Código promocional Jugabet Chile “JUGATOP”: cómo activarlo, beneficios y requisitos en 2026

El código promocional Jugabet permite acceder al paquete de bienvenida de JugaBet Chile al crear una cuenta nueva. Puedes elegir entre promociones para deportes, casino e eSports.

El paquete deportivo ofrece hasta 275% + $100.000 en apuestas gratis + 2 Raspe y Gana, mientras que el casino incluye 275% + 375 giros gratis, repartidos entre los primeros cinco depósitos.

¿Cuál es el código promocional Jugabet?

El código promocional Jugabet es JUGATOP. Debes introducirlo durante el registro para asociar tu nueva cuenta a la promoción correspondiente.

Este código Jugabet está dirigido a nuevos usuarios y te permite elegir el paquete de bienvenida para deportes, casino o eSports. Si quieres comparar sus condiciones con otra referencia del operador, puedes revisar también este código de Jugabet para Chile.

Para activar el código promocional Jugabet, completa el registro, verifica tu número de teléfono y correo electrónico y selecciona la promoción que quieras utilizar. Después, realiza tu primer depósito dentro de los 7 días posteriores al registro. Ten en cuenta que los porcentajes, límites y requisitos asociados variarán según el paquete que elijas.

¿Qué obtengo con el código promocional Jugabet?

El código promocional Jugabet da acceso a diferentes paquetes de bienvenida:

Oferta Detalle Código Deportes 275% hasta $1.500.000 + hasta $100.000 en apuestas gratis + 2 Raspe y Gana JUGATOP Casino 275% hasta $1.500.000 + 375 giros gratis JUGATOP eSports 275% hasta $1.500.000 + $14.000 en apuestas gratis JUGATOP Otras promociones 2 Goles de Ventaja / Las Mejores Cuotas de Chile JUGATOP

En deportes, el valor promocional puede alcanzar $1.600.000 CLP al sumar hasta $1.500.000 en bonos porcentuales y hasta $100.000 en apuestas gratis.

El Jugabet bono de bienvenida también incluye dos oportunidades de Raspe y Gana. Más adelante veremos las condiciones de cada nivel del código promocional Jugabet.

Bono de bienvenida Jugabet para deportes

El paquete deportivo del código promocional Jugabet reparte sus beneficios entre los primeros cinco depósitos, con porcentajes y requisitos distintos en cada nivel:

1.er depósito: 125% hasta $500.000 CLP Depósito mínimo: $5.000 CLP . Rollover: x7 . Plazo para completarlo: 5 días . Apuestas simples válidas desde cuota 1,8 . Combinadas de al menos 2 selecciones, cada una con cuota mínima de 1,6 . Retiro máximo asociado al bono: x10 su valor .

2.º depósito: 80% en Jugabet apuestas gratis Hasta $50.000 CLP . Depósito mínimo: $5.000 CLP . Cuota máxima de la apuesta gratis: 5 .

3.er depósito: 50% hasta $500.000 CLP Puede incluir una oportunidad de Jugabet Raspe y Gana si cumples las condiciones de la promoción.

4.º depósito: 25% o 50% en apuestas gratis Hasta $50.000 CLP .

5.º depósito: 100% hasta $500.000 CLP Puede incorporar una segunda oportunidad de Raspe y Gana.



JugaBet ofrece además una bienvenida específica para eSports: 275% hasta $1.500.000 CLP + $14.000 CLP en apuestas gratis durante los cinco primeros depósitos. El depósito mínimo es de $5.000 CLP y los bonos porcentuales mantienen un rollover x7.

Bono de bienvenida Jugabet para casino

El paquete de casino del código promocional Jugabet ofrece 275% hasta $1.500.000 CLP + 375 giros gratis durante los primeros cinco depósitos:

1.er depósito: 125% hasta $500.000 CLP + 50 Jugabet giros gratis Depósito mínimo: $5.000 CLP . Rollover: x25 para el bono y los giros. Valor de cada giro: $200 CLP . Juego: Coin Volcano . Retiro máximo: x10 el valor del bono .

2.º depósito: hasta 75 giros gratis .

3.er depósito: 50% hasta $500.000 CLP + 50 giros gratis .

4.º depósito: hasta 100 giros gratis .

5.º depósito: 100% hasta $500.000 CLP + 100 giros gratis En los niveles posteriores pueden aplicarse requisitos de apuesta x30 .



Este paquete se elige como alternativa a las promociones de bienvenida para deportes o eSports, por lo que no se acumulan los beneficios de las tres modalidades.

Otras promociones Jugabet

Además de los bonos de bienvenida, JugaBet Chile mantiene promociones deportivas activas para distintos eventos:

2 Goles de Ventaja: si apuestas antes del partido al mercado «Resultado Final» y tu equipo llega a ponerse dos goles por delante, la apuesta se liquida como ganadora aunque el resultado cambie después. Aplica a ligas y copas seleccionadas y no es compatible con Cash Out.

Mega Cuotas: JugaBet ofrece cuotas destacadas en eventos de fútbol, tenis y básquetbol, incluidas competiciones como LaLiga, Premier League, Champions League y NBA.

Ambas promociones funcionan de forma independiente al bono de bienvenida y están sujetas a sus propios términos y eventos disponibles.

¿Cómo usar el código promocional Jugabet paso a paso?

Activar el código promocional Jugabet durante el registro es sencillo. Sigue estos pasos:

Entra en JugaBet Chile y pulsa «Regístrate» .

Introduce tu teléfono, correo electrónico y contraseña.

Abre la opción «Tengo un código promocional» .

Escribe JUGATOP en el campo correspondiente.

Selecciona el paquete de bienvenida que quieras activar: deportes, casino o eSports.

Completa el Jugabet registro y crea tu cuenta.

Verifica tu número de teléfono y correo electrónico.

Realiza el primer depósito dentro de los 7 días posteriores al registro .

Cumple las condiciones correspondientes al nivel del bono.

Comprueba que la promoción se haya acreditado en tu saldo.

Los bonos de cada nivel se abonan automáticamente una vez que cumples sus requisitos. Los porcentajes, límites y rollover cambian según la modalidad elegida.

Ejemplo: cuánto hay que apostar para liberar el bono

Para entender mejor cómo funciona el Jugabet bono de bienvenida, podemos tomar como ejemplo el primer depósito del paquete deportivo.

Si depositas $20.000 CLP, el bono del 125% añade $25.000 CLP a la promoción. Como ese bono tiene un requisito de apuesta x7, tendrás que generar:

$25.000 x7 = $175.000 CLP en volumen de apuestas válido.

Esto no significa que tengas que perder $175.000. La cifra representa el importe acumulado que debes apostar para completar el rollover. Puedes hacerlo mediante varias apuestas durante los 5 días disponibles.

Para que cuenten, las apuestas simples deben tener una cuota mínima de 1.8. En las combinadas necesitas al menos dos selecciones y cada una debe alcanzar una cuota mínima de 1.6.

No debes aplicar este mismo cálculo automáticamente al casino: allí los requisitos pueden ser x25 o x30, dependiendo del nivel del bono.

¿Hay código Jugabet sin depósito?

No. El código promocional Jugabet JUGATOP no ofrece un bono de bienvenida sin depósito. Las Jugabet apuestas gratis de los paquetes de deportes y eSports requieren depósitos previos, al igual que los giros gratis incluidos en la promoción de casino.

JugaBet sí permite probar determinados juegos en modo demo sin apostar dinero real, pero esta opción no equivale a un bono sin depósito ni genera saldo que puedas retirar.

Jugabet frente a otros códigos en Chile

¿Cómo se comporta el código promocional Jugabet frente a otros código promocionales? Si buscas otras opciones entre las mejores casas de apuestas en Chile, revisa también el código promocional Stake, el código de Novibet y el código PRENSAVIP de 1win.

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia CTA Jugabet 275% hasta $1.500.000 CLP en 5 depósitos + extras según deportes, casino o eSports Recompensa más depósitos JUGATOP Novibet 100% hasta $100.000 CLP + apuesta gratis de $10.000 Rollover mínimo Ver oferta 1win 1.er depósito: 100% hasta $480.000 CLP + 70 FS; después 120% + 100 FS, 130% + 150 FS y 150% + 180 FS Mayor porcentaje adicional Ver oferta Melbet Deportes: 100% hasta $190.000 CLP / Casino: hasta $1.113.000 CLP + 220 FS Mejor bono de casino Ver oferta

Además, puedes consultar el código de bono Stake Chile, el código de bono 1win Chile y el código BONOMAX de Melbet.

App Jugabet (Android)

Si apuestas habitualmente desde el celular, la Jugabet app para Android te permite gestionar tu cuenta y apostar desde cualquier lugar. Puedes descargarla gratis desde la web oficial de JugaBet en formato APK.

Para instalarla, entra a JugaBet desde tu móvil, busca el enlace de la aplicación para Android y descarga el archivo. Después tendrás que autorizar temporalmente la instalación de aplicaciones externas y seguir los pasos que aparecen en pantalla.

Por ahora no existe una Jugabet app específica para iOS en Chile. Si tienes un iPhone, puedes acceder a JugaBet desde Safari u otro navegador y utilizar la versión móvil del sitio con tu misma cuenta.

Métodos de pago en Jugabet

JugaBet Chile permite realizar depósitos mediante métodos locales, tarjetas, billeteras electrónicas y criptomonedas. Las principales alternativas en pesos chilenos son:

Método Depósito mínimo Comisión Procesamiento Transferencia bancaria $2.000 CLP Sin comisión Inmediato WebPay $2.000 CLP Sin comisión Inmediato Visa / Mastercard $2.000 CLP Sin comisión Inmediato MACH $2.000 CLP Sin comisión Inmediato Skrill $10.000 CLP Sin comisión Inmediato Neteller $10.000 CLP Sin comisión Inmediato

También puedes depositar directamente desde BancoEstado, Banco de Chile, BCI, Banco Falabella e Itaú, además de utilizar criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Tether.

El depósito mínimo general de algunos métodos parte de $2.000 CLP, pero no debes confundirlo con el mínimo necesario para activar determinados niveles del bono de bienvenida, que suele ser de $5.000 CLP.

¿Jugabet es confiable y legal en Chile?

Si te preguntas si Jugabet es confiable, el operador pertenece a Gladia N.V., registro 163761, y funciona con la licencia de Curazao OGL/2024/378/0652, vigente desde octubre de 2024. Además, mantiene acuerdos comerciales con Colo-Colo, Universidad de Chile y Universidad Católica, además de figuras como Arturo Vidal e Iván Zamorano.

Sin embargo, esa licencia internacional no equivale a una autorización chilena plena. La SCJ señala que las plataformas de apuestas online no están 100 % autorizadas actualmente en Chile, mientras continúa la tramitación de una ley específica. Puedes comparar este y otros operadores en este ranking actualizado antes de utilizar el código promocional Jugabet. También puedes consultar esta guía de PrensaFútbol para ver otras alternativas.

Juego responsable

JugaBet Chile está dirigido exclusivamente a mayores de 18 años. Antes de apostar, fija límites de dinero y tiempo y evita intentar recuperar pérdidas aumentando tus apuestas. El operador dispone de herramientas como límites de depósito y autoexclusión temporal o permanente. Si el juego deja de ser entretenimiento o afecta tus finanzas, detén la actividad y busca ayuda especializada.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Jugabet

¿Cuál es el código promocional Jugabet y qué bono ofrece?

El código promocional Jugabet es JUGATOP. Al introducirlo durante el Jugabet registro, puedes elegir un paquete de bienvenida para deportes, casino o eSports, con 275% hasta $1.500.000 CLP y beneficios adicionales según la modalidad.

¿Puedo usar el código si ya tengo una cuenta?

No. Los paquetes de bienvenida están dirigidos a nuevos usuarios y deben seleccionarse durante el registro.

¿Cuál es el depósito mínimo para activar el bono?

Los principales bonos de bienvenida requieren un depósito mínimo de $5.000 CLP. Algunos métodos de pago permiten depositar desde $2.000 CLP, pero eso no significa que esa cantidad sea suficiente para activar la promoción.

¿Jugabet tiene app?

Sí. La Jugabet app está disponible para Android mediante descarga APK desde la web oficial. Actualmente no hay una aplicación específica para iOS.

¿Jugabet es seguro?

Si te preguntas si Jugabet es confiable, opera con licencia internacional de Curazao y dispone de medidas de seguridad para las cuentas y pagos. Esto no equivale a una autorización local para operar apuestas online en Chile.

¿Qué códigos promocionales puedo activar fuera de Chile?

Dentro de las mejores casas de apuestas de Brasil, por ejemplo, existe el cupón de Novibet o el código de Melbet para Brasil. Revisa este ranking de casas de apuestas verificadas para comparar otras casas de apuestas en Brasil.