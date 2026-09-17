Conservador de Santiago recurre al TC para evitar retiro obligatorio por superar los 75 años

El conservador de Santiago Luis Maldonado, de 81 años, mantiene abierta una ofensiva judicial para evitar que la reforma notarial lo obligue a dejar su cargo el próximo 2 de octubre. Su estrategia se apoya en una demanda por discriminación arbitraria, presentada al amparo de la Ley Zamudio, que ya provocó la intervención del Tribunal Constitucional (TC). Sin embargo, el avance inicial del requerimiento no suspende la fecha de su cese.

Representado por el abogado y exministro del TC Gonzalo García, Maldonado inició la acción ante el 28° Juzgado Civil de Santiago. La causa quedó a cargo de la jueza Claudia Veloso, quien decidió acudir al Tribunal Constitucional mediante un requerimiento de inaplicabilidad.

El conflicto tiene su origen en la reforma notarial, que establece que, a partir del 2 de octubre, deberán cesar en sus funciones los notarios y conservadores que superen los 75 años. La disposición alcanza a un grupo de auxiliares de la justicia que, por ejercer sus oficios desde antes de la reforma de 1995, había quedado exceptuado de la regla de retiro por edad aplicada en el ámbito judicial.

Maldonado forma parte de ese grupo, conocido como los “inmortales”, cuyos integrantes se oponen a perder la excepción que les ha permitido continuar en sus cargos después de cumplir 75 años.

En su demanda, el conservador sostiene que la nueva disposición es discriminatoria y edadista, pues considera que establece una diferencia arbitraria basada en la edad.

Tras recibir la acción, la jueza Veloso presentó un requerimiento de inaplicabilidad ante el TC. La Primera Sala examinó la solicitud y, de manera unánime, estimó que cumplía los requisitos para ser admitida a trámite.

La resolución permitió que el requerimiento avanzara y suspendió la gestión pendiente ante el 28° Juzgado Civil de Santiago. No obstante, todavía deberá superar una segunda etapa: el examen de admisibilidad.

La distinción es relevante para el futuro inmediato de Maldonado: lo que quedó suspendido fue el juicio por discriminación arbitraria, no la aplicación de la norma legal que dispone su cese. Con los antecedentes disponibles, el conservador deberá dejar el cargo el 2 de octubre, salvo que se produzca una nueva decisión judicial que altere ese escenario.

La ofensiva no se limita al conservador de Santiago. Otros integrantes del grupo afectado por la reforma han seguido caminos similares, también bajo la representación de Gonzalo García.

Es el caso de la notaria de Melipilla Rosemarie Mery, de 76 años, quien presentó una acción por discriminación arbitraria ante el Cuarto Juzgado Civil de Santiago. En el marco de ese procedimiento se formuló un requerimiento de inaplicabilidad al TC, que fue admitido a trámite y permitió suspender la causa civil.

Una situación equivalente enfrenta el conservador de Pozo Almonte Enso González, de 80 años. Su requerimiento también obtuvo la admisión a trámite ante el Tribunal Constitucional, con la consiguiente suspensión de la acción por Ley Zamudio que se ventila en el Juzgado de Letras y Garantía de Pozo Almonte.

Los tres casos comparten el mismo representante y una estrategia judicial dirigida a cuestionar la aplicación de la nueva regla de retiro por edad.