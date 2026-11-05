Kast evita pronunciarse sobre caída de Peña en Paraguay: “Cada país tiene sus realidades”

El Presidente José Antonio Kast optó por la cautela ante la renuncia de su par de Paraguay, Santiago Peña, quien este jueves dejó el cargo en medio de un escándalo financiero vinculado a Ueno Bank y de un juicio político impulsado en su contra. En julio de este año y durante una visita a ese país Kast se refería a Paraguay como un modelo a seguir en la región. “Paraguay es un ejemplo para toda la región. Es un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, ordenando la casa”, señaló en esa visita el Mandatario.

Desde Madrid, donde cerró su primera gira presidencial por Europa, Kast evitó evaluar la salida del mandatario paraguayo y sostuvo que corresponde a ese país resolver su crisis interna.

“Cada país tiene sus realidades, sus situaciones, y no me corresponde a mí determinar cuál es el camino que toma cada nación respecto de situaciones puntuales como la que puede haber ocurrido en Paraguay”, afirmó durante un punto de prensa.

El Mandatario insistió en que se trata de hechos recientes y todavía sujetos a evaluación. “Es una noticia de hace pocas horas que se está evaluando”, agregó.

Kast también reconoció que estaba al tanto de las tensiones institucionales que precedieron a la renuncia de Peña.

“Había una situación que iba a ser llevada al Congreso, habíamos visto que se había cambiado a la directiva del Banco Central. Esta es una noticia en desarrollo que tiene que ser determinada por el pueblo paraguayo”, concluyó.

La reacción del Presidente Kast se produjo después de que Peña anunciara su dimisión, acorralado por la crisis provocada por la intervención y cierre de Ueno Bank, entidad financiera vinculada a antiguos socios comerciales del mandatario y que recibió millonarios recursos públicos durante su administración.

Pese a la renuncia, la Cámara de Diputados paraguaya aprobó avanzar con el juicio político contra Peña, mientras el Senado deberá resolver los siguientes pasos institucionales.

Las declaraciones de Kast marcaron el cierre de una jornada en la que participó en la XXX Cumbre Iberoamericana y sostuvo reuniones bilaterales con el jefe del Gobierno español, Pedro Sánchez; el primer ministro portugués, Luís Montenegro; la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández, y el líder del Partido Popular español, Alberto Núñez Feijóo.

Solo en julio, el Presidente Kast, se refería a Paraguay como un modelo a seguir en la región. “Paraguay es un ejemplo para toda la región. Es un país que ha sabido ir ordenando sus cuentas, como decimos nosotros, ordenando la casa”, señaló en esa visita el Mandatario.