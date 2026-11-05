Mitos y verdades de los edulcorantes

Hola, espero que estés muy bien. Hoy el uso de edulcorantes es parte de la alimentación. Pero ¿cuál es el mejor, el más inocuo para la salud? Esas preguntas y más responde el endocrinólogo Hugo Laviada, en una entrevista audiovisual que encontrarás más adelante en esta edición.

¿Sufres de migraña? Ojalá que no, porque suele ser inhabilitante. Un grupo de investigadores de Clínica Mayo descubrió que, ajustando y optimizando la iluminación y agregando un tono de color, se puede aliviar el dolor de cabeza y bajar los eventos de migraña. Desplázate hacia abajo para leer más.

Seguramente te has fijado que la moda de pestañas largas y tupidas, como las de la modelo Twiggy a mediados de los 60, está de vuelta.

A través de una técnica de luz infrarroja un estudio descubrió que –en la mayoría de las mujeres con extensiones de pestañas– las glándulas que mantienen los ojos hidratados estaban bloqueadas y, además, mantenían ácaros.

¿Recuerdas quién hace justo un mes ganó el Premio Nobel de Medicina? Fue compartido por tres científicos: Karl Deisseroth, Peter Hegemann y Georg Nagel, quienes descubrieron la optogenética. Gracias a ella los investigadores han podido revelar circuitos neuronales que rigen recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para trastornos neurológicos y psiquiátricos. Abajo te dejo el artículo para que sepas de qué se trata.

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Mitos y verdades sobre los edulcorantes

¿Qué tan dulce eres? ¿Le haces el quite al azúcar o comes pasteles, helados, pero le pones endulzante a tus bebidas…?

¿Por qué nos gusta tanto lo dulce?

Responde el endocrinólogo, investigador, master of medical science en endocrinología por la Universidad de Sheffield, Inglaterra, y exsenador mexicano, Hugo Laviada Molina, quien señala que existe una atracción innata de los humanos por el sabor dulce.

“Es una característica evolutiva y fisiológica innata en los seres humanos. Desde el nacimiento, el sabor dulce genera sensaciones agradables y activa los centros de recompensa y placer en el cerebro mediante la liberación de dopamina. Esta respuesta biológica estaba asociada originalmente a la búsqueda de alimentos ricos en energía (como frutas o miel) necesarios para la supervivencia. Por lo tanto, el sabor dulce está grabado en nuestra genética, en nuestra evolución, pero requiere moderación para evitar los excesos”.

Aparición de los edulcorantes

Los edulcorantes tienen más de un siglo de historia. La sacarina fue sintetizada en 1879, por el químico ruso Constantin Fahlberg y su profesor Ira Remsen en la Universidad Johns Hopkins.

Hoy existe una amplia variedad de moléculas (como el aspartame, la sucralosa, el acesulfamo K y los esteviósidos) que, aunque difieren en su estructura química, metabolismo y dulzor, comparten un estricto estándar de seguridad.

-¿Son seguros los endulzantes para consumirlos en todos los alimentos?

-Todos los edulcorantes permitidos en el mercado han sido evaluados toxicológicamente y aprobados por comisiones conjuntas de la FAO y la OMS, así como por agencias reguladoras como la FDA de Estados Unidos y la Agencia Europea de Alimentos. Estos organismos establecen una “ingesta diaria admitida” (IDA), un rango de consumo que cuenta con un margen de seguridad sumamente amplio y difícil de superar en la vida cotidiana.

-¿Sirven para bajar de peso y controlar la diabetes?

-Primero, los edulcorantes no son medicamentos para adelgazar, sino aditivos alimentarios con un aporte calórico prácticamente nulo. Por sí mismos tienen un efecto neutro sobre el peso, similar al del agua. Sin embargo, sí son una herramienta efectiva para la reducción de peso y el control glucémico si se utilizan para sustituir el azúcar. Al reemplazar las calorías del azúcar, ayudan a generar reducciones modestas de peso y a evitar los picos de glucosa en personas con diabetes.

El médico agrega que las principales organizaciones internacionales de diabetes respaldan su uso como una alternativa viable dentro de un plan nutricional integral.

“Los edulcorantes no son la solución de la diabetes, son una de las herramientas factibles de utilizar dentro del espectro de las cosas que podemos recomendar a nuestros diabéticos para transitar de una dieta no saludable a una que les permita vivir más años y con la mejor calidad con la enfermedad”.

Cáncer, apetito y obesidad

-Sin embargo, hay otras afirmaciones que hablan del riesgo de generar cáncer.

-La alarma sobre el supuesto riesgo de cáncer surgió de estudios sobre la sacarina y el ciclamato, con ratones en los años 70. Investigaciones posteriores reexaminaron estos datos y concluyeron que no había tal riesgo y se volvió a aprobar su uso. Actualmente, ningún edulcorante aprobado está prohibido o bajo sospecha científica de causar cáncer.

-También hay publicaciones que informan aumento del apetito y cambios en la microbiota.

-Los ensayos clínicos controlados (los estudios de mayor calidad científica) no sustentan las hipótesis de que los edulcorantes alteren negativamente la microbiota o exacerben el deseo de comer más dulces.

-¿Y a qué se refieren cuando se habla “causalidad inversa”?

–La causalidad inversa ocurre cuando se malinterpreta la dirección de una relación de causa y efecto. Y en este ámbito se refiere a los estudios epidemiológicos que sufren un sesgo metodológico: asocian el consumo de edulcorantes con mayores tasas de obesidad o diabetes. Quienes consumen edulcorantes con mayor frecuencia suelen ser personas que ya presentan sobrepeso, antecedentes familiares de diabetes o factores de riesgo preexistentes. Por ende, el edulcorante no causa la enfermedad: es la condición previa de la persona la que motiva el uso del endulzante.

Políticas públicas

Hugo Laviada alerta sobre el impacto de las políticas públicas sin base científica y critica ciertas medidas regulatorias como las implementadas en México, donde se aprobó un sello de advertencia que desaconseja el uso de edulcorantes en niños.

Según el especialista, esta medida carece de respaldo científico, ya que los ensayos clínicos en niños con obesidad demuestran que la sustitución de azúcar por edulcorantes ayuda a reducir el peso de forma segura.

“Esta etiqueta ha generado un efecto contraproducente: por temor al sello, muchas madres prefieren comprar productos con exceso de azúcar, lo que ha llevado a los fabricantes a reformular alimentos (como gelatinas o golosinas), volviendo a añadirles azúcar”, dice Laviada.

Sobre las contraindicaciones médicas, el endocrinólogo señala que la única contraindicación médica formal y aprobada aplica para las personas que padecen fenilcetonuria, una enfermedad metabólica poco común que impide al cuerpo descomponer un aminoácido llamado fenilalanina.

“Estas personas deben evitar el aspartame, debido a que contiene fenilalanina (un aminoácido que tampoco pueden consumir a través de proteínas naturales como el pollo o la carne). Para ellos, existen otras opciones seguras como la sucralosa, el acesulfame o la estevia”.

– ¿Usted consume edulcorantes?

-Sí, sucralosa, sulfame y aspartame, porque consumo bebidas que contienen estos dos últimos, y porque endulzo mi café con sucralosa.

Añade que no hay que olvidar que los edulcorantes no son ni medicamentos ni son saludables en sí mismos, “sino que me permiten a mí y a las personas que los utilizan sustituir el azúcar por algo que produce un sabor dulce similar”.

-¿Cuál es el mejor?

-Pues el que te produzca el sabor dulce más agradable. Y en esto hay variedad genética. Las personas percibimos el sabor dulce de distintas formas y a algunos los edulcorantes les saben feo.

Ve la entrevista AQUÍ.

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Encuentran nuevos efectos de la luz en la migraña

¿Has leído que los cambios climáticos pueden desencadenar migrañas? Según la American Migraine Foundation, con la llegada de la primavera en el hemisferio sur y el otoño en el norte, alrededor de mil millones de personas sufrirán este tipo de dolor de cabeza debilitante.

La sensibilidad a la luz, también conocida como fotofobia, es uno de los síntomas de migraña más comunes.

Los investigadores de Clínica Mayo informaron que tanto el brillo como el espectro de color de la luz blanca interior pueden afectar a las personas con migraña.

“Durante una migraña, la exposición a la iluminación normal causa molestias visuales. También empeora la intensidad de la migraña, lo que a menudo hace necesario retirarse a una habitación oscura”, dice el neurólogo de la Clínica Mayo en Arizona, Todd Schwedt.

En un estudio publicado en Sage Journals, investigadores de la Clínica Mayo y la Universidad Estatal de Arizona analizaron adultos de entre 18 y 45 años que experimentaron migraña episódica, reportando de 4 a 14 días de dolor de cabeza al mes y sensibilidad a la luz.

Los participantes estuvieron expuestos a cuatro tipos de luz blanca enriquecida con diferentes partes del espectro visible: verde, azul, cian y rojo.

Durante las pruebas, los investigadores aumentaron gradualmente el brillo. Los participantes calificaron su malestar visual y los científicos midieron el tamaño de la pupila como un indicador objetivo de sensibilidad a la luz.

La incomodidad visual fue peor durante un ataque de migraña y con luz de mayor intensidad. Los investigadores también descubrieron que la luz blanca enriquecida con verde era la más cómoda.

Otros hallazgos clave

La luz blanca enriquecida con vegetación se asoció con una reducción del 20% al 30% o más en la incomodidad visual en comparación con la luz blanca enriquecida con azul, dependiendo de si los participantes estaban experimentando un ataque de migraña.

La luz blanca enriquecida con verde se asoció con pupilas más grandes y menos incomodidad, mientras que la luz azul y enriquecida con cian se asoció con mayor incomodidad y pupilas más pequeñas.

Un segundo estudio publicado demostró una reducción del 37% en el malestar visual con luz blanca enriquecida con verde y mostró que, a diferencia de otras iluminaciones, la luz blanca enriquecida con verde no empeora la intensidad de la migraña.

Los investigadores desarrollaron un tipo especial de luz blanca enriquecido con longitudes de ondas verdes que no solo reduce la incomodidad visual y la intensidad del dolor de cabeza, sino que también mejora el pensamiento y la concentración.

“La iluminación optimizada puede proporcionar entornos más amigables con la migraña en el lugar de trabajo, las escuelas, los entornos de atención médica y en los hogares. Debido a que la luz todavía parece blanca, la iluminación ajustada espectralmente se puede incorporar a estos entornos, incluso cuando son compartidos por personas con migraña y sensibilidad a la luz y aquellas que no la tienen”, agrega Schwedt.

Se están investigando los posibles beneficios con una exposición más prolongada en entornos del mundo real y si los cambios en la iluminación disminuyen la gravedad y la frecuencia de los dolores de cabeza y reducen la discapacidad.

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Mito o Verdad: las extensiones de pestañas alojan ácaros

Las cejas y las pestañas se han convertido en protagonistas de las miradas modernas. Pero tras los numerosos tratamientos, muchas mujeres están sufriendo irritación ocular y problemas con las diminutas glándulas que producen una sustancia aceitosa para evitar que los ojos se sequen: las meibomianas.

Algunos pasos de higiene simples, como limpiar las pestañas y tratar la infestación de ácaros cuando sea necesario, podrían hacer que las extensiones de pestañas sean mucho más seguras.

El estudio fue presentado por la profesora del Departamento de Oftalmología de la Universidad Médica Nacional Pirogov Memorial, Ucrania, Tetiana Zhmud, en el Congreso de la Sociedad Europea de Cataratas y Cirujanos de Refracción (ESCRS).

“Las extensiones de pestañas son un procedimiento cosmético extremadamente popular entre las jóvenes, porque proporcionan la apariencia de pestañas más largas y llenas sin necesidad de rímel. Al mismo tiempo, hay una creciente evidencia que sugiere que este procedimiento puede crear problemas en la superficie del ojo, incluyendo irritación, síntomas de ojo seco y disfunción de la glándula meibomian. Sin embargo, la relación entre las extensiones de pestañas y la demodicosis sigue siendo poco conocida”, explicó.

Zhmud y sus colegas realizaron una encuesta a 345 mujeres de entre 16 y 28 años. Descubríron que casi una cuarta parte había tenido extensiones de pestañas. Más de la mitad (58%) tenía extensiones de pestañas cada tres o cuatro semanas. Casi la mitad de las que se pusieron extensiones de pestañas (47,6%) dijeron que tenían molestias, enrojecimiento, lagrimeo o picazón después del procedimiento.

A través de una técnica llamada meibografía, donde la luz infrarroja permite ver las glándulas meibomianas a través de los párpados, examinaron a mujeres que habían tenido extensiones de pestañas al menos diez veces.

Los investigadores encontraron que la mayoría (85%) tenía signos de disfunción de la glándula meibomiana. Esto significa que las glándulas estaban bloqueadas o no producían el aceite adecuado para mantener los ojos hidratados.

Al examinar muestras de pestañas de mujeres que regularmente tenían extensiones, en todas menos en una encontraron ácaros de la piel Demodex folliculorum.

En el 75% de las mujeres había signos de irritación de la piel típicamente causadas por ácaros de la piel, incluyendo picazón e irritación alrededor de los párpados, enrojecimiento, hinchazón, pestañas pegadas y piel escamosa en la base de estas.

“Nuestros hallazgos no sugieren que la gente deba evitar por completo las extensiones de pestañas. Sin embargo, destacan la importancia de una higiene adecuada de los párpados, la conciencia de los síntomas y la evaluación oportuna cuando aparecen estos síntomas”, señaló Zhmud.

Para los médicos, estos hallazgos enfatizan la importancia de considerar la blefaritis demodéctica en pacientes que presentan irritación crónica del párpado, particularmente en aquellos que usan regularmente extensiones de pestañas.

“Para los profesionales de la belleza, nuestros resultados pueden apoyar el desarrollo de recomendaciones sobre la higiene de los párpados y la necesidad de informar a los clientes sobre los posibles riesgos para la salud ocular asociados con procedimientos repetidos de extensión de pestañas”.

El profesor Sorcha Ni Dhubhghaill, presidente del Comité de Córnea de ESCRS, jefe de Departamento y Especialista en Córnea y Cataratas en UZ Brussel, Bélgica, que no participó en la investigación, dijo:

“Aunque estos ácaros son comunes, normalmente no vemos muchos de ellos en mujeres más jóvenes. Por lo general, si están presentes en las pestañas, los detectamos por los collares que dejan alrededor de las pestañas. Estos son anillos cerosos hechos de ácaros muertos, heces de ácaros y huevos de ácaros, mezclados con piel y aceite. Dado que el adhesivo utilizado durante los procedimientos de extensión de pestañas se aplica cerca de la base de las pestañas naturales, donde normalmente se encuentran los collares, podría ser mucho más difícil detectarlos en mujeres que usan extensiones de pestañas”.

Es importante enfatizar que la presencia de Demodex folliculorum no necesariamente indica enfermedad, ya que estos ácaros pueden ser parte de la microbiota ocular normal. Pero es importante detectarlos si están causando síntomas, signos de inflamación y disfunción de la glándula meibomiana.

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Lo + notable: el interruptor de las células nerviosas que ganó el Nobel

Este año, el Premio Nobel de Medicina se otorgó por optogenética. Un método que permite mostrar cómo las células nerviosas dan forma a los recuerdos, sentimientos y comportamientos en el cerebro vivo.

Peter Hegemann y Georg Nagel descubrieron una proteína notable, channelrhodopsin, en un alga unicelular. Karl Deisseroth transformó la proteína en un interruptor controlado por luz para las células nerviosas.

Y con esto, los laureados han sentado las bases de una nueva era en la neurociencia.

La manera en que el cerebro gobierna los sentimientos, los comportamientos y las funciones corporales ha sido durante mucho tiempo un misterio.

En el siglo XX, los investigadores comenzaron buscar qué áreas del cerebro afectan qué funciones, pero los métodos utilizados significaban que no podían probar las relaciones causales. La imagen que desarrollaron del cerebro era como un mapa de bocetos, lleno de signos de interrogación e incógnitas. Pero ahora todo eso está cambiando.

“La optogenética proporciona oportunidades para mapear el cerebro de una manera que solo podríamos soñar”, dijo Per Svenningsson, presidente del Comité Nobel de Fisiología o Medicina.

Todo comenzó con la curiosidad de Peter Hegemann. Se preguntó cómo Chlamydomonas, un alga unicelular, es capaz de nadar hacia una fuente de luz.

A principios de la década del 2000, él y Georg Nagel descubrieron la channelrhodopsina, una proteína alga con propiedades únicas, que se encuentra en la superficie de la célula. Cuando está iluminada por luz azul, un canal se abre a través de la proteína. Los iones cargados luego fluyen hacia la célula, creando un impulso eléctrico.

Así descubrieron que, independientemente de en qué célula pusieran la proteína, esas células se volvieron sensibles a la luz.

Karl Deisseroth introdujo el gen del canalrodopsina en las células nerviosas de las ratas. Al iluminar las células con luz azul, pudo activar una señal nerviosa. Publicó este avance en 2005. Dos años después, hizo que este interruptor controlado por luz para las células nerviosas funcionara en el cerebro de ratones vivos.

Este método para controlar las señales nerviosas con luz ahora se llama optogenética y ha ganado rápidamente un impacto global. Usando optogenética, los investigadores han podido revelar circuitos neuronales que rigen recuerdos, sentimientos y comportamientos específicos relevantes para trastornos neurológicos y psiquiátricos.

En medicina clínica, los investigadores están utilizando el método en un intento de restaurar la vista en personas con discapacidad visual.

La optogenética ha alterado fundamentalmente nuestra comprensión del cerebro. Cada día trae nuevos descubrimientos, ayudando a resolver uno de los grandes misterios de la humanidad: cómo funciona nuestro increíble cerebro.

Aquí finaliza esta edición de Efecto Placebo. Si crees que alguno de los temas puede servirle a alguien que conoces, compártelo. Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a efectoplacebo@elmostrador.cl. Que tengas buen fin de semana.