicobacter pylori no significa que vas a desarrollar cáncer, pero cuando existe cáncer gástrico, una proporción importante de los casos está relacionada con esta infección”, señala el investigador ACCDiS.

En este contexto, dos estudios publicados en importantes revistas científicas, como FEBS Journal (2025) y Cell Communication and Signaling (2026), con participación de investigadores ACCDiS, aportaron nuevas evidencias sobre cómo la infección puede modificar el comportamiento de las células gástricas.

El primero mostró que la infección puede alterar el funcionamiento de las células del estómago y activar señales que favorecen su capacidad de adaptarse y desplazarse hacia otros tejidos, proceso conocido como invasión celular.

Esto entrega nuevas pistas sobre cómo una célula gástrica, al permanecer expuesta a la bacteria, puede comenzar a comportarse de una manera que favorece procesos relacionados con la progresión del cáncer.

Pero ¿qué ocurre cuando la infección se mantiene durante más tiempo?

El segundo estudio analizó precisamente los efectos de una infección prolongada y observó que la bacteria puede provocar nuevos cambios en el funcionamiento interno de las células, afectando la forma en que se organizan y transportan distintos componentes.

“En términos simples, en las etapas iniciales de la infección se activa un mecanismo que favorece la invasión celular. Cuando la infección persiste, se ponen en marcha otros mecanismos que potencian estas señales a través del tráfico intracelular en endosomas y que favorecen la progresión del cáncer”, explica Torres.

De esta manera, ambos estudios permiten observar cómo la infección puede generar cambios en las células gástricas a medida que permanece en el organismo: primero, activando señales que pueden favorecer la invasión celular y, posteriormente, reforzando mecanismos relacionados con la progresión tumoral.

Aunque estos resultados corresponden a investigación básica y aún no pueden traducirse directamente en un nuevo método diagnóstico o tratamiento, identificar los mecanismos involucrados en la progresión tumoral permite abrir nuevas líneas de investigación.

Las moléculas investigadas podrían convertirse en objeto de futuros estudios para determinar si sus alteraciones pueden servir como biomarcadores de cambios tempranos en las células gástricas o como posibles blancos para intervenir sobre la progresión de la enfermedad.

Así, ambos estudios aportan piezas complementarias para comprender cómo una infección persistente puede modificar progresivamente el comportamiento de las células gástricas.

Aquí termina esta edición de Efecto Placebo. Espero que disfrutes estas Fiestas Patrias y tengas una buena semana. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl.