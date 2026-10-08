El peligro del contorno con bronceado

Hola, cómo estás esta semana. Salir a caminar es una forma segura de hacer ejercicio y, a la vez, conseguir beneficios para tu salud física y mental. La Universidad de Stanford hizo el estudio más importante al respecto hace ya 10 años.

Utilizaron teléfonos inteligentes para rastrear los niveles de actividad física de cientos de miles de personas en todo el mundo e hicieron un descubrimiento fascinante: en países con baja obesidad, la gente caminaba más al día que aquellos con altos índices de población obesa.

Los mejores caminantes resultaron ser los habitantes de Hong Kong con 6.880 pasos al día; Chile se ubicó en el lugar 21 con 5.204 pasos diarios. Descubre más adelante cómo ha variado este número y las incidencias que tiene en tu salud.

A fines del siglo XIX, miles de personas salieron a las calles en oposición a las vacunas obligatorias contra la viruela. Hubo arrestos, multas y algunos manifestantes terminaron en la cárcel.

Hoy el movimiento antivacunas continúa, aunque más tenue. Con la noticia de una alerta por neumococo en Rusia y brotes de sarampión en varios países de América, una conversación con el infectólogo pediátrico Rodrigo Vergara Fischer aclara en qué están las vacunas y habla sobre quienes “no creen” en ellas.

Quizá te has topado en redes sociales con una nueva forma de aplicar protector solar para conseguir un “efecto de contorno” mediante el bronceado diferencial. Junto con ello va una proliferación de contenido crítico con la fotoprotección, que cuestiona su necesidad o advierte de supuestos riesgos para la salud.

Deslízate para leer en Mito o Verdad de qué se trata esta tendencia o si es solo marketing.

¿Qué sabes sobre el hígado graso? Lo primero es que ya no se llama así, sino enfermedad hepática esteatósica, pero, además, investigadores de Clínica Mayo descubrieron que esta enfermedad –que afecta a casi el 30% de los adultos en todo el mundo– comprende cinco subtipos biológicamente distintos. Te dejo el artículo.

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En qué parte del mundo se camina más

Caminar es el ejercicio más simple y barato. Salir a caminar es una forma segura de hacer ejercicio y, a la vez, conseguir grandes beneficios para tu salud física y mental. ¿Alguna vez has contado cuántos pasos das cada día?

Los investigadores de la Universidad de Stanford los contaron y, para ello, utilizaron teléfonos inteligentes para rastrear los niveles de actividad física de cientos de miles de personas en todo el mundo e hicieron un descubrimiento fascinante: en países con baja obesidad, la gente caminaba más al día que aquellos con altos índices de población obesa.

Teniendo en cuenta que se estima que 5,3 millones de personas mueren cada año por causas asociadas a la inactividad física, estos investigadores buscaron una forma sencilla y práctica de medir dicha actividad en millones de personas para ayudar a comprender por qué la obesidad es un problema mayor en algunos países que en otros.

El innovador estudio, publicado en la revista Nature, analizó los hábitos de 717.000 hombres y mujeres de 111 países, cuyos pasos fueron estudiados durante un promedio de 95 días.

Los científicos, liderados por el informático Jure Leskovec y el bioingeniero Scott Delp, denominaron a este fenómeno “desigualdad de actividad” para evocar el concepto bien establecido de desigualdad de ingresos.

“Si consideramos que algunas personas en un país son ‘muy activas’ y otras ‘poco activas’, la magnitud de la diferencia entre ellas es un fuerte indicador de los niveles de obesidad en esa sociedad”, dijo Delp.

La distribución en el mundo

Hong Kong encabezó la lista con 6.880 pasos al día, la cifra más alta de todos los lugares estudiados. China le siguió con 6.189 pasos, y Ucrania con 6.107. Chile registró 5.204, quedando en el lugar 21, seguido de cerca por Perú (5.074), Argentina (4.852), México (4.692) y Colombia (4.069).

El promedio mundial en todos los países estudiados fue de 4.961 pasos al día, lo que significa que incluso la cifra líder mundial de Hong Kong se quedó corta respecto al referente comúnmente citado de 10.000 pasos.

Los investigadores vincularon específicamente el liderazgo de Hong Kong con su diseño urbano denso y altamente transitable a pie, así como con su extensa red de transporte público: los residentes no necesitan hacer ejercicio deliberadamente para acumular pasos, ya que caminar está simplemente integrado en la forma de desplazarse.

Ese estudio histórico tiene ya casi una década. Una encuesta global más reciente sugiere que la tendencia general ha mejorado, marcando un promedio en torno a los 8.300 pasos diarios.

Hong Kong volvió a liderar el mundo en el Informe de Datos de Conexión 2025 de Garmin, con un promedio de 10.663 pasos diarios por usuario.

Corea del Sur le siguió con 9.969, España con 9.937, China con 9.794 e Irlanda con 9.735.

Advertencia importante: la base de usuarios de Garmin se ha autoseleccionado, compuesta principalmente por personas que ya poseen un reloj deportivo y registran su actividad física con precisión. Este grupo tiende a ser significativamente más activo que la población general que abarcaría cualquier estudio más amplio sobre teléfonos inteligentes.

Arabia Saudita registró la mayor “desigualdad de actividad” de todos los países en el estudio de 2017, con 32,5, lo que significa una enorme brecha entre sus residentes más y menos activos.

Australia, Canadá y Estados Unidos les siguieron de cerca, obteniendo cada uno una puntuación de entre 30,3 y 30,4.

Por qué esto importa: los investigadores descubrieron que las personas en los cinco países con mayor desigualdad en la actividad física tenían un 196% más de probabilidades de ser obesas que las personas en los cinco países con menor desigualdad, un predictor de obesidad mucho más fuerte que el número promedio de pasos por sí solo.

Proyectando esa tendencia hacia el futuro, estiman que el número de pasos que dan los hombres en edad laboral disminuirá a aproximadamente 7.499 para 2032, mientras que el de las mujeres en edad laboral disminuirá todavía más, a aproximadamente 6.073, un descenso tan pronunciado que las mujeres de entre 20 y 64 años están perdiendo casi 46 pasos al día cada año.

Más allá de las clasificaciones nacionales, otra línea de investigación plantea una pregunta más personal: ¿cuántos pasos cambian realmente los resultados de salud de un individuo?

Un estudio realizado en 2024 con casi 5.000 adultos japoneses reveló que un recuento diario de pasos de 9.000 o más se asociaba con un riesgo significativamente menor de limitaciones en las actividades de la vida diaria.

El estado de salud autoevaluado mostró un umbral similar pero más alto, mejorando significativamente una vez que los pasos diarios alcanzaron aproximadamente los 11.000.

Ambos umbrales se sitúan muy por encima de los promedios mundiales que se recogen en todos los estudios de esta edición, lo que nos recuerda que “ser más activo que la mayoría de la gente” y “alcanzar un umbral vinculado a un beneficio para la salud cuantificable” no son necesariamente la misma meta.

La cuestión de quién camina más en el mundo no es una clasificación única y definitiva, sino que se trata de varias historias superpuestas que se mueven en diferentes direcciones a la vez.

El liderazgo de Hong Kong se ha mantenido notablemente constante a pesar de todas las metodologías que los investigadores le han aplicado, con casi una década de diferencia entre cada una.

Pero independientemente de la cifra en la que prefieras confiar, una cosa se mantiene en todos los estudios presentados: la mayor parte del mundo sigue caminando significativamente menos que los niveles de actividad física más estrechamente relacionados con una mejor salud.

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Rodrigo Vergara Fischer y el riesgo de la reticencia a las vacunas

¿Qué significan las vacunas para ti, lo has pensado? De hecho, ¿te vacunaste contra el COVID-19?

En esta entrevista con el infectólogo pediátrico, profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad de Valparaíso, Rodrigo Vergara Fischer, hablamos de vacunas y de quienes “no creen” en ellas.

El movimiento antivacunas puede parecer un fenómeno moderno, pero sus raíces se plantaron hace más de un siglo.

A fines del siglo XIX, decenas de miles de personas salieron a las calles en oposición a las vacunas obligatorias contra la viruela. Hubo arrestos, multas y algunos manifestantes terminaron en la cárcel.

Sin embargo, la vacunación es uno de los mayores logros de la salud pública mundial. Ha contribuido a la disminución de la mortalidad y la morbilidad de varias enfermedades infecciosas. Por ejemplo, las vacunas han eliminado la poliomielitis y la viruela en el mundo.

Pero para que esto funcione, como ya sabemos, se requiere que las personas se quieran vacunar y en especial vacunen a sus hijos.

El médico Rodrigo Vergara, del Hospital Carlos Van Buren, ha dedicado su carrera al cuidado integral de la infancia y la adolescencia y creó el sitio Hablemos de vacunas para realizar una investigación.

“Invitábamos gente que que tuviera dudas sobre las vacunas y los invitamos a conversar para saber sus razones”, explica.

-¿Cómo se explica la reticencia a vacunarse?

-Es amplia la reticencia a las vacunas; desde quienes manifiestan rechazo completo por principios filosóficos hasta quienes las encuentran poco naturales y dañinas.

Agrega que en Chile somos afortunados frente a otros países, porque “tenemos una alta aceptación de las vacunas. Es muy raro encontrar padres que rechacen vacunar a sus hijos”.

Pero advierte que a través de redes sociales se propagan teorías no necesariamente con respaldo científico, que ponen en duda la eficacia de inocularse.

-Hace unas semanas se registró un caso de sarampión importado en Chile y durante el último año se han producido brotes importantes, en especial en Estados Unidos.

-Hoy en Estados Unidos –a partir, quizás, de políticas gubernamentales de poner en duda los efectos de la vacuna– hay menos gente vacunándose. Y esto ha generado brotes también en Canadá. Solamente el mes pasado fallecieron dos niños de sarampión en EE.UU., lo que no ocurría hace 10 años.

Explica que el sarampión se contagia muy fácil. Una persona puede contagiar a 20 más.

Entonces, se nota mucho cuando disminuye el porcentaje de población vacunada.

En Chile, sobre el 95% de los niños recibe la primera vacuna de sarampión. La segunda dosis disminuye al 78%.

Esa dosis está fallando. Se cambió el calendario de vacunación a los 36 meses y eso puede estar afectando. Antes se ponía en primero básico y la gran mayoría de los niños asiste al colegio y se vacunaba.

Pero Chile está libre de sarampión autóctono hace muchos años.

El sistema chileno en vacunación es muy bueno, hay que reconocerlo, y traspasa a todos los gobiernos.

El médico explica que son las poblaciones más adultas las que con mayor frecuencia rechazan la vacuna.

-¿Hay algún tipo de vacuna en particular?

-La vacuna contra el neumococo en los adultos mayores tiene poca cobertura. Esta protege contra infecciones respiratorias como la neumonía, está disponible para todos los adultos mayores y muy pocos la tienen.

-¿Cuáles son las indicaciones?

-Se debe poner a los 65 años, una vez. Es importante porque protege el sistema respiratorio.

Ve la entrevista completa AQUÍ.

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Mito o Verdad: protector solar, ¿marketing o bulo?

En los últimos meses ha estado circulando en redes sociales una nueva forma de aplicar protector solar: extenderlo solo en ciertas zonas del rostro –la frente, la nariz, los pómulos–, dejando el resto de la piel expuesta, con el objetivo declarado de conseguir un “efecto de contorno” mediante el bronceado diferencial.

Se trata de una práctica que se ha popularizado como “contorno con bronceado”. La tendencia convive con un fenómeno más amplio y menos anecdótico: la proliferación de contenido crítico con la fotoprotección, que cuestiona su necesidad o advierte de supuestos riesgos para la salud.

¿Qué hay de cierto en estas publicaciones?

Un análisis reciente de casi mil de los videos más vistos en TikTok sobre protector solar aporta un dato revelador acerca de cómo funciona esa desinformación.

La inmensa mayoría del contenido (86,8%) promovía el uso de protector solar, mientras que solo un 6% incluía alguna crítica relacionada con supuestos daños para la salud. Sin embargo, ese pequeño porcentaje de videos críticos generó una interacción de audiencia significativamente mayor –más “me gusta”, más veces compartido, más comentarios– que el contenido puramente promocional.

El dato importa porque desmonta una idea intuitiva, pero equivocada: no hace falta que la desinformación sea mayoritaria para tener un impacto desproporcionado en lo que el público percibe como relevante o polémico.

La evidencia sobre fotoprotección

Frente al ruido viral, conviene recordar qué dice la evidencia clínica acumulada. Una revisión reciente que sintetiza estudios observacionales, ensayos aleatorizados y metanálisis sobre el uso de protector solar y su papel en la prevención del cáncer cutáneo concluye que su uso reduce de forma consistente la incidencia de melanoma y de carcinoma escamoso, aunque el efecto sobre el carcinoma basocelular es menos pronunciado y su magnitud depende del tipo de producto y de la adherencia a las pautas de aplicación recomendadas.

Entre los datos que aporta esa revisión destaca un ensayo aleatorizado con más de 1.600 participantes y ocho años de seguimiento, en el que el uso diario de protector solar redujo la incidencia de carcinoma escamoso en un 35% frente al uso discrecional.

Otro ensayo, con 15 años de seguimiento, encontró en los usuarios diarios un riesgo de melanoma invasivo notablemente menor que en los usuarios ocasionales.

Es, en conjunto, uno de los cuerpos de evidencia más sólidos disponibles en dermatología preventiva, sostenido por ensayos de intervención con seguimientos largos y no solo por asociaciones observacionales.

Los efectos adversos documentados, por su parte, son en su mayoría leves: irritación cutánea y erupciones, presentes en aproximadamente un 1% de los casos, atribuibles sobre todo a determinados filtros orgánicos.

No existe, en la literatura revisada, una señal de daño que compense el beneficio demostrado en prevención de cáncer cutáneo.

El argumento de la vitamina D

El bulo antisolar más repetido y, hay que reconocerlo, el que tiene algo de fundamento real, es el que vincula el uso de protector solar con déficit de vitamina D.

Durante años, la evidencia disponible –basada en ensayos con productos de factor de protección relativamente bajo, en torno a 16, y realizados en entornos de alta radiación ultravioleta ambiental– no había encontrado diferencias relevantes en los niveles de vitamina D entre usuarios habituales de protector solar y controles.

Esa evidencia dejaba, sin embargo, una pregunta abierta: ¿ocurriría lo mismo con productos de protección más alta, en un rango más amplio de condiciones de radiación solar?

Un ensayo clínico australiano publicado en 2025, diseñado específicamente para responder a esa pregunta, aporta la respuesta más sólida hasta la fecha.

Esto no cuestiona en absoluto el papel del protector solar en la prevención del cáncer cutáneo, que sigue respaldado por evidencia de ensayos clínicos, pero sí identifica el uso rutinario de protector solar de alta protección como un factor de riesgo real de déficit de vitamina D que debe tenerse en cuenta en la práctica clínica, junto a otros factores de riesgo conocidos.

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Lo + destacado: descubren 5 subtipos de enfermedad hepática

¿Conoces la enfermedad hepática esteatósica? Quizá si te digo hígado graso no alcohólico, que es el nombre que tenía antes, te suene más familiar. Esta se asocia a disfunción metabólica y se produce cuando se acumula grasa en el hígado.

A menudo se desarrolla sin síntomas, pero puede progresar hacia la inflamación, la cicatrización y el daño irreversible.

Es una de las principales causas de cirrosis, cáncer de hígado y trasplante a nivel mundial.

La noticia es que investigadores de Clínica Mayo descubrieron que esta enfermedad hepática –que afecta a casi el 30% de los adultos en todo el mundo– no es una sola enfermedad, sino cinco subtipos biológicamente distintos.

Cada uno conlleva riesgos diferentes de enfermedad cardíaca, insuficiencia hepática, cáncer y la necesidad de un trasplante de hígado.

El estudio, publicado en Nature Communications y realizado en colaboración con científicos de Virginia Tech, revela que la enfermedad hepática esteatósica asociada a disfunción metabólica presenta múltiples vías, algunas relacionadas con la obesidad y la diabetes, mientras otras son impulsadas por factores genéticos hereditarios.

Los subtipos genéticos se asocian a un mayor riesgo de progresión hacia una enfermedad hepática avanzada, incluso en pacientes sin los factores de riesgo metabólico habituales.

Los hallazgos podrían ayudar a identificar antes a los pacientes de alto riesgo y a orientar un chequeo más preciso y un tratamiento personalizado.

“Cuando los datos clínicos y genómicos se analizan juntos a esta escala, se empiezan a observar patrones de progresión de la enfermedad que, de otro modo, permanecerían ocultos. Una vez que se separan estos subtipos, se pueden empezar a combinar los tratamientos a la biología que realmente impulsa la enfermedad”, explica la coautora principal y bioinformática de Clínica Mayo, Shulan Tian.

Decodificación de la enfermedad hepática

Para descubrir estos subtipos, los investigadores integraron la secuenciación genética con datos clínicos detallados de más de 4.600 pacientes con la enfermedad. El conjunto de datos abarcó una amplia gama de mediciones, desde enzimas hepáticas, índice de masa corporal y niveles de lípidos hasta afecciones concomitantes como la diabetes, la depresión y la apnea del sueño.

Mediante un modelado computacional avanzado, el equipo identificó grupos de pacientes que compartían señales biológicas subyacentes, lo que permitió definir subtipos distintos de la enfermedad.

“Lo que está surgiendo aquí es una manera de identificar sistemáticamente subgrupos significativos dentro de una enfermedad compleja”, señala el coautor principal y director asociado de investigación e innovación del Medio Oeste, titular de la cátedra “Everett J. and Jane M. Hauck”, Eric Klee.

“Esto nos ayuda a trazar el mapa de una enfermedad compleja con tal precisión que podemos empezar a anticipar su evolución y actuar antes de que se produzca el daño más grave”, agrega Klee.

El hallazgo fue posible gracias al Atlas de Datos de Investigación de Clínica Mayo, una plataforma que conecta datos genéticos con historiales de pacientes para revelar patrones en grandes poblaciones. Un sistema que el doctor Klee ayudó a desarrollar.

Un componente clave del Atlas es el Estudio Tapestry, que ha generado la mayor colección de datos exómicos procedentes de más de 100 mil participantes. El conjunto de datos recoge información genética clave que moldea cómo se desarrollan y evolucionan las enfermedades.

“Este es exactamente el tipo de conocimiento para el que se creó la investigación genómica a gran escala”, agrega el director ejecutivo de la cátedra Carlson and Nelson del Centro para Medicina Personalizada de Clinica Mayo, Konstantinos Lazaridis, quien dirigió el estudio Tapestry y es coautor de la investigación.

“Cuando se conectan datos genéticos con información clínica detallada en grandes poblaciones, se pueden empezar a redefinir las enfermedades de maneras que repercuten directamente en la atención del paciente”, precisa Lazaridis.

Efectos ocultos de la enfermedad hepática en el cuerpo

El estudio también reveló vínculos más allá del hígado. Por primera vez, los investigadores descubrieron que subtipos específicos se asocian a afecciones como la depresión, la apnea del sueño y la migraña, lo que subraya el amplio impacto sistémico de la enfermedad en múltiples sistemas de órganos.

A continuación, el equipo planea poner a prueba este enfoque en poblaciones de pacientes más amplias y explorar cómo responden estos subtipos a distintos tratamientos, incluidas terapias como los agonistas del receptor de GLP-1.

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